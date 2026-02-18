Припаркался — лишился авто: в Татарстане готовят новые правила эвакуации

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Корректный и безопасный дорожный порядок в Татарстане может получить новое средство воздействия на нарушителей, которые блокируют улицы и дворы. Такой вывод следует из обсуждаемого законопроекта, наделяющего местные власти полномочиями эвакуировать автомобили за неправильную парковку.

Эвакуатор
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эвакуатор

Новые полномочия для муниципалитетов

На сегодняшний день право забирать машины с дорог за нарушение правил остановки и стоянки официально закреплено только за Госавтоинспекцией. Однако участники обсуждения законопроекта подчеркнули, что ограниченные ресурсы ГИБДД не позволяют оперативно реагировать на многочисленные случаи нарушения, которые становятся особенно заметны в плотной городской застройке. В числе регионов с высокой плотностью автовладельцев Татарстан занимает восьмое место по численности населения и десятое — по размеру автопарка.

Согласно материалу, неправильная парковка не только мешает движению, но и повышает риск ДТП, препятствует работе экстренных служб и вызывает неудовольствие жителей. Опыт других субъектов, включая Москву, Санкт-Петербург, Севастополь и Московскую область, показывает, что передача функции эвакуации на уровень муниципалитетов действительно помогает навести порядок на улицах.

В пресс-службе министерства юстиции республики уточнили, что реализация новых полномочий не потребует дополнительных затрат из бюджета: все расходы планируется покрывать за счёт республиканской казны. Ожидается также, что разгрузить работу дорожных служб удастся за счёт снижения нагрузки на сотрудников ГИБДД.

Снег, эвакуация и реакция горожан

Проблема неправильно припаркованных автомобилей обостряется особенно в зимний период, когда в ряде районов Казани уборка снега затрудняется из-за машин, стоящих на проезжей части. Такие машины мешают не только каретам скорой помощи и пожарным, но и специализированной технике, занятой очисткой улиц от снега.

Глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов предложил обсудить с жителями схему ежедневного предварительного информирования о планах зимней уборки на конкретных улицах. Самих казанцев такие инициативы стимулируют к собственным предложениям. Среди идей — разъяснительные программы по телевидению и радио, установка предупреждающих знаков, расклейка объявлений, а также более креативное решение: QR-коды, ведущие к фотоальбомам с примерами затруднённого движения из-за неправильно припаркованных машин.

Хаос или порядок — что выберут власти

Введение муниципальной эвакуации автомобилей за нарушение парковки — часть более широкой дискуссии о том, как сбалансировать права автовладельцев и потребность в свободном городском пространстве. Законопроект стремится предоставить органам местного самоуправления инструменты для быстрой реакции на нарушения, но также порождает вопросы о границах административного давления и эффективности таких мер.

Пока документ проходит обсуждение, в республике продолжаются дебаты о том, какие механизмы взаимодействия с населением помогут не только реагировать на проблемы, но и предупреждать их появление. Об этом сообщает inkazan. ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
