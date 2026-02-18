Волна сокращений захлестнула Россию: в зоне риска оказались те, кто меньше всего этого ожидал

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Массовые сокращения в российских компаниях вызваны финансовыми трудностями и замедлением экономики, а под ударом — офисные сотрудники и управленцы среднего звена. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян.

Девушка

Ранее старший партнер адвокатского бюро "Щеглов и партнеры" Виктория Рыбалко сообщила РБК, что в России началась волна "увольнений без истерик": каждая четвертая компания сокращает персонал, причем доля работодателей, не выплачивающих компенсации, выросла с 10% в 2023 году до 25% в 2025-м.

Мурадян объяснил, что основная причина нынешней волны сокращений — ухудшение экономической ситуации и снижение деловой активности. Компании пытаются сократить расходы и сохранить устойчивость, поэтому под удар попадают прежде всего офисные сотрудники и управленцы среднего звена. При этом в промышленности и производстве, напротив, сохраняется дефицит рабочих кадров.

"Эта волна сокращений вызвана финансовыми трудностями бизнеса и замедлением экономики — компании оптимизируют затраты, чтобы выжить в 2026 году. По моим наблюдениям, в зоне риска офисный персонал и руководители среднего уровня, а квалифицированные рабочие наоборот — на вес золота. Их по-прежнему не хватает на рынке", — отметил он.

Специалист пояснил, что решить кадровую проблему в промышленности можно только за счет привлечения иностранных специалистов. Эксперт считает, что рабочие из стран Азии готовы закрывать эти вакансии на конкурентных условиях.

"Чтобы компенсировать дефицит, нужно срочно привлекать специалистов из визовых стран — Индии, Филиппин, Вьетнама. Эти сотрудники дисциплинированны, трудолюбивы и готовы работать по шесть дней в неделю по 11 часов. При этом уровень оплаты составляет 45–50 тысяч рублей, что выгодно для работодателей", — рассказал HR-эксперт.

Мурадян добавил, что масштабные сокращения проходят и в IT-отрасли. По его словам, здесь сыграли роль сразу несколько факторов: автоматизация рабочих процессов, повышение ключевой ставки и рост налоговой нагрузки. Все это вынуждает компании урезать бюджеты, сворачивать новые разработки и отдавать часть непрофильных функций на аутсорсинг, чтобы снизить затраты и сохранить ключевых специалистов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
