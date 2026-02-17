Прощай, нищая старость: одна копеечная привычка сегодня спасет ваш кошелек в будущем

Небольшие регулярные отчисления способны со временем превратиться в ощутимую прибавку к пенсии. Однако рассчитывать на достойный доход в старости, начав думать о нем за несколько лет до выхода на отдых, не приходится. Об этом сообщает кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Пенсия формируется не в последний момент

Эксперт подчеркнул, что формирование страховой пенсии продолжается на протяжении всей трудовой жизни. По его словам, откладывать решение этого вопроса на финальный этап карьеры — стратегическая ошибка, которая напрямую отражается на размере будущих выплат.

"Нельзя откладывать решение этого вопроса на десять лет до пенсионного возраста и всегда обязательно отказываться от теневой занятости, которая, прежде всего, является незаконной, а также не обеспечивает формирование пенсионных прав", — отметил кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Он обратил внимание, что неофициальная занятость лишает человека возможности накапливать пенсионные коэффициенты. В результате даже при длительном стаже фактический размер страховой пенсии может оказаться ниже ожидаемого.

Зарплата и коэффициенты: прямая зависимость

Балынин добавил, что по возможности стоит стремиться к росту официальной заработной платы. С увеличением "белого" дохода растет и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, от которых зависит итоговый размер страховой пенсии.

Кроме того, эксперт напомнил о дополнительных основаниях для начисления коэффициентов. Они предоставляются за уход за детьми до полутора лет, за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или гражданином старше восьмидесяти лет, а также за период военной службы по призыву, пребывание в добровольческом формировании и участие в специальной военной операции.

Таким образом, даже периоды, когда человек временно не работает по объективным причинам, могут учитываться при формировании пенсионных прав. Об этом сообщает MoneyTimes.

Долгосрочные сбережения как финансовая подушка

Помимо страховой пенсии, специалист рекомендовал формировать собственные накопления. Он пояснил, что разумнее откладывать часть каждого дохода в долгосрочные сбережения, которыми можно будет воспользоваться при достижении пенсионного возраста.

"С каждого получаемого дохода лучше откладывать какую-то сумму в долгосрочную кубышку, которой можно будет распорядиться, например, при достижении пенсионного возраста. Можно использовать, например, продукты негосударственного пенсионного обеспечения, воспользоваться запущенной два года назад программой долгосрочных сбережений", — пояснил эксперт.

По словам Балынина, сочетание официальной занятости, учета всех периодов, дающих право на коэффициенты, и собственных накоплений формирует более устойчивую финансовую модель на будущее.