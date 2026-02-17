Активы РФ в Эстонии: кому теперь принадлежат замороженные миллионы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Эстония может изъять замороженные российские активы, но речь идет только о собственности частных лиц и компаний, а не о государственных средствах. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, финансовый аналитик и публицист Александр Лежава.

Маргус Цахкна
Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маргус Цахкна

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил изданию "Известия", что страна может изъять замороженные частные российские активы. Он напомнил, что в Эстонии заморожены российские средства на сумму около 37–39 миллионов долларов. Сейчас Эстония совместно с Украиной разрабатывает механизм по использованию этих денег для нужд Киева.

Лежава объяснил, что Таллин действительно может принять решение об изъятии активов, однако это коснется имущества частных лиц и компаний, а не активов Российской Федерации как государства. Экономист отметил, что такие действия будут очередным шагом в русле антироссийской политики прибалтийских стран.

"Скорее всего, в Эстонии действительно есть активы, принадлежащие российским гражданам и компаниям, и их власти могут изъять. Однако государственные средства России там не размещались, поэтому речь идет именно о частной собственности. Подобные меры, как правило, проводятся без какой-либо компенсации — отберут и все", — пояснил он.

Экономист отметил, что действия Эстонии нельзя рассматривать как отдельный эпизод — это часть общей линии поведения стран Балтии, которые на протяжении последних лет демонстрируют враждебное отношение к России. По словам Лежавы, нынешняя активность Таллина объясняется политической конъюнктурой и желанием угодить союзникам по Евросоюзу.

"Эстония на протяжении всех лет конфликта тесно сотрудничала с Украиной и последовательно проводила антироссийскую политику. То, что делает Таллин сейчас, — лишь очередной шаг в этом направлении. Возможно, Эстония активизировалась на фоне текущих переговорных процессов, ведь европейцы, по сути, хотят воевать с Россией и стараются добиться этого любыми средствами", — заключил Лежава.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
