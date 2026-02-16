Три дня свободы вместо рутины: Башкирия тестирует формат 4 на 3 и считает выгоды

Рабочая неделя в Башкирии внезапно станет короче, и это уже повод для обсуждений. Одни воспринимают дополнительные выходные как редкую передышку, другие — как возможный шаг к системным изменениям. Идея четырехдневки снова вышла в повестку, разделив жителей на сторонников и скептиков.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Календарь

Большинство — за, но с условиями

Ближайшая неделя в регионе будет четырехдневной из-за празднования Дня защитника Отечества. 23 февраля выпадает на понедельник, поэтому жители Башкирии отдыхают три дня подряд — с субботы по понедельник, а к работе возвращаются во вторник. Уже через пару недель ситуация повторится: Международный женский день в 2026 году приходится на воскресенье, а значит, выходной переносится на понедельник, 9 марта. В итоге с 7 по 9 марта — снова длинные выходные.

Такие "укороченные" недели невольно подогревают интерес к идее постоянного формата 4 на 3. По данным опроса hh. ru, 91% жителей Башкирии не против перехода на четырехдневную рабочую неделю. Против выступили лишь 3% респондентов, для которых такой график невозможен.

Однако большинство готовы обсуждать формат только при сохранении дохода. 62% согласны на четырехдневку, если зарплата останется прежней. Еще 13% готовы увеличить продолжительность рабочего дня до 10 часов ради дополнительного выходного. 12% предпочли бы работать по 8 часов, но четыре дня в неделю. Лишь 4% готовы пожертвовать частью дохода ради сокращения недели.

Если бы новый формат ввели повсеместно, почти половина опрошенных выбрали бы так называемую "сжатую неделю" — четыре дня по 10 часов. Часть жителей готовы согласиться на 4 по 8 часов с пропорциональным уменьшением зарплаты. Почти треть участников опроса не поддержали ни один из предложенных вариантов.

Мировой опыт: от экспериментов к реформам

Четырехдневная рабочая неделя давно перестала быть экзотикой. Компании в разных странах тестировали этот формат в качестве эксперимента. В ряде случаев результаты оказались положительными: производительность не падала, а вовлеченность сотрудников росла.

Один из самых известных проектов реализовали в Исландии. С 2015 по 2019 год более 2500 работников — это свыше 1% трудоспособного населения страны — перешли на 35-36-часовую неделю без сокращения зарплаты. Итоги оказались неожиданно сильными: эффективность труда не снизилась, а на отдельных участках даже выросла. Кроме того, сотрудники отмечали снижение уровня стресса и улучшение баланса между работой и личной жизнью. В дальнейшем около 90% работающих в стране получили право на сокращенную рабочую неделю или уже перешли на нее.

Похожие эксперименты проходили в Великобритании, Японии, Испании, Португалии и Германии. Но чаще речь шла не о сокращении общего количества часов, а о перераспределении нагрузки. Например, в Бельгии разрешено работать четыре дня вместо пяти, но суммарное количество часов сохраняется. В Казахстане сотрудник может по договоренности с работодателем чередовать четырехдневную и шестидневную недели.

В конце 2025 года власти Токио обсуждали переход на четырехдневку как один из инструментов повышения рождаемости. В России также предпринимались попытки изменить законодательство: в 2024 году рассматривали инициативу о сокращении рабочей недели до 39 часов для матерей с двумя и более детьми, однако проект не получил поддержки. Подобные инициативы регулярно появляются в повестке раздела Экономика и бизнес, где обсуждаются изменения в трудовом законодательстве и занятости.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, уже в 2020 году наименьшее количество рабочих часов фиксировалось в Нидерландах, Дании и Норвегии. Там люди трудятся заметно меньше, чем во многих других странах, но при этом сохраняют высокий уровень производительности.

Мы все равно к этому придем

Экономист Рустем Шайахметов считает, что логика перехода на четырехдневную неделю существует, особенно в условиях роста доли интеллектуального труда.

"Улучшение продуктивности связано с тем, что меньше выгорания, больше концентрации внимания, потому что одно дело 5 дней подряд работать, другое — 4 дня. И в умственном труде важна концентрация, важно, чтобы человек вовремя отдохнул. И четырехдневная неделя позволяет это сделать", — отметил экономист Рустем Шайахметов.

По его словам, зависимость между количеством рабочих часов и эффективностью не является линейной. Избыточная нагрузка, особенно при слабом менеджменте, нередко приводит к обратному эффекту — снижению мотивации и профессиональному выгоранию.

"Я думаю, мы все равно к этому придем. Уже тенденция пошла", — отметил экономист Рустем Шайахметов.

Эксперт напомнил, что Россия одной из первых ввела восьмичасовой рабочий день. Тогда это решение также вызывало споры, однако в долгосрочной перспективе оно улучшило условия труда без ущерба для экономики, сообщает mkset.ru.

Российская практика: антикризисная мера или стратегия

В России четырехдневную неделю вводили на отдельных предприятиях — чаще как временную меру в кризисные периоды. Такой формат применяли на Ликинском автобусном заводе, в "Ростсельмаше", на Горьковском автозаводе, в "Автодизеле" и ряде других компаний. Основная цель — сохранить коллектив и избежать массовых сокращений.

Были и полноценные эксперименты. В 2022 году Совкомбанк протестировал новый график: 76% сотрудников успешно справились с задачами, 20% перевыполнили план, 4% — не достигли целевых показателей. Аналогичный эксперимент провела компания "Самолет": по итогам сотрудники продемонстрировали рост эффективности и улучшение эмоционального состояния. Подобные кейсы нередко анализируются в разделе Россия, где рассматриваются региональные и федеральные инициативы.

Таким образом, российский опыт пока неоднороден: где-то четырехдневка — вынужденный шаг, где-то — попытка повысить вовлеченность персонала.

Советы: как подготовиться к четырехдневке

Если компания рассматривает переход на новый формат, важно действовать последовательно.

Проанализировать специфику бизнеса и определить, возможна ли переработка графика без ущерба для клиентов. Провести внутренний опрос сотрудников и выявить предпочтительный формат — 4 по 8 или 4 по 10 часов. Запустить пилотный проект на ограниченный срок. Оценить результаты по производительности, качеству услуг и уровню удовлетворенности персонала. При необходимости скорректировать модель.

Популярные вопросы о четырехдневной рабочей неделе

Как выбрать формат — 4 по 8 или 4 по 10 часов?

Все зависит от характера работы. В интеллектуальной сфере "сжатая неделя" может быть эффективной, а при физическом труде лучше сохранять стандартную продолжительность смены.

Сколько стоит переход на четырехдневку для бизнеса?

Прямых затрат может не быть, если объем часов сохраняется. Однако потребуется пересмотр графиков, логистики и системы управления персоналом.

Что лучше — пятидневка или четырехдневка?

Однозначного ответа нет. Для одних отраслей важна стабильность пятидневного режима, для других — гибкость и дополнительный выходной.