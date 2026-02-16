Работа в логистике стала золотой жилой: водители и курьеры выходят в лидеры

Рынок труда в логистике демонстрирует резкий рост доходов: медианная зарплата в отрасли достигла 111 тыс. рублей, прибавив 25% за год. Аналитики также зафиксировали перераспределение спроса на специалистов и усиление интереса к новым форматам профессий.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Кто востребован и как изменился спрос

Более трети всех вакансий в логистике сегодня связаны с поиском водителей. Еще 19% объявлений приходится на упаковщиков и комплектовщиков, 14% — на курьеров. Далее по числу предложений следуют кладовщики, машинисты, грузчики, менеджеры по логистике и диспетчеры.

В 2025 году структура спроса заметно изменилась. Почти на 30% выросла потребность в курьерах, а на 8% — в упаковщиках и комплектовщиках. Это говорит о продолжающемся расширении сегмента доставки и складской обработки заказов, а также о высокой нагрузке на распределительные центры.

Рост зарплат оказался наиболее ощутимым у водителей и курьеров. Вакансии для водителей теперь предполагают медианный доход свыше 162 тыс. рублей против 128 тыс. годом ранее. Курьерам предлагают 147 тыс. рублей вместо прежних 116 тыс., что отражает конкуренцию работодателей за кадры.

Гибридные специалисты и роль ИИ

Одним из ключевых трендов аналитики hh. ru называют спрос на гибридные профессии, сочетающие логистическую экспертизу и смежные компетенции. Компании заинтересованы в специалистах, способных работать на стыке процессов и технологий, а не только выполнять узкопрофильные задачи.

Работодатели сейчас ищут не только профессионалов узкого профиля, им нужны эксперты, способные соединять глубокое понимание логистических процессов со смежными компетенциями. Среди наиболее часто упоминаемых по итогам 2025 года на hh. ru, кроме массовых позиций типа водитель, курьер, комплектовщик и др.

В ГК "Деловые Линии" подчеркивают, что цифровизация не ведет к вытеснению сотрудников. Компания использует ИИ для оптимизации складского хранения, планирования рейсов, предиктивного обслуживания и мониторинга цепочек поставок, одновременно формируя кадровый резерв через студенческие практики. Эксперты также отмечают, что помимо технических знаний — работы с большими данными, Excel, основ программирования и инструментов ИИ — логистам требуются адаптивность, развитое аналитическое и критическое мышление. Об этом сообщает Газета. Ru.