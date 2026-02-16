Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инсулинорезистентность тихо ускоряет диабет: риск можно вычислить дома одним простым замером
Головная боль возвращается снова и снова: ошибка, из-за которой мигрень становится сильнее
Огурцы по цене золота: найдены 4 дешевых овоща, которые хрустят в салатах еще круче
Одни животные устраивают хаос, другие мирно ждут: эти питомцы идеально подходят занятым людям
Авто превратилось в пылесос для денег: 2 хитрости спасут ваш бюджет от разорения
Сборы за 60 минут: пошаговый алгоритм, как сорваться в отпуск без хаоса и стресса
Тяга к сладкому пропадает сама: одно изменение в рационе убивает желание тянуться к конфетам
Умный фитнес-2026: какой единственный критерий доказывает пользу вашего занятия
Украина как инструмент, Европа как рычаг: в Мюнхене расставили акценты в политике против РФ

Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках

Экономика

Ослабление рубля способно заметно повысить доходность вложений в золото для российских инвесторов. При определённом сценарии курсовой динамики металл может принести дополнительную прибыль за счёт валютного эффекта.  

Слиток золота
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слиток золота

Двойной эффект для инвестора

По словам генерального директора сервиса Moneymatika.ru Максима Мольдерфа, рублёвая цена золота формируется под воздействием двух факторов: изменения стоимости металла в долларах и колебаний курса национальной валюты. Если рубль в 2026 году ослабнет до диапазона 85-95 рублей за доллар, это усилит итоговую доходность для инвесторов внутри страны.

"Прогнозируемое ослабление рубля до 85-95 за доллар в 2026 году может создать для российского инвестора эффект "двойной выгоды": рост золота в долларах будет усилен ростом курса доллара к рублю, потенциально добавляя к доходности дополнительные 15-20%", — отметил гендиректор сервиса Moneymatika. ru Максим Мольдерф.

Эксперт подчеркнул, что при принятии решения о покупке золота важно учитывать обе траектории — и динамику мировых цен, и валютный курс.

Историческая устойчивость металла

Мольдерф обращает внимание на долгосрочные свойства золота. По его оценке, металл исторически демонстрирует способность не только сохранять стоимость, но и обновлять максимумы после периодов коррекции.

Он напомнил, что в январе был зафиксирован рост цены на 17%, который стал беспрецедентным для столь короткого промежутка времени. При этом даже серьёзные просадки в прошлом оказывались временными явлениями.

Прогнозы международных аналитиков

Оптимистичные ожидания поддерживают и зарубежные финансовые институты. По прогнозу UBS, в 2026 году стоимость 31 грамма золота может вырасти до $6,2 тыс. В Bank of America ожидают достижения уровня в $6 тыс. уже к весне 2026 года. Об этом сообщает Газета.Ru.

Более долгосрочный сценарий от Yardeni Research предполагает, что к концу десятилетия цена может подняться до $10 тыс. за 31 грамм. При этом, по данным Investing. com, на 14 февраля стоимость составляла чуть более $5 тыс.

Таким образом, потенциальная доходность золота для российских инвесторов в 2026 году во многом будет зависеть не только от мировой конъюнктуры, но и от курса рубля.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Садоводство, цветоводство
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Бетонная классика ушла в сторону: новая отмостка выдерживает годы дождей и морозов
Недвижимость
Бетонная классика ушла в сторону: новая отмостка выдерживает годы дождей и морозов
Ноги становятся крепче и стройнее: три упражнения для всех проблемных зон
Новости спорта
Ноги становятся крепче и стройнее: три упражнения для всех проблемных зон
Популярное
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?

Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова Владимир Бутенко: Для меня огромная честь воплощать на экране героев военного времени Анжела Якубовская
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Смерть Гитлера в 1945-м была спектаклем? 1850 документов Аргентины вскрыли правду
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Последние материалы
Европейские компании стали реже сворачивать бизнес в России
Одни животные устраивают хаос, другие мирно ждут: эти питомцы идеально подходят занятым людям
Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии
Авто превратилось в пылесос для денег: 2 хитрости спасут ваш бюджет от разорения
Сборы за 60 минут: пошаговый алгоритм, как сорваться в отпуск без хаоса и стресса
Масленица проверяет желудок: сколько блинов можно съесть без удара по здоровью
Тяга к сладкому пропадает сама: одно изменение в рационе убивает желание тянуться к конфетам
Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой
Вечером — драматично, днём — нежно: эта тушь вытесняет чёрный и подчеркивает взгляд
Владимир Бутенко: Для меня огромная честь воплощать на экране героев военного времени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.