Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках

Ослабление рубля способно заметно повысить доходность вложений в золото для российских инвесторов. При определённом сценарии курсовой динамики металл может принести дополнительную прибыль за счёт валютного эффекта.
По словам генерального директора сервиса Moneymatika.ru Максима Мольдерфа, рублёвая цена золота формируется под воздействием двух факторов: изменения стоимости металла в долларах и колебаний курса национальной валюты. Если рубль в 2026 году ослабнет до диапазона 85-95 рублей за доллар, это усилит итоговую доходность для инвесторов внутри страны.
"Прогнозируемое ослабление рубля до 85-95 за доллар в 2026 году может создать для российского инвестора эффект "двойной выгоды": рост золота в долларах будет усилен ростом курса доллара к рублю, потенциально добавляя к доходности дополнительные 15-20%", — отметил гендиректор сервиса Moneymatika. ru Максим Мольдерф.
Эксперт подчеркнул, что при принятии решения о покупке золота важно учитывать обе траектории — и динамику мировых цен, и валютный курс.
Мольдерф обращает внимание на долгосрочные свойства золота. По его оценке, металл исторически демонстрирует способность не только сохранять стоимость, но и обновлять максимумы после периодов коррекции.
Он напомнил, что в январе был зафиксирован рост цены на 17%, который стал беспрецедентным для столь короткого промежутка времени. При этом даже серьёзные просадки в прошлом оказывались временными явлениями.
Оптимистичные ожидания поддерживают и зарубежные финансовые институты. По прогнозу UBS, в 2026 году стоимость 31 грамма золота может вырасти до $6,2 тыс. В Bank of America ожидают достижения уровня в $6 тыс. уже к весне 2026 года. Об этом сообщает Газета.Ru.
Более долгосрочный сценарий от Yardeni Research предполагает, что к концу десятилетия цена может подняться до $10 тыс. за 31 грамм. При этом, по данным Investing. com, на 14 февраля стоимость составляла чуть более $5 тыс.
Таким образом, потенциальная доходность золота для российских инвесторов в 2026 году во многом будет зависеть не только от мировой конъюнктуры, но и от курса рубля.
