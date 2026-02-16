Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках

Ослабление рубля способно заметно повысить доходность вложений в золото для российских инвесторов. При определённом сценарии курсовой динамики металл может принести дополнительную прибыль за счёт валютного эффекта.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слиток золота

Двойной эффект для инвестора

По словам генерального директора сервиса Moneymatika.ru Максима Мольдерфа, рублёвая цена золота формируется под воздействием двух факторов: изменения стоимости металла в долларах и колебаний курса национальной валюты. Если рубль в 2026 году ослабнет до диапазона 85-95 рублей за доллар, это усилит итоговую доходность для инвесторов внутри страны.

"Прогнозируемое ослабление рубля до 85-95 за доллар в 2026 году может создать для российского инвестора эффект "двойной выгоды": рост золота в долларах будет усилен ростом курса доллара к рублю, потенциально добавляя к доходности дополнительные 15-20%", — отметил гендиректор сервиса Moneymatika. ru Максим Мольдерф.

Эксперт подчеркнул, что при принятии решения о покупке золота важно учитывать обе траектории — и динамику мировых цен, и валютный курс.

Историческая устойчивость металла

Мольдерф обращает внимание на долгосрочные свойства золота. По его оценке, металл исторически демонстрирует способность не только сохранять стоимость, но и обновлять максимумы после периодов коррекции.

Он напомнил, что в январе был зафиксирован рост цены на 17%, который стал беспрецедентным для столь короткого промежутка времени. При этом даже серьёзные просадки в прошлом оказывались временными явлениями.

Прогнозы международных аналитиков

Оптимистичные ожидания поддерживают и зарубежные финансовые институты. По прогнозу UBS, в 2026 году стоимость 31 грамма золота может вырасти до $6,2 тыс. В Bank of America ожидают достижения уровня в $6 тыс. уже к весне 2026 года. Об этом сообщает Газета.Ru.

Более долгосрочный сценарий от Yardeni Research предполагает, что к концу десятилетия цена может подняться до $10 тыс. за 31 грамм. При этом, по данным Investing. com, на 14 февраля стоимость составляла чуть более $5 тыс.

Таким образом, потенциальная доходность золота для российских инвесторов в 2026 году во многом будет зависеть не только от мировой конъюнктуры, но и от курса рубля.