Ипотечный нарыв вскрыт: в каких регионах России массово перестали платить по долгам

Платёжная дисциплина по ипотеке в России заметно отличается от региона к региону. В некоторых субъектах доля просроченных кредитов оказывается в разы выше среднего уровня, что отражает как экономическую ситуацию, так и финансовую нагрузку на семьи.
Согласно анализу статистики, лидерами по доле ипотечных кредитов с просрочкой стали Ингушетия, Дагестан и Республика Тыва.
В Ингушетии доля просроченной ипотеки составила 10,4% от общего объёма выданных ипотечных кредитов. Это самый высокий показатель среди российских регионов.
В Дагестане доля просрочки достигла 4,4%, а в Тыве — 4,2%. Эти регионы вошли в тройку субъектов с самой слабой платёжной дисциплиной среди ипотечных заёмщиков.
"Высокая доля просрочки по ипотеке в отдельных регионах — это сигнал о накопленной долговой нагрузке и разрыве между доходами населения и стоимостью жилья. Без системных мер поддержки ситуация может закрепиться", — считает макроэкономист, обозреватель Pravda. ru Артём Логинов.
В пятёрку регионов с наибольшей долей просроченной ипотеки также вошли:
Чеченская Республика — 3,6%.
Северная Осетия — 3,6%.
Далее в списке следуют:
Таким образом, значительная часть регионов с высокими показателями просрочки сосредоточена на Северном Кавказе, однако в список попали и другие территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.
Просрочка по ипотеке зависит сразу от нескольких факторов: уровня доходов населения, стабильности занятости, сезонных заработков, а также общей стоимости жилья.
В регионах с более низкими зарплатами даже небольшое повышение цен или снижение доходов может привести к задержкам платежей. Также влияет структура рынка труда: если в экономике много временной или неофициальной занятости, выплаты по ипотеке становятся менее предсказуемыми.
"Региональные различия по ипотечной просрочке напрямую связаны с доступностью рабочих мест и динамикой зарплат. Там, где доходы нестабильны, риск задержек по кредитам объективно выше", — отмечает экономист по рынку труда, обозреватель Pravda.RU Ирина Костина.
Кроме того, значение имеет структура самих кредитных портфелей банков и условия льготных программ, действующих в субъектах.
Что означает "доля просроченной ипотеки"?
Это процент ипотечных кредитов, по которым заёмщики нарушили график платежей.
Какой регион лидирует по просрочкам?
Ингушетия — 10,4% просроченных ипотечных кредитов.
Почему Северный Кавказ часто попадает в такие рейтинги?
На ситуацию могут влиять доходы населения, структура занятости и уровень долговой нагрузки.
Влияет ли просрочка на будущие кредиты?
Да, даже небольшая просрочка ухудшает кредитную историю и может затруднить получение новых займов.
