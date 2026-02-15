Ипотечный нарыв вскрыт: в каких регионах России массово перестали платить по долгам

Платёжная дисциплина по ипотеке в России заметно отличается от региона к региону. В некоторых субъектах доля просроченных кредитов оказывается в разы выше среднего уровня, что отражает как экономическую ситуацию, так и финансовую нагрузку на семьи.

Где в России чаще всего допускают просрочку по ипотеке

Согласно анализу статистики, лидерами по доле ипотечных кредитов с просрочкой стали Ингушетия, Дагестан и Республика Тыва.

В Ингушетии доля просроченной ипотеки составила 10,4% от общего объёма выданных ипотечных кредитов. Это самый высокий показатель среди российских регионов.

В Дагестане доля просрочки достигла 4,4%, а в Тыве — 4,2%. Эти регионы вошли в тройку субъектов с самой слабой платёжной дисциплиной среди ипотечных заёмщиков.

"Высокая доля просрочки по ипотеке в отдельных регионах — это сигнал о накопленной долговой нагрузке и разрыве между доходами населения и стоимостью жилья. Без системных мер поддержки ситуация может закрепиться", — считает макроэкономист, обозреватель Pravda. ru Артём Логинов.

Регионы с худшими показателями: топ-10

В пятёрку регионов с наибольшей долей просроченной ипотеки также вошли:

Чеченская Республика — 3,6%.

Северная Осетия — 3,6%.

Далее в списке следуют:

Карачаево-Черкесия — 2,7%;

Кабардино-Балкария — 2,08%;

Краснодарский край — 1,7%;

Адыгея — 1,3%;

Хакасия — 1,2%.

Таким образом, значительная часть регионов с высокими показателями просрочки сосредоточена на Северном Кавказе, однако в список попали и другие территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

Сравнение: почему показатели отличаются

Просрочка по ипотеке зависит сразу от нескольких факторов: уровня доходов населения, стабильности занятости, сезонных заработков, а также общей стоимости жилья.

В регионах с более низкими зарплатами даже небольшое повышение цен или снижение доходов может привести к задержкам платежей. Также влияет структура рынка труда: если в экономике много временной или неофициальной занятости, выплаты по ипотеке становятся менее предсказуемыми.

"Региональные различия по ипотечной просрочке напрямую связаны с доступностью рабочих мест и динамикой зарплат. Там, где доходы нестабильны, риск задержек по кредитам объективно выше", — отмечает экономист по рынку труда, обозреватель Pravda.RU Ирина Костина.

Кроме того, значение имеет структура самих кредитных портфелей банков и условия льготных программ, действующих в субъектах.

Популярные вопросы о просрочке по ипотеке

Что означает "доля просроченной ипотеки"?

Это процент ипотечных кредитов, по которым заёмщики нарушили график платежей.

Какой регион лидирует по просрочкам?

Ингушетия — 10,4% просроченных ипотечных кредитов.

Почему Северный Кавказ часто попадает в такие рейтинги?

На ситуацию могут влиять доходы населения, структура занятости и уровень долговой нагрузки.

Влияет ли просрочка на будущие кредиты?

Да, даже небольшая просрочка ухудшает кредитную историю и может затруднить получение новых займов.