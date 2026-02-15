Тайна пустых бокалов: один документ резко изменил ситуацию на рынке вина в России

Импорт вина из стран Евросоюза в Россию по итогам 2025 года снизился до минимального уровня за последние девять лет. Поставки сократились как в годовом выражении, так и в декабре по сравнению с предыдущим месяцем. При этом структура закупок и позиции России в экспорте ЕС сохранились.
По итогам 2025 года Россия приобрела у стран Евросоюза вина на 520 миллионов евро. Это на 14% меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель с 2016 года.
В декабре объём поставок составил 41,6 миллиона евро — на 24% меньше по сравнению с ноябрём. Однако в годовом выражении декабрьский показатель оказался в полтора раза выше уровня декабря 2024 года.
Таким образом, несмотря на общее снижение за год, в отдельных месяцах наблюдалась разнонаправленная динамика.
"Снижение импорта вина из ЕС чаще всего связано не с падением спроса как такового, а с усложнением логистики, изменением схем поставок и перераспределением контрактов через альтернативные каналы", — считает логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов обозреватель Pravda.RU Крылов Денис .
Основной объём импорта пришёлся на тихие вина в бутылках объёмом до двух литров — на 272,9 миллиона евро. Второе место заняли игристые вина — 246,2 миллиона евро.
Эти категории традиционно пользуются спросом на российском рынке, включая сегменты розничной торговли и ресторанного бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
По итогам года Россия заняла шестое место среди направлений экспорта вина Евросоюза.
Для сравнения, крупнейшими рынками сбыта стали:
США — 4,19 миллиарда евро.
Великобритания — 3,18 миллиарда евро.
Швейцария — 1,15 миллиарда евро.
Канада — 1,14 миллиарда евро.
Япония — 942,7 миллиона евро.
Разрыв между Россией и лидерами остаётся значительным.
Если в 2024 году объём импорта был выше, то в 2025-м фиксируется снижение на 14%. Это может быть связано с изменением структуры поставок, колебаниями спроса и ценовыми факторами.
При этом декабрьская статистика показывает, что помесячная динамика может существенно отличаться от годовой.
"Импорт в денежном выражении всегда чувствителен к валютным колебаниям и контрактным ценам, поэтому падение на 14% не обязательно означает пропорциональное снижение реального объёма поставок" — считает финансовый аналитик (отчетность компаний, прибыль/дивиденды) обозреватель Pravda.RU Волков Никита .
Насколько сократился импорт?
В 2025 году поставки снизились на 14% по сравнению с предыдущим годом.
Какие вина закупались чаще всего?
Тихие вина в бутылках до двух литров и игристые вина.
Какое место занимает Россия среди покупателей вина ЕС?
По итогам года — шестое место.
