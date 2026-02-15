Золотая жила 2026 года: в каких отраслях доходы сотрудников выросли до небес

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Средняя зарплата в России продолжает расти, и в ряде отраслей она уже заметно превышает отметку в 150 тысяч рублей. По данным статистики за ноябрь, такие доходы фиксируются сразу в нескольких десятках сфер экономики. При этом общероссийский показатель также прибавил по сравнению с прошлым годом.

Зарплата
Фото: pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Зарплата

Общая картина по стране

В ноябре средняя зарплата по России составила 98,2 тысячи рублей против 86,4 тысячи годом ранее. Речь идёт о начисленной сумме до вычета налогов, включая премии и дополнительные выплаты.

Важно учитывать, что показатель рассчитывается с учётом всех сотрудников организаций, в том числе тех, кто получает сверхвысокие доходы, что влияет на итоговое среднее значение.

Отрасли с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Самые высокие доходы зафиксированы в сфере перестрахования — в среднем 309 тысяч рублей. Эта отрасль стала лидером по уровню оплаты труда.

В пятёрку также вошли:

  1. Управляющие фондами — 252 тысячи рублей.

  2. Сотрудники негосударственных пенсионных фондов — 239 тысяч рублей.

  3. Добыча руд цветных металлов — 232 тысячи рублей.

  4. Сервисные компании в сфере добычи полезных ископаемых — 225 тысяч рублей.

В топ-10 дополнительно вошли вспомогательные компании финансового сектора и инвестфондов (223 тысячи рублей), добыча газа (210 тысяч), разработчики программного обеспечения (209 тысяч) и издатели ПО (207 тысяч).

Также более 200 тысяч рублей в среднем получали сотрудники пассажирского воздушного транспорта, морского грузового транспорта и производств носителей информации.

Сферы с зарплатами от 150 до 200 тысяч рублей

Всего в ноябре 33 отрасли показали среднюю зарплату выше 150 тысяч рублей. В диапазоне 150-200 тысяч рублей оказались 20 сфер.

Среди них:

  • денежные посредники;
  • производство табака;
  • выпуск компьютеров и аккумуляторов;
  • добыча нефти;
  • спутниковая связь;
  • страхование;
  • консалтинг в области управления.

Таким образом, наиболее высокие доходы сосредоточены в финансовом секторе, добывающей промышленности, ИТ и транспорте. Об этом сообщает РИА Новости.

Сравнение: финансовый сектор, добыча и ИТ

Финансовая отрасль традиционно занимает лидирующие позиции по уровню оплаты. Перестрахование, управление фондами и пенсионные структуры демонстрируют самые высокие показатели.

Добывающая промышленность — нефть, газ, цветные металлы — также входит в число самых прибыльных направлений, что связано с экспортной ориентированностью и высокой добавленной стоимостью.

ИТ-сфера, включая разработку и издательство программного обеспечения, сохраняет конкурентные зарплаты благодаря спросу на цифровые решения.

"Средняя зарплата удобна для оценки общей динамики, но для реального понимания ситуации важнее медианные показатели и разбивка по регионам и типам занятости", — считает макроэкономист, обозреватель Pravda. ru Артём Логинов.

Популярные вопросы о зарплатах в отраслях

Почему средняя зарплата может отличаться от реальной?

Показатель включает доходы всех работников, в том числе руководителей и специалистов с очень высокими окладами.

Какие отрасли сейчас наиболее прибыльны?

Финансовый сектор, добыча полезных ископаемых и ИТ-сфера показывают самые высокие средние значения.

Учитываются ли премии?

Да, среднемесячная начисленная зарплата включает премии и дополнительные выплаты.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
