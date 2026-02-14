Сельский стаж превращается в деньги: кому надбавку начисляют автоматически

Более 16 тысяч жителей Белгородской области уже получают прибавку к страховой пенсии за работу в аграрном секторе. Речь идёт о фиксированной надбавке, которая начисляется автоматически, но доступна не всем.

Кто получает доплату за сельский стаж

Повышенную выплату назначают пенсионерам, которые посвятили не менее 30 лет работе в сельском хозяйстве. В региональном отделении Социального фонда уточнили, что право на неё имеют представители профессий, включённых в специальный правительственный перечень. В списке около 500 должностей — от агрономов и трактористов до ветеринаров, пчеловодов и слесарей по ремонту сельхозтехники.

Доплату в 2396 рублей начисляют автоматически, но только определённой категории. Надбавка составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. При этом обязательным условием остаётся проживание в сельской местности и отсутствие официальной занятости.

Отдельно оговаривается порядок учёта стажа. Работа в колхозах и совхозах до 1992 года засчитывается вне зависимости от конкретного наименования должности, что расширяет круг потенциальных получателей.

Размер выплат и условия перерасчёта

В 2026 году фиксированная выплата к страховой пенсии в регионе составляет 9584,69 рубля. Соответственно, доплата за сельский стаж равна 2396,17 рубля. Эти средства назначаются автоматически при оформлении пенсии, если гражданин не продолжает трудовую деятельность.

Если пенсионер после назначения выплат увольняется, перерасчёт производится по заявлению. Для этого необходимо обратиться в Социальный фонд. Только после подтверждения прекращения работы доплата будет включена в размер пенсии. С февраля 2026 года также планировалось увеличение выплат для отдельных категорий. Прибавку должны получить граждане, достигшие 80-летнего возраста, инвалиды I группы, а также лётчики и шахтёры.

Пенсионный возраст и требования к стажу

Параллельно в общественном поле обсуждалась тема изменения пенсионного возраста. Несмотря на инициативы вернуть прежние показатели — 60 лет для мужчин и 55 для женщин, действующий порядок сохраняется.

В 2026 году право выхода на пенсию получают мужчины 1962 года рождения — в 64 года, и женщины 1967 года рождения — в 59 лет. Обязательное условие — наличие не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Таким образом, сельская надбавка остаётся мерой поддержки для тех, кто долгие годы трудился в аграрной сфере и после выхода на пенсию не продолжил работу. Об этом сообщает издание bel.ru.