Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
НАТО стягивает силы к Сувалкскому коридору: участок может стать огневым котлом
Смена поясов превращает ночь в утро: как пережить сбой, который мозг считает угрозой
Самокритика выходит из-под контроля: когда стремление к лучшему становится ловушкой
Ледяные наросты зимой рушат кузов: опасные точки на машине, о которых забывают
Обычная квартира скрывает смертельные риски: эти предметы в доме опасны для кошек и собак
Мороз не враг рассады, а тренер: культуры, которым температурная встряска добавит силы
Сотрудник Pravda.Ru пострадал в ДТП с двумя автомобилями такси в Иванове, у обоих водителей не было прав
Каждая бессонная ночь оставляет след: ваше сердце лишается главной защиты
Наследство с долгами: как не оказаться в кредитной яме после смерти родных

Огурцы дороже фруктов: что скрыто формирует шокирующую стоимость овоща

Экономика

Цены на свежие огурцы в российских магазинах в начале года достигли уровня, который покупатели обычно связывают с экзотическими фруктами. В отдельных торговых сетях килограмм овощей стоит до 600 рублей, и по цене огурцы уже обгоняют ананасы.

Огурцы на прилавке
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурцы на прилавке

Инфляция и реальная стоимость продуктов

По словам кандидата экономических наук Александра Дудчака, рост цен на огурцы связан как с объективными, так и с субъективными причинами. В первую очередь он указывает на инфляцию, которая особенно заметна в сегменте товаров первой необходимости.

Экономист отмечает, что при более внимательном анализе потребительской корзины становится очевидно: удорожание продуктов в повседневной жизни ощущается сильнее, чем в официальных средних показателях. Именно это, по его словам, формирует ситуацию, когда обычный овощ становится недоступным для части покупателей.

Высокая ставка и трудности для бизнеса

Отдельным фактором эксперт назвал условия, в которых работает российский бизнес. По мнению Дудчака, при действующей ключевой ставке развивать нормальные коммерческие проекты становится крайне сложно.

Такая финансовая нагрузка неизбежно отражается на себестоимости товаров. Это касается и сельского хозяйства, где производителям приходится учитывать стоимость кредитов и обслуживание инфраструктуры, особенно в межсезонье.

Энергозатраты и тепличное производство

Дудчак также обращает внимание на структуру затрат в тепличном хозяйстве. По его словам, значительная часть цены огурцов в зимний период связана с расходами на электроэнергию, которая необходима для поддержания работы теплиц.

"Значительную долю в цене на такие овощи в такой период — это заложенные траты на электроэнергию для работы теплиц, тем не менее энергия у нас же своя", — подчеркнул Александр Дудчак.

Эксперт отмечает, что даже при наличии собственных энергетических ресурсов производственные издержки остаются высокими, что автоматически закладывается в итоговую стоимость овощей.

Внешние факторы и логика ценообразования

Кроме того, экономист связывает рост цен с зависимостью экономики от внешних факторов и механизмов формирования курса рубля. По его словам, ценообразование во многом строится так, будто прежние экономические связи с Европой и США продолжают действовать. Об этом сообщает MoneyTimes

В результате стоимость продукции внутри страны оказывается чувствительной к внешним экономическим процессам, даже если речь идет о товарах, которые производятся в России. По мнению Дудчака, именно сочетание инфляции, финансовых ограничений и высоких затрат в тепличном производстве разгоняет цену огурцов до рекордных значений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Недвижимость
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Садоводство, цветоводство
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Наука и техника
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Популярное
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат

Простой крем из сметаны и сгущённого молока готовится за 15 минут и подходит для бисквита, медовика и домашних тортов. Узнайте секрет густоты.

Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова
Соседи смеются над бабушкиными методами — но грядки отвечают двойным урожаем
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Последние материалы
Музей Иерусалима: один смелый манёвр властей создал чудо под Истрой
Огурцы дороже фруктов: что скрыто формирует шокирующую стоимость овоща
Смена поясов превращает ночь в утро: как пережить сбой, который мозг считает угрозой
Самокритика выходит из-под контроля: когда стремление к лучшему становится ловушкой
Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи…
Ледяные наросты зимой рушат кузов: опасные точки на машине, о которых забывают
Обычная квартира скрывает смертельные риски: эти предметы в доме опасны для кошек и собак
Мороз не враг рассады, а тренер: культуры, которым температурная встряска добавит силы
Сотрудник Pravda.Ru пострадал в ДТП с двумя автомобилями такси в Иванове, у обоих водителей не было прав
Тело подтягивается само: 7 домашних упражнений, которые работают без усилий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.