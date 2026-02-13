Огурцы дороже фруктов: что скрыто формирует шокирующую стоимость овоща

Цены на свежие огурцы в российских магазинах в начале года достигли уровня, который покупатели обычно связывают с экзотическими фруктами. В отдельных торговых сетях килограмм овощей стоит до 600 рублей, и по цене огурцы уже обгоняют ананасы.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурцы на прилавке

Инфляция и реальная стоимость продуктов

По словам кандидата экономических наук Александра Дудчака, рост цен на огурцы связан как с объективными, так и с субъективными причинами. В первую очередь он указывает на инфляцию, которая особенно заметна в сегменте товаров первой необходимости.

Экономист отмечает, что при более внимательном анализе потребительской корзины становится очевидно: удорожание продуктов в повседневной жизни ощущается сильнее, чем в официальных средних показателях. Именно это, по его словам, формирует ситуацию, когда обычный овощ становится недоступным для части покупателей.

Высокая ставка и трудности для бизнеса

Отдельным фактором эксперт назвал условия, в которых работает российский бизнес. По мнению Дудчака, при действующей ключевой ставке развивать нормальные коммерческие проекты становится крайне сложно.

Такая финансовая нагрузка неизбежно отражается на себестоимости товаров. Это касается и сельского хозяйства, где производителям приходится учитывать стоимость кредитов и обслуживание инфраструктуры, особенно в межсезонье.

Энергозатраты и тепличное производство

Дудчак также обращает внимание на структуру затрат в тепличном хозяйстве. По его словам, значительная часть цены огурцов в зимний период связана с расходами на электроэнергию, которая необходима для поддержания работы теплиц.

"Значительную долю в цене на такие овощи в такой период — это заложенные траты на электроэнергию для работы теплиц, тем не менее энергия у нас же своя", — подчеркнул Александр Дудчак.

Эксперт отмечает, что даже при наличии собственных энергетических ресурсов производственные издержки остаются высокими, что автоматически закладывается в итоговую стоимость овощей.

Внешние факторы и логика ценообразования

Кроме того, экономист связывает рост цен с зависимостью экономики от внешних факторов и механизмов формирования курса рубля. По его словам, ценообразование во многом строится так, будто прежние экономические связи с Европой и США продолжают действовать. Об этом сообщает MoneyTimes

В результате стоимость продукции внутри страны оказывается чувствительной к внешним экономическим процессам, даже если речь идет о товарах, которые производятся в России. По мнению Дудчака, именно сочетание инфляции, финансовых ограничений и высоких затрат в тепличном производстве разгоняет цену огурцов до рекордных значений.