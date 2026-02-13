Наследство с долгами: как не оказаться в кредитной яме после смерти родных

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

После смерти человека его долги не исчезают — они могут перейти к наследникам вместе с имуществом. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Удивление при наследстве
Фото: Pravda.Ru by Ксения Евдокимова public-domain
Удивление при наследстве

Айвар объяснила, что вместе с имуществом к наследникам переходят все долги наследодателя — от банковских кредитов до исполнительных производств. При этом ответственность ограничена стоимостью полученного наследства: никто не может быть обязан платить больше, чем унаследовал.

"Если у умершего были долги по исполнительным производствам или банковским кредитам, они переходят к наследникам, но только в пределах стоимости наследуемого имущества. Например, если долгов на миллион, а наследство оценивается в сто тысяч, то отвечать придется лишь на эту сумму. Все, что сверх этого, с наследников не взыскивается. Наследники несут ответственность только в пределах полученного наследства", — пояснила она.

Айвар отметила, что наследство можно не принимать, если у умершего остались долги. В таком случае право наследования переходит к следующей очереди — их сейчас значительно больше, чем раньше: не одна или две, а несколько. Если же все наследники отказываются от имущества, оно признается выморочным и переходит государству. При этом долги умершего погашаются за счет оставшихся у него средств и имущества.

"Если все наследники отказываются от имущества, долговые обязательства погашаются за счет оставшегося имущества умершего. В этом случае кредиторы могут взыскать долг через суд или в рамках уже возбужденного исполнительного производства. Судебные приставы обращают взыскание на имущество и денежные средства умершего в банках и других организациях, чтобы рассчитаться с кредиторами", — рассказала специалист.

Она также добавила, что не всегда можно заранее узнать обо всех долгах наследодателя. Нотариус делает запросы в банки и государственные реестры, однако часть обязательств может быть скрыта — например, выданные по расписке займы, срок по которым еще не наступил.

"Иногда наследники узнают о долгах уже после принятия наследства. Бывает, что умерший получал деньги в долг по расписке, и кредитор обращается в суд только спустя время. Если на момент рассмотрения дела наследство уже принято, ответственность ложится на наследников. Поэтому всегда важно проверять не только имущество, но и возможные долговые обязательства", — заключила Айвар.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
