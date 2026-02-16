Ипотека перестает быть грузом: родители превращают выплаты в стратегию к совершеннолетию детей

Для 35% российских родителей приоритетом остается выплата ипотеки к моменту, когда ребенку исполнится 18 лет, чтобы направить освободившиеся средства на образование и помощь в начале взрослой жизни. Об этом говорится в исследовании девелопера Level Group, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Согласно опросу, 15% родителей считают досрочное погашение ипотеки своей главной финансовой целью — они планируют закрыть кредит до совершеннолетия ребенка, чтобы впоследствии помочь ему с образованием или жильем. Кроме того, 20% респондентов предпочитают более гибкий подход и делают дополнительные платежи только при наличии свободных средств, считая важным сократить долговую нагрузку без ущерба для бюджета.

Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин отметил, что ипотека для многих семей становится частью стратегического финансового планирования. По его словам, решение о досрочном погашении во многом зависит от условий кредита: если ставка высокая, такой шаг может быть оправдан, но при льготных условиях целесообразнее распределять средства между сбережениями и инвестициями, сохраняя финансовую устойчивость семьи.

"Базой здесь остается формирование финансовой подушки – например, регулярные отчисления части дохода на пополняемый вклад. При этом одна лишь экономия редко позволяет накопить значимую сумму в сжатые сроки, поэтому семьи все чаще комбинируют сбережения с инвестициями – от консервативных инструментов до вложений в ценные бумаги, сохраняя баланс между надежностью и доходностью", – подчеркнул Овечкин.

Многие семьи не стремятся ускорять выплаты: 27% респондентов считают важнее стабильность бюджета, чем досрочное закрытие ипотеки, а еще 23% предпочитают сохранять финансовый баланс, не торопясь из-за высокой переплаты при рыночных ставках. При этом 6% направляют свободные средства на образование и развитие ребенка, 2% уже откладывают на обучение, несмотря на кредит, а для 7% этот вопрос неактуален — ипотека уже закрыта или будет выплачена в ближайшее время.