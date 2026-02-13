Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина лишается последнего козыря: армия РФ выбивает ключевую инфраструктуру дальних ударов
Утильсбор для всех машин из ЕАЭС: автосалоны уже просчитывают неприятный итог
Земля получила космический смайлик: на Солнце выросла гигантская улыбка
Совкомбанк вошёл в топ надёжных банков России, став двукратным лауреатом премии Финансовая элита России
Евросоюз теряет устойчивость: три стратегические сферы проседают одновременно
Мир под сомнением: действительно ли Трамп готовится выйти из переговоров по Украине
В одной из камер тюремного замка случайно обнаружена фабрика фальшивых монет... — писала газета Русское слово 13 февраля 1908 года
250 тысяч без высшего образования: рабочая профессия, которая обошла айтишников
Крупные сделки с недвижимостью получают новый фильтр: без банковского следа не пройти

Госдолг России обновил максимум с 2006 года: причина оказалась не в правительстве

Экономика

Рост государственного внешнего долга России связан с активным корпоративным заимствованием, а не с действиями правительства, и не несет угроз для экономики. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные Минфина России сообщило, что государственный внешний долг страны по состоянию на 1 февраля 2026 года составил 61,97 миллиарда долларов. Этот показатель впервые превысил отметку в 60 миллиардов с 2006 года.

Колташов объяснил, что увеличение внешнего долга связано с особенностями корпоративного заимствования и не должно рассматриваться как негативный сигнал для экономики. По его словам, речь идет не о государственных обязательствах, а о долгах коммерческих структур, которые в последние годы активнее привлекают средства за рубежом.

"Когда-то внешний долг России достигал нескольких сотен миллиардов долларов, поэтому нынешний рост можно считать незначительным. Большая часть прежних обязательств, включая банковские, была погашена более десяти лет назад — начиная с 2009 года, когда в стране стало активно развиваться внутреннее кредитование. Сейчас этот механизм ослаб из-за высокой ключевой ставки Банка России, и компаниям приходится искать более выгодные условия заимствования за рубежом", — пояснил экономист.

Колташов отметил, что в основном долг формируется корпоративным сектором, а не государством. По его словам, правительство не выпускало облигации в иностранной валюте, и увеличение показателя связано с внешними займами частных структур, которым выгодно кредитоваться, например, в Китае.

"Рост внешнего долга не окажет заметного влияния на российскую экономику. Он связан не с ростом государственных обязательств, а с активностью корпоративного сектора. Компании занимают там, где условия выгоднее, в том числе за рубежом. Кроме того, часть заимствований осуществляется через офшорные фирмы, которые юридически не считаются российскими, но фактически работают на наш рынок. Эти операции непрямые, но полностью законные", — пояснил он.

По оценке экономиста, снижение внешнего долга в ближайшее время маловероятно. Санкционные ограничения сохраняются, и значительная часть долговых обязательств связана именно с особенностями внешней торговли. Колташов считает, что рост заимствований прекратится, когда рублевое кредитование станет доступнее и ставка Банка России снизится.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Соседи смеются над бабушкиными методами — но грядки отвечают двойным урожаем
Садоводство, цветоводство
Соседи смеются над бабушкиными методами — но грядки отвечают двойным урожаем
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Недвижимость
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Красота и стиль
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Популярное
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат

Простой крем из сметаны и сгущённого молока готовится за 15 минут и подходит для бисквита, медовика и домашних тортов. Узнайте секрет густоты.

Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова Налог на любовь: День святого Валентина, или Как сделать миллиард из ничего Александр Шторм Стиль Вуди в автомобилях: как дефицит превратился в стиль и культ на протяжении десятилетий Сергей Милешкин
Соседи смеются над бабушкиными методами — но грядки отвечают двойным урожаем
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Последние материалы
Земля получила космический смайлик: на Солнце выросла гигантская улыбка
Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели
Один поцелуй — и вирус остаётся пожизненно: вспышка может ударить не только по губам
Совкомбанк вошёл в топ надёжных банков России, став двукратным лауреатом премии Финансовая элита России
Евросоюз теряет устойчивость: три стратегические сферы проседают одновременно
Отпуск обрывается траурной лентой: последний билет домой зависит от одного пункта
Головные боли и сухость уходят ночью: 3 комнатных растения ставят невидимый барьер
Мир под сомнением: действительно ли Трамп готовится выйти из переговоров по Украине
Налог на любовь: День святого Валентина, или Как сделать миллиард из ничего
Депутаты бундестага требуют вернуть поставки газа из России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.