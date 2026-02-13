Госдолг России обновил максимум с 2006 года: причина оказалась не в правительстве

Рост государственного внешнего долга России связан с активным корпоративным заимствованием, а не с действиями правительства, и не несет угроз для экономики. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные Минфина России сообщило, что государственный внешний долг страны по состоянию на 1 февраля 2026 года составил 61,97 миллиарда долларов. Этот показатель впервые превысил отметку в 60 миллиардов с 2006 года.

Колташов объяснил, что увеличение внешнего долга связано с особенностями корпоративного заимствования и не должно рассматриваться как негативный сигнал для экономики. По его словам, речь идет не о государственных обязательствах, а о долгах коммерческих структур, которые в последние годы активнее привлекают средства за рубежом.

"Когда-то внешний долг России достигал нескольких сотен миллиардов долларов, поэтому нынешний рост можно считать незначительным. Большая часть прежних обязательств, включая банковские, была погашена более десяти лет назад — начиная с 2009 года, когда в стране стало активно развиваться внутреннее кредитование. Сейчас этот механизм ослаб из-за высокой ключевой ставки Банка России, и компаниям приходится искать более выгодные условия заимствования за рубежом", — пояснил экономист.

Колташов отметил, что в основном долг формируется корпоративным сектором, а не государством. По его словам, правительство не выпускало облигации в иностранной валюте, и увеличение показателя связано с внешними займами частных структур, которым выгодно кредитоваться, например, в Китае.

"Рост внешнего долга не окажет заметного влияния на российскую экономику. Он связан не с ростом государственных обязательств, а с активностью корпоративного сектора. Компании занимают там, где условия выгоднее, в том числе за рубежом. Кроме того, часть заимствований осуществляется через офшорные фирмы, которые юридически не считаются российскими, но фактически работают на наш рынок. Эти операции непрямые, но полностью законные", — пояснил он.

По оценке экономиста, снижение внешнего долга в ближайшее время маловероятно. Санкционные ограничения сохраняются, и значительная часть долговых обязательств связана именно с особенностями внешней торговли. Колташов считает, что рост заимствований прекратится, когда рублевое кредитование станет доступнее и ставка Банка России снизится.