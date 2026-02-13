Совкомбанк вошёл в топ надёжных банков России, став двукратным лауреатом премии Финансовая элита России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Совкомбанк подтвердил статус одного из лидеров финансового рынка и укрепил позиции в топе надёжных банков страны, став лауреатом юбилейной XX Премии "Финансовая элита России" в двух ключевых номинациях: "Надёжность" и "Инновационное развитие". Торжественная церемония награждения состоялась 11 февраля в доме приемов ГлавУпДК МИД РФ.

Совкомбанк
Фото: Пресс-служба Совкомбанка
Совкомбанк

Эксперты и профессиональное сообщество отметили финансовую устойчивость, прозрачность, высокий уровень деловой репутации и доверия к банку. Эти две награды отражают баланс стратегии компании: многолетняя деловая репутация и финансовая устойчивость здесь идут рука об руку с технологическим лидерством.

Инновации в Совкомбанке давно перестали быть просто отдельным направлением — они стали фундаментом бизнеса. Системный подход к развитию позволяет внедрять передовые технологии, делая их доступными как для крупных корпораций, так и для частных клиентов.

Масштаб бизнеса, финансовая устойчивость и репутация, выстроенная за долгие годы работы, формируют основу доверия, которая проектируется на десятилетия вперёд.

"Спасибо Жюри — за высокую оценку и внимание к нашей работе. Особая благодарность — нашим клиентам. Вы — наши самые строгие вдохновители. Ваши амбициозные цели заставляют нас постоянно искать новые решения и быть на шаг впереди. И самый главный акцент — наша команда. Ребята, вы — гении и двигатели прогресса! Спасибо вам за каждый прорыв, за веру в то, что нет нерешаемых задач. Эта награда — наш общий успех!" — Андрей Панарин, управляющий директор департамента развития корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка.

Совкомбанк входит в перечень системно значимых кредитных организаций РФ (данные ЦБ РФ, 07.10.2025) Кредитные рейтинги Банка: Эксперт РА — ruAA, стабильный; АКРА — АА, стабильный; НКР — AA, стабильный.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
