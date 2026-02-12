50 млн в месяц — и стоп: новые лимиты на наличные меняют правила игры на рынке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Сделки с недвижимостью на миллионы рублей вскоре могут потребовать обязательного безналичного расчета. Минфин подготовил поправки, которые ограничат регистрацию крупных операций с наличными между гражданами и компаниями. Речь идет прежде всего о покупке домов, участков и коммерческих объектов.

Сделка по покупке квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сделка по покупке квартиры

Какие сделки подпадут под ограничения

Инициатива Минфина касается операций, которые подлежат государственной регистрации, в первую очередь через Росреестр. Это сделки с квартирами, частными домами, земельными участками, предприятиями и даже некоторыми видами аренды, если она требует официального оформления в сфере недвижимости.

Если сумма одной сделки превысит 5 млн рублей, а расчеты будут произведены наличными, в регистрации могут отказать. Аналогичное ограничение предусмотрено и по совокупному объему — если за месяц наличными оплачено более 50 млн рублей по разным сделкам, регистрация также окажется под вопросом.

"Речь о сделках, преимущественно требующих регистрации в Росреестре, то есть о недвижимости (дома, участки, предприятия), в том числе в части аренды. Сделку просто не зарегистрируют, если она не была оплачена безналичным способом (попросят документы из банка об оплате). 5 млн рублей будет лимитом на одну сделку, а 50 млн рублей — на месяц накопленным итогом. Большинство россиян это вообще никак не затронет. В зоне риска окажутся в основном мелкие предприниматели, которые привыкли решать вопросы через наличные, чтобы было быстрее и дешевле. Им теперь придется закладывать больше времени и денег (комиссии банков) для проведения сделок", — отметил эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев.

Таким образом, формально запрет не вводится, но создается барьер: без подтверждения банковского перевода регистрационные действия могут не провести.

Кого изменения затронут в первую очередь

По словам эксперта, для подавляющего большинства граждан поправки не станут проблемой. Обычные покупатели квартир или дач чаще всего и так используют банковские переводы, ипотеку или аккредитивы.

Основная нагрузка ляжет на представителей малого бизнеса. Речь идет о тех, кто по разным причинам предпочитал наличные расчеты — ради скорости, экономии на банковских комиссиях или для упрощения документооборота в сфере экономики и бизнеса.

Новые правила означают, что:

  1. Придется заранее планировать банковские переводы.
  2. Учитывать комиссии и сроки прохождения платежей.
  3. Подтверждать факт оплаты документами из банка.

Это добавляет времени и формальностей, но одновременно делает сделки более прозрачными и защищенными с юридической точки зрения.

Возможны ли обходные схемы

Эксперт допускает, что при желании стороны могут попытаться занизить сумму договора или разбить платежи, чтобы уложиться в лимиты. Однако такие действия несут риски.

"Если обе стороны заинтересованы в том, чтобы скрыть реальную сумму сделки, они могут приложить усилия для создания обходной схемы. Но не факт, что в итоге это обойдется дешевле и вообще того стоит с учетом всех рисков, потери времени", — предупредил Кирилл Селезнев.

Фактически государство усиливает курс на сокращение теневого оборота. Чем крупнее сумма, тем выше вероятность контроля. В результате бизнесу становится выгоднее работать в безналичном формате и учитывать требования финансового мониторинга.

Сравнение: наличные расчеты и безналичный перевод

Переход к обязательному безналу в крупных сделках поднимает вопрос: что надежнее и выгоднее — наличные или банковский перевод?

Наличные традиционно ассоциируются с оперативностью. Передача денег происходит сразу, без ожидания подтверждений. Однако при крупных суммах это связано с риском утраты средств, отсутствием прозрачного следа платежа и сложностями при судебных спорах.

Безналичный расчет, напротив, требует больше времени на проведение операции. Возможны комиссии банка и необходимость открытия расчетного счета. Зато платеж фиксируется документально, что повышает безопасность сделки и упрощает доказательство факта оплаты.

В контексте недвижимости безнал становится стандартом: аккредитивы, эскроу-счета и банковские ячейки уже давно используются при покупке квартир и коммерческих помещений, сообщает Газета.Ru.

Советы по подготовке к новым правилам

Тем, кто регулярно совершает сделки с недвижимостью или коммерческими объектами, стоит заранее подготовиться.

  1. Проверить условия обслуживания в своем банке и размер комиссий.
  2. Рассмотреть использование аккредитивов или эскроу-счетов для защиты сделки.
  3. Планировать сроки расчетов с учетом банковских процедур.
  4. Вести прозрачный учет платежей, чтобы избежать вопросов при регистрации.

Такая подготовка позволит снизить возможные издержки и избежать отказов в регистрации.

Популярные вопросы о запрете крупных сделок с наличными

Кого в первую очередь затронут ограничения?

В основном малый бизнес и предприниматели, которые использовали наличные при покупке или аренде недвижимости.

Можно ли будет оплатить часть сделки наличными?

Если сумма одной операции превысит установленный лимит, регистрация может быть приостановлена без подтверждения безналичной оплаты.

Что лучше выбрать для покупки недвижимости — наличные или банковский перевод?

С точки зрения юридической безопасности и подтверждения оплаты безналичный перевод предпочтительнее, особенно при крупных суммах.

Повлияет ли это на обычных покупателей квартир?

Скорее всего, нет, поскольку большинство сделок уже проводится через банковские инструменты или ипотеку.

В целом инициатива отражает тенденцию к усилению контроля за крупными финансовыми операциями. Для большинства граждан изменения останутся незаметными, тогда как бизнесу придется пересмотреть привычные схемы расчетов и адаптироваться к новым правилам.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
