Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия готовит ледовое шоу года: финал Гран-при пройдет в Челябинске
МОК нажал на красную кнопку: как украинский скелетонист сам подвёл себя под санкции
Бронь стала крепче, но и штрафы ближе: новые правила заселения меняют отдых в России
Южный Йемен стал призом, за который платят ракетами: прежний союз рассыпается на глазах
Дамаск примеряет сценарий чёрных знамён: трансформация режима идёт по жёсткому сценарию
Питание — не старт, а середина: что нужно изменить, чтобы лишний вес начал уходить
Финансовая ловушка праздников: как накопить заранее и не потерять половину бюджета
Наследство без права на ошибку: промах, из-за которого начинается судовая цепочка
Россияне продолжают терять деньги: вычеты исчезают из-за простых просчётов

Гаджеты уходят в обмен быстрее, чем стареют: в Омске набирает обороты новый тренд

Экономика

Жители Омска стали активнее использовать программу обмена техники при покупке новых устройств. Аналитика компании показала, какие бренды умных гаджетов чаще всего попадают в трейд-ин.

Гаджеты на столе
Фото: unsplash.com by Matt Pike is licensed under Free to use under the Unsplash License
Гаджеты на столе

Какие устройства сдают чаще всего

В категории умных часов наибольшую долю обмена занимают устройства HUAWEI — на них приходится 47% всех сданных моделей. Вторую позицию занимает Samsung с показателем 21%, третью — Apple, чья доля составляет 16%. Кроме того, в программе участвуют часы Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi — всего доступно 126 моделей.

В сегменте умных колонок ситуация еще более однозначная. Более 90% устройств, которые пользователи сдают по трейд-ин, — это продукция Яндекса. В целом программа распространяется на 14 моделей колонок от Яндекса и VK, что формирует основной пул обмена в этой категории.

Как работает программа обмена

Механизм трейд-ин предполагает предоставление скидки на новое устройство при сдаче старого. Размер дисконта зависит прежде всего от состояния гаджета и стоимости выбранной новинки. Таким образом, покупатель может снизить расходы при обновлении техники, передав бывшее в употреблении устройство продавцу.

МТС начала принимать по трейд-ин умные часы и колонки в декабре 2025 года. Изначально проект носил пилотный характер, однако впоследствии был масштабирован практически на все регионы страны, включая Омскую область. Ранее жители региона могли обменять только смартфон, теперь перечень категорий расширен.

Рост спроса и дальнейшие планы

По итогам прошлого года спрос на трейд-ин смартфонов в МТС увеличился на 40%. Расширение программы на новые категории техники стало логичным продолжением этой динамики. Компания фиксирует устойчивый интерес к формату обмена как к способу обновления устройств.

"Статистика продаж свидетельствует о том, что программа трейд-ин стала популярным способом обновления гаджетов среди жителей Омска. Ранее пользователи могли обменять только старый смартфон на скидку, однако сегодня такая возможность расширилась и на смарт-часы, и на колонки. В перспективе обмену смогут подлежать и другие категории устройств", — отмечает директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

В компании рассчитывают, что дальнейшее развитие программы позволит вовлечь в обмен дополнительные виды техники и увеличить число участников. Трейд-ин постепенно становится частью привычной модели потребления электроники в регионе. Об этом сообщает gorod55.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Недвижимость
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Наука и техника
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Еда и рецепты
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Популярное
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных

Ранние кабачки можно собирать уже в начале лета. Какие сорта действительно работают, чем они отличаются и как выбрать лучший вариант для своего участка.

Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Венесуэла открывает дверь капиталу — и повторяет трюк НЭПа с неожиданным финалом Дарья Митина Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью Любовь Степушова Мифы о моторном масле развенчаны: привычные ошибки водителей губят двигатель Александр Приходько
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Последние материалы
Лестница как бесплатный фитнес: техника с паузами тренирует сердце без перегрузок
Бронь стала крепче, но и штрафы ближе: новые правила заселения меняют отдых в России
Земля начинает шевелиться: подземные пещеры выбрасывают на поверхность армию рептилий
Венесуэла открывает дверь капиталу — и повторяет трюк НЭПа с неожиданным финалом
Имплантат держится, но опора слабеет: скрытый процесс изнашивает конструкцию
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Южный Йемен стал призом, за который платят ракетами: прежний союз рассыпается на глазах
Ким Чен Ын отменяет идею объединения: КНДР переписывает курс страны на десятилетия
Дамаск примеряет сценарий чёрных знамён: трансформация режима идёт по жёсткому сценарию
Флаг поднимут прямо посреди Игр: в МОК нашли хитрую лазейку для России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.