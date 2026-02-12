Гаджеты уходят в обмен быстрее, чем стареют: в Омске набирает обороты новый тренд

Жители Омска стали активнее использовать программу обмена техники при покупке новых устройств. Аналитика компании показала, какие бренды умных гаджетов чаще всего попадают в трейд-ин.

Какие устройства сдают чаще всего

В категории умных часов наибольшую долю обмена занимают устройства HUAWEI — на них приходится 47% всех сданных моделей. Вторую позицию занимает Samsung с показателем 21%, третью — Apple, чья доля составляет 16%. Кроме того, в программе участвуют часы Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi — всего доступно 126 моделей.

В сегменте умных колонок ситуация еще более однозначная. Более 90% устройств, которые пользователи сдают по трейд-ин, — это продукция Яндекса. В целом программа распространяется на 14 моделей колонок от Яндекса и VK, что формирует основной пул обмена в этой категории.

Как работает программа обмена

Механизм трейд-ин предполагает предоставление скидки на новое устройство при сдаче старого. Размер дисконта зависит прежде всего от состояния гаджета и стоимости выбранной новинки. Таким образом, покупатель может снизить расходы при обновлении техники, передав бывшее в употреблении устройство продавцу.

МТС начала принимать по трейд-ин умные часы и колонки в декабре 2025 года. Изначально проект носил пилотный характер, однако впоследствии был масштабирован практически на все регионы страны, включая Омскую область. Ранее жители региона могли обменять только смартфон, теперь перечень категорий расширен.

Рост спроса и дальнейшие планы

По итогам прошлого года спрос на трейд-ин смартфонов в МТС увеличился на 40%. Расширение программы на новые категории техники стало логичным продолжением этой динамики. Компания фиксирует устойчивый интерес к формату обмена как к способу обновления устройств.

"Статистика продаж свидетельствует о том, что программа трейд-ин стала популярным способом обновления гаджетов среди жителей Омска. Ранее пользователи могли обменять только старый смартфон на скидку, однако сегодня такая возможность расширилась и на смарт-часы, и на колонки. В перспективе обмену смогут подлежать и другие категории устройств", — отмечает директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

В компании рассчитывают, что дальнейшее развитие программы позволит вовлечь в обмен дополнительные виды техники и увеличить число участников. Трейд-ин постепенно становится частью привычной модели потребления электроники в регионе.