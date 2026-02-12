Финансовая ловушка праздников: как накопить заранее и не потерять половину бюджета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Праздники и отпуск нередко становятся моментом, когда даже устойчивый семейный бюджет начинает трещать по швам. Причина не всегда в низких доходах — чаще проблема в том, что крупные траты возникают внезапно и воспринимаются как форс-мажор, хотя их можно предсказать заранее.

Отпуск
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отпуск

Почему привычная схема расходов не работает

По словам финансового консультанта Алены Никитиной, многие живут по простой модели: "заработал — потратил — отложил остаток". Однако такая система эффективна только в условиях стабильности, которая в реальной жизни встречается редко. Никитина объясняет, что почти у каждого человека есть так называемые нелинейные расходы — траты, которые появляются нерегулярно, но требуют крупных сумм.

К таким расходам относятся праздники, отпуск, болезни и различные форс-мажоры. Они выбивают человека из финансового ритма и часто приводят к тому, что накопления исчезают, а вместо них появляются долги.

Резервные фонды как способ избежать стресса

Никитина считает, что лучший способ защитить бюджет — заранее формировать резервные фонды. По ее словам, такой подход помогает распределить крупные траты на месяцы и сделать их практически незаметными.

"А можно просто откладывать по три тысячи в месяц в некий конвертик с названием "праздник" и эти пятнадцать тысяч потихоньку накопились, и ты этого даже не заметил", — пояснила финансовый консультант Алена Никитина.

Эксперт добавила, что можно завести копилку на сдачу из магазина или откладывать небольшие суммы регулярно. В результате подготовка к праздникам перестает быть внезапным ударом по бюджету.

Отпуск и подарки должны стать статьей расходов

Специалист подчеркнула, что резервные фонды стоит воспринимать не как инвестицию, а как приоритетную часть расходов. По ее мнению, накопления на отпуск, праздники и непредвиденные ситуации должны формироваться отдельно и заранее.

При этом Никитина рекомендует, если резерв был потрачен, как можно быстрее восстановить его. Это позволяет сохранить финансовую устойчивость и не зависеть от случайных обстоятельств.

Почему кредит на отдых всегда дороже

Отдельно эксперт обращает внимание на то, что откладывать деньги заранее намного выгоднее, чем брать кредит ради отпуска или подарков. По ее словам, заем превращает отдых в долговую нагрузку, которая потом долго тянется за человеком.

"Если в отпуске, условно говоря, "шиканем" тысяч на двести, едем в этот отпуск в кредит, то заплатим за него двести пятьдесят тысяч через год с учетом процентов", — отметила Алена Никитина.

Она пояснила, что если эти же средства откладывать заранее в течение года, то расходы окажутся ниже. Более того, деньги могут принести дополнительный доход, если хранить их на депозите.

Как избежать разрушения бюджета

По мнению Никитиной, планирование крупных расходов заранее снижает тревожность и убирает необходимость в экстренных тратах. Система небольших регулярных отчислений позволяет человеку спокойно готовиться к праздникам и отдыху, не разрушая финансовый баланс. Об этом сообщает MoneyTimes.

Эксперт считает, что именно привычка заранее откладывать средства становится ключом к стабильности, особенно в условиях непредсказуемых жизненных ситуаций.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
