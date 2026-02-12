Башкирия переводит экономику на новые рельсы: закон запускает эпоху технологий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Башкирия делает ставку на технологический суверенитет и пытается закрепить этот курс не лозунгами, а конкретными правилами и финансовыми стимулами. Региональные власти готовят документ, который должен стать ориентиром для бизнеса и науки, заинтересованных в разработке отечественных решений.

Республика Башкирия
Фото: commons.wikimedia.org by Marina Volna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Республика Башкирия

Закон как основа новой технологической политики

Проект базового закона о технологической политике депутаты Госсобрания Башкортостана планируют рассмотреть в окончательном чтении на февральском заседании. По словам председателя парламента Башкортостана Константина Толкачева, документ призван сформировать правовую систему поддержки предприятий, готовых инвестировать в наукоемкие разработки и производство.

Закон должен закрепить механизм стимулирования инновационных проектов — от лабораторной стадии до запуска серийного выпуска. Власти намерены перевести тему импортозамещения и независимости от зарубежных технологий в плоскость конкретных мер, включая льготы и помощь в продвижении продукции.

Какие меры поддержки предусмотрены

В законопроекте предусмотрено право предприятий Башкортостана участвовать в национальных проектах технологического суверенитета. Кроме того, в документе прописаны инструменты поддержки бизнеса на всех этапах работы с разработками.

Среди ключевых мер называются налоговые льготы, содействие в патентовании и защите интеллектуальной собственности, а также помощь в освоении зарубежных рынков. Закон должен стать "навигатором" для компаний, которые готовы вкладываться в отечественные технологии и создавать продукцию, способную заменить иностранные аналоги.

В материале отмечается, что в условиях глобальных ограничений региональные власти считают недопустимым сохранять зависимость от зарубежных поставщиков критически важных разработок.

Научные проекты, которые уже идут в Башкирии

На фоне подготовки закона в регионе уже реализуются проекты, которые показывают потенциал научно-производственной кооперации. Так, глава Башкортостана Радий Хабиров привел примеры разработок, связанных с генетикой и аграрным сектором.

Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН получил мегагрант сроком на пять лет с бюджетом более полумиллиарда рублей. Исследования посвящены генетике и анализу больших данных в животноводстве. Кроме того, специалисты Геномного центра Межвузовского кампуса ведут работу над постгеномными технологиями для птицеводства. Этот проект рассчитан на три года и получил финансирование в размере 270 миллионов рублей.

Индустриальным партнером обоих направлений выступила группа "Таврос". Руководителем лаборатории назначен кандидат наук Олег Гусев, который должен обеспечить прикладную направленность исследований. Об этом сообщает издание mkset.ru

Медицинские разработки и импортозамещение

В материале также приводятся примеры из сферы медицины. В Башгосмедуниверситете разрабатывают радиофармацевтический препарат для диагностики ишемической болезни сердца. Сообщается, что при успешной реализации он может стать первым российским лекарственным образцом такого профиля.

Параллельно ученые занимаются созданием стандартных образцов для контроля качества отечественной фармацевтической продукции. Эти разработки важны, поскольку ранее такие стандарты закупались за рубежом, а без них невозможно обеспечить полноценный выпуск качественных лекарств.

Почему закон должен стать конвейером для изобретений

Авторы инициативы подчеркивают, что новый закон не запускает научные процессы с нуля. Он должен закрепить уже существующую практику взаимодействия науки и промышленности и сделать её устойчивой системой. Вместо абстрактных формулировок о поддержке инноваций в документе предполагается прописать конкретные обязательства власти перед теми, кто вкладывается в разработки.

Ожидается, что закон позволит перевести технологическую независимость региона в более прикладной формат — в виде бюджетных программ, налоговых решений и механизмов поддержки предприятий, работающих на стратегически важные направления.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
