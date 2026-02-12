Акции могут оставить без денег: признаки компании, которой можно доверять

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

При выборе акций важно обращать внимание не только на котировки, но и на прозрачность бизнеса, дивидендную политику и цели владельцев компании. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансист, инвестбанкир и основатель медиа "Биткоган" Евгений Коган.

График акций
Фото: unsplash.com by Cedrik Wesche is licensed under Free to use under the Unsplash License
График акций

Он отметил, что одна из ключевых задач инвестора — понимать, как устроен бизнес компании, и оценивать его устойчивость. По словам Когана, прозрачность отчетности и способность компании демонстрировать стабильный рост — это фундаментальные признаки надежного актива.

"Первый фактор — это стабильность компании и ее приверженность к росту. Очень важно, чтобы бизнес был понятным и прозрачным, чтобы можно было делать прогнозы и анализировать результаты. Если компания непрозрачна, это мешает инвестору принимать решения и значительно повышает риски. Кроме того, стоит убедиться, что у бизнеса нет проблем с государственными структурами — в российских реалиях это критически важно", — подчеркнул Коган.

По его словам, значимым критерием также является стабильная дивидендная политика. Инвесторы хотят не просто владеть бумагами, но и получать прогнозируемую доходность. Кроме того, важно понимать стратегию и цели собственников бизнеса — именно от них зависит направление развития компании.

"Для меня важно, чтобы у компании была понятная дивидендная политика и чтобы акционеры придерживались долгосрочных ориентиров. Мы должны понимать, чего хотят основные владельцы бизнеса. Если мажоритарные акционеры не заинтересованы в росте капитализации, у миноритариев просто нет стимула входить в эту бумагу. Поэтому я всегда стараюсь оценить, насколько их цели совпадают с интересами инвесторов", — рассказал финансист.

Он отметил, что прозрачность отношений между менеджментом и акционерами — один из признаков зрелого бизнеса. Инвесторам важно иметь возможность задавать вопросы и получать адекватные ответы, особенно в стрессовых ситуациях на рынке.

"Собственники и руководство компаний должны быть открыты для диалога. Нормально, когда они проводят встречи с аналитиками, отвечают на вопросы, объясняют ситуацию. Можно позвонить PR-директору или представителю компании и уточнить, что происходит, — это нормальная практика. Такие компании вызывают доверие, потому что действуют открыто и предсказуемо", — отметил Коган.

Финансист добавил, что перед включением акций в портфель стоит анализировать не только отчеты, но и репутацию компании на рынке. По его словам, стабильный денежный поток и последовательность управленческих решений всегда важнее краткосрочных колебаний котировок.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
