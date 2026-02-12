Россияне продолжают терять деньги: вычеты исчезают из-за простых просчётов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Налоговые вычеты остаются одним из самых доступных способов вернуть часть уплаченного НДФЛ, однако многие россияне продолжают терять деньги из-за невнимательности к деталям. Ошибки в документах, неправильный выбор способа расчета и пропуск сроков лишают граждан законных выплат. 

Ошибки при имущественном вычете

По словам преподавателя кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия" Антона Палюлина, даже хорошо известный механизм имущественного вычета используется не полностью. Основной лимит в 2 млн рублей можно применять многократно до полного исчерпания, но только по разным объектам, приобретённым после 1 января 2014 года.

"Распространенная ошибка — неиспользование остатка вычета с предыдущей покупки более дешевого жилья", — отметил Антон Палюлин.

Эксперт также напомнил, что супруги вправе распределить вычет в любой пропорции, даже если недвижимость оформлена только на одного из них. Это позволяет увеличить сумму возврата при разном уровне доходов.

Продажа недвижимости и выбор способа уменьшения налога

Типичные ошибки возникают и при продаже жилья, находившегося в собственности меньше минимального срока владения. В таких случаях граждане обязаны уплатить налог, но могут уменьшить налогооблагаемую базу.

По словам Палюлина, многие выбирают фиксированный вычет в 1 млн рублей, хотя иногда выгоднее уменьшить доход на сумму документально подтверждённых расходов на покупку объекта. При этом даже если вычет полностью перекрывает налог, декларацию необходимо подать — иначе возможен штраф за просрочку.

Вычет по ипотечным процентам

Юрист подчеркнул, что россияне часто забывают о праве на вычет по ипотечным процентам. Его лимит составляет 3 млн рублей, а максимальная сумма возврата при ставке 13% — 390 тыс. рублей.

Палюлин отметил, что некоторые заемщики ошибочно считают, будто банк автоматически учитывает этот вычет или что его можно получить один раз. На практике право возникает по мере фактической уплаты процентов, а справку о сумме уплаченных процентов обычно нужно ежегодно запрашивать в банке.

Кроме того, с 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ. Для доходов свыше 5 млн рублей применяются повышенные ставки, что увеличивает потенциальный размер возврата для граждан с высокими доходами.

Социальные вычеты: лечение, образование и спорт

Проблемы возникают и при оформлении социальных вычетов. На лечении россияне нередко не собирают полный пакет документов и забывают, что вычет можно оформить не только за себя, но и за оплату лечения близких родственников.

При оплате образования важно учитывать условия договора. Для получения вычета за обучение ребёнка требуется очная форма. Если же обучение оплачено материнским капиталом, вычет не предоставляется.

Отдельно эксперт обратил внимание на вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Для его получения, согласно требованиям ФНС, необходимо представить договор со спортивной организацией и кассовый чек. Об этом сообщает Газета.Ru.

Трёхлетний срок — главный подводный камень

Общей проблемой для всех видов вычетов остаётся пропуск срока подачи документов. Заявить возврат можно только в пределах трёх лет за прошлые налоговые периоды. Пропуск этого срока автоматически лишает права на возврат.

Таким образом, невнимательность к правилам и срокам оформления становится основной причиной потери денег, которые могли бы вернуться налогоплательщику на законных основаниях.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
