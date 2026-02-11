Криптовалюта обошла планы ЕС: в сети выявился механизм, который никто не контролирует

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Заявления европейских чиновников о возможности отслеживания и блокировки криптовалютных транзакций, связанных с Россией, вызвали резкую реакцию в экспертном сообществе. Специалисты указывают, что подобные инициативы противоречат самой архитектуре блокчейна и не могут быть реализованы на практике.

Почему блокировка невозможна технически

По словам Михаила Худокормова, планы ЕС свидетельствуют о непонимании базовых принципов работы криптовалютных сетей. Блокчейн, как подчёркивает эксперт, представляет собой децентрализованную систему без единого центра управления, что делает невозможным административное отключение отдельной страны от сети.

Он заявил, что разговоры о полном пресечении криптовалютных переводов являются "сумасшедшим бредом" и проявлением "русофобии". По мнению специалиста, вмешательство в механизм подтверждения и проведения транзакций на уровне самой сети попросту не предусмотрено её архитектурой.

"Если они хотят отключить Россию от этого, они должны выключить от розетки весь мир", — отметил криптоэксперт Михаил Худокормов.

Что действительно могут ограничить

Эксперт уточнил, что реальные ограничения возможны лишь на уровне централизованных структур. Речь идёт о криптобиржах, операторах и сервисах, зарегистрированных на территории Евросоюза, которые подчиняются местному регулированию.

В таких случаях доступ к отдельным площадкам или инструментам может быть ограничен административными мерами. Однако сами переводы в публичных блокчейн-сетях продолжат осуществляться независимо от решений отдельных государств. Об этом сообщает "Постньюс".

Децентрализация как ключевой принцип

По мнению Худокормова, именно отсутствие центра управления делает блокчейн устойчивым к подобным попыткам регулирования. Транзакции подтверждаются распределённой сетью участников, и их проведение не зависит от одной юрисдикции или политического решения.

Таким образом, любые заявления о полной блокировке криптовалютных операций на уровне сети, по оценке эксперта, носят скорее политический характер и не имеют технического обоснования.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
