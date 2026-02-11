Финансовая подушка трещит по швам: вклады в регионах стали почти вдвое ниже средних

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Разрыв между регионами по уровню сбережений становится все заметнее даже внутри одного федерального округа. Башкортостан оказался в числе субъектов, где объем вкладов на душу населения заметно ниже среднероссийского показателя. На фоне ближайших соседей ситуация выглядит особенно контрастно.

Мужчина в белой рубашке держит свинью-копилку
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в белой рубашке держит свинью-копилку

Вклады растут, но скорость уже не та

После двух лет рекордного увеличения банковских депозитов темпы прироста начали снижаться. По данным Банка России, в 2025 году средства граждан на счетах выросли на 14,5%. Для сравнения: в 2023 и 2024 годах прирост превышал 24%, что стало одним из самых высоких показателей за последнее десятилетие.

В абсолютных цифрах россияне по-прежнему активно формируют финансовую подушку. За прошлый год общий объем вкладов увеличился на 9,2 трлн рублей и к началу 2026 года достиг 72,6 трлн рублей. Это говорит о сохранении доверия к банковским инструментам — депозитам, накопительным счетам, вкладам с капитализацией процентов в сегменте Экономика и бизнес.

Однако усредненные показатели скрывают значительную разницу между регионами. В среднем на одного жителя страны приходится 496,6 тыс. рублей на счетах. Но в одних субъектах эта сумма превышает миллион рублей, а в других едва дотягивает до половины среднероссийского уровня.

Башкортостан: ближе к концу рейтинга

В общероссийском списке регионов по объему вкладов на душу населения Башкортостан занял 63-е место. По состоянию на 1 января 2026 года средний житель республики держал в банках 256,8 тыс. рублей — почти вдвое меньше, чем в среднем по стране.

При этом формально динамика выглядит достойно: за 2025 год объем вкладов в регионе вырос на 17,9%. Это выше общефедерального темпа. Но высокая база у других субъектов не позволила Башкортостану существенно улучшить позиции.

Соотношение вкладов к среднемесячным доходам составило 5. Иначе говоря, накопленных средств в среднем хватило бы примерно на пять месяцев привычных расходов. Для сравнения, медианный показатель по стране составляет 5,6 месяца, а в ряде регионов достигает семи-восьми.

Такая разница формирует разный уровень финансовой устойчивости домохозяйств. Чем выше коэффициент, тем спокойнее семьи переносят временную потерю дохода, колебания на рынке труда или крупные внеплановые траты — от ремонта до покупки автомобиля или страхового полиса.

Татарстан: эффект накопленной базы

На фоне Башкортостана заметно выделяется Татарстан. Республика заняла 26-е место в рейтинге — почти на сорок позиций выше. Средний объем вкладов на одного жителя там достиг 386,3 тыс. рублей.

Темпы прироста при этом сопоставимы: за год вклады увеличились на 16,4%. Разница кроется не столько в текущей динамике, сколько в накопленном объеме средств. Более высокая база позволяет региону удерживать позиции даже при умеренном росте.

Соотношение вкладов к среднемесячным доходам в Татарстане составляет 5,6 — на уровне среднероссийского значения и выше, чем в Башкортостане. Это означает более выраженную финансовую подушку.

Экономисты отмечают, что на уровень вкладов влияют несколько факторов, которые регулярно анализируются в блоках Россия:

  1. Структура экономики региона.
  2. Средняя заработная плата.
  3. Доля занятых в высокодоходных отраслях.
  4. Инвестиционная активность бизнеса.
  5. Уровень финансовой грамотности населения.

Регион с развитой промышленностью, IT-сектором, нефтехимией и активной предпринимательской средой традиционно демонстрирует более высокие показатели сбережений.

ПФО: сравнение с соседями

Если рассматривать только Приволжский федеральный округ, Башкортостан находится в нижней части списка. Он опережает лишь Оренбургскую область, где показатель незначительно ниже — 256,3 тыс. рублей на человека.

Для понимания масштаба различий достаточно сравнить соседей. В Самарской области средний объем вкладов достигает 433,8 тыс. рублей, в Рязанской — 399,1 тыс., в Чувашии — 343,4 тыс. При этом во многих из этих регионов соотношение вкладов к доходам превышает 7 месяцев.

Это говорит о более устойчивом финансовом положении домохозяйств. Разница в несколько десятков тысяч рублей на человека в масштабах региона превращается в сотни миллиардов рублей совокупного капитала.

Москва — вне конкуренции

Столичный регион традиционно занимает отдельную позицию. Высокие зарплаты, концентрация бизнеса и крупного капитала формируют совершенно иной уровень накоплений. Именно поэтому среднероссийская статистика во многом "подтягивается" вверх за счет Москвы и нескольких экономически сильных субъектов.

Для регионов с более умеренной экономической динамикой задача заключается не только в наращивании темпов прироста, но и в увеличении реальных доходов населения. Без этого рост вкладов будет ограничен, сообщает mkset.ru.

Советы по формированию финансовой подушки

Даже при умеренных доходах можно постепенно увеличить объем сбережений. Важна системность.

  1. Определите фиксированный процент от дохода для регулярного пополнения вклада.
  2. Используйте накопительные счета с ежедневным начислением процентов.
  3. Диверсифицируйте инструменты: депозиты, облигации федерального займа, консервативные инвестиционные продукты.
  4. Пересматривайте условия вкладов при изменении ключевой ставки.

Эксперты рекомендуют ориентироваться минимум на резерв в размере 3-6 ежемесячных расходов. Это базовый уровень финансовой безопасности.

Популярные вопросы о вкладах населения

Как выбрать подходящий банковский вклад?

Обратите внимание на процентную ставку, условия досрочного снятия, капитализацию процентов и надежность банка. Иногда накопительный счет удобнее классического депозита.

Сколько средств стоит держать в резерве?

Оптимальным считается запас на 3-6 месяцев расходов. В нестабильной экономической ситуации этот срок можно увеличить до 8-9 месяцев.

Что лучше: вклад или инвестиции?

Вклад обеспечивает гарантированный доход и страхование до установленного лимита. Инвестиции могут принести большую прибыль, но связаны с риском. Оптимальной стратегией часто становится сочетание обоих инструментов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
