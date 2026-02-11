В Госдуме оценили риск рецессии в российской экономике

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Опасность рецессии в России действительно существует, однако многое зависит от решений правительства и политики Центробанка по ключевой ставке. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Стопки монет
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопки монет

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на Центр макроэкономического анализа сообщило, что если ситуация не изменится, в этом году экономика России может войти в рецессию, а к октябрю возникнет риск банковского кризиса.

Арефьев пояснил, что оценку, озвученную Bloomberg, нельзя считать объективной без глубокого экономического анализа. По его словам, подобные выводы требуют масштабных исследований, которые находятся за пределами возможностей частных аналитических агентств.

"Я не знаю, с чего Bloomberg взял такие данные. Это довольно большие и подробные исследования, которые нужно проводить на серьезном уровне. Однако предпосылки к рецессии действительно были заявлены министром экономического развития еще в прошлом году. Опасность рецессии есть, и мы намерены задать этот вопрос председателю правительства при отчете в феврале", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что избежать спада можно, если отказаться от практики чрезмерного повышения ключевой ставки Центральным банком. По словам парламентария, политика дорогих кредитов тормозит развитие экономики, поскольку выводит средства из реального сектора в банковскую сферу.

"Если перестать воспринимать ключевую ставку как догму, рецессию можно предотвратить и добиться роста экономики. А если ее снова повысят, деньги вымоются из реального сектора в банковский. Банковский сектор производит из денег деньги, но стране нужны реальные товары. Если их не будет, начнется рост цен, а вслед за ним — новое повышение ставки", — пояснил Арефьев.

Он отметил, что разговоры об изъятии банковских вкладов не имеют под собой реальных оснований. По его словам, подобные опасения звучат не впервые, однако даже при экономических сложностях массового снятия средств со счетов не произойдет, а распространяемые слухи лишь напрасно пугают людей.

"Людей уже не раз пугали изъятием вкладов, но подобные опасения не подтверждаются. Массового снятия денег со счетов не произойдет, даже если начнется рецессия. У многих граждан накопления значительные, и хранить их дома никто не станет. Если же снизится доходность депозитов, часть средств могут перевести в иностранные банки или коммерческие отделения за рубежом", — добавил парламентарий.

Арефьев подчеркнул, что окончательные выводы о перспективах российской экономики можно будет сделать после отчета правительства. По его словам, депутаты намерены детально обсудить комплекс мер, направленных на предотвращение рецессии и обеспечение устойчивости финансовой системы страны.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
