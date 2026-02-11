Пока акции буксуют, драгметалл возвращает статус: новый прогноз по золоту удивил рынок

Золото снова в центре внимания инвесторов после резкого пересмотра прогнозов одного из крупнейших банков США. На фоне волатильности технологического сектора и пересмотра ожиданий по искусственному интеллекту драгметалл вновь воспринимается как стратегическая защита капитала. Новый ориентир по цене оказался значительно выше прежних оценок и усилил интерес к рынку сырья. Об этом сообщает TheStreet.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ золотые слитки

Банк повысил прогноз по золоту до конца 2026 года

Инвестиционное подразделение Wells Fargo пересмотрело целевой диапазон стоимости золота на конец 2026 года. Теперь аналитики ожидают цену в пределах 6100-6300 долларов за тройскую унцию вместо прежних 4500-4700 долларов. Фактически речь идет о повышении прогноза примерно на 1600 долларов, что соответствует росту почти на 35% относительно предыдущего коридора.

Если ориентироваться на текущую спотовую цену около 4961 доллара за унцию, потенциал роста, заложенный в новом прогнозе, составляет порядка 23-27%. Для консервативных инвесторов это выглядит как весомый аргумент в пользу увеличения доли золота в портфеле наряду с облигациями, ETF на сырьевые товары и защитными активами.

Рынок драгоценных металлов в последние месяцы двигался неравномерно: за фазой стремительного роста последовала заметная коррекция. Однако общий тренд остается устойчивым, особенно на фоне нестабильности в других сегментах финансового рынка.

Давление на техсектор усилило интерес к защитным активам

Контраст с динамикой технологических компаний оказался особенно резким. За последнюю неделю сектор программного обеспечения и сервисов пережил масштабную распродажу: по данным Fox Business, инвесторы вывели почти триллион долларов из акций, связанных с IT и цифровыми решениями. Некоторые профильные индексы потеряли свыше 15% всего за несколько дней.

После нескольких лет бурного роста бумаг, связанных с искусственным интеллектом, участники рынка перешли в режим повышенной требовательности. Инвесторы хотят видеть реальные финансовые результаты и устойчивую монетизацию AI-проектов, а не только перспективные презентации.

Дополнительным триггером стала отчетность крупнейших корпораций. По данным Reuters, Amazon потеряла около 9% капитализации после заявлений о планируемых капитальных расходах почти на 200 млрд долларов до 2026 года. Похожие оценки затрат представили и другие технологические гиганты. Для части инвесторов такие объемы вложений выглядят как риск для маржинальности и свободного денежного потока.

На этом фоне миллиардер Рэй Далио на Всемирном правительственном саммите в Дубае фактически отмахнулся от недавней коррекции цен на золото, подчеркнув его стратегическую роль в долгосрочной защите капитала. Такой взгляд совпадает с логикой крупных банков, усиливающих свои прогнозы по драгметаллу.

Прогнозы других банков: кто ставит на максимальный рост

Wells Fargo — не единственный участник рынка, ожидающий дальнейшего подорожания золота. Консенсус-прогноз крупных финансовых институтов на конец 2026 года в целом остается позитивным.

Актуальные ориентиры выглядят следующим образом:

J.P. Morgan — 6300 долларов за унцию (+27% к текущей цене). UBS — 6200 долларов (+25%). Deutsche Bank — 6000 долларов (+20,9%). Goldman Sachs — 5400 долларов (+8,8%). Macquarie — средний прогноз 4323 доллара (-12,9%).

Таким образом, большинство глобальных игроков ожидают сохранения восходящего тренда, хотя разброс оценок остается значительным. Это говорит о высокой чувствительности рынка к макроэкономическим факторам — от процентных ставок до геополитики.

Золото продолжает удерживать позиции

Колебания котировок могут выглядеть хаотично, но фундаментальные драйверы движения остаются понятными. Среди ключевых факторов аналитики выделяют:

Активные покупки со стороны центральных банков, которые продолжают наращивать резервы. Геополитическую и политическую неопределенность. Ожидания снижения процентных ставок в 2026 году. Рост волатильности на фондовых рынках.

Даже с учетом текущих скачков цен участники рынка закладывают как минимум несколько снижений ставок в 2026 году. Для золота это позитивный сигнал, поскольку уменьшение доходности облигаций снижает альтернативные издержки владения активом, который не приносит купонного дохода.

В условиях, когда акции, криптовалюта и даже некоторые сырьевые товары демонстрируют резкие колебания, золото воспринимается как элемент диверсификации — наряду с государственными облигациями, валютными инструментами и защитными ETF.

Золото против технологических акций

С точки зрения инвестиционной стратегии 2026 года золото и акции IT-компаний представляют два разных подхода к управлению капиталом.

Технологические бумаги предлагают высокий потенциал роста, особенно если проекты в сфере искусственного интеллекта подтвердят эффективность и окупаемость. Однако они подвержены резким просадкам на фоне слабой отчетности или увеличения расходов.

Золото, напротив, не генерирует денежный поток, но служит страховкой от инфляции, валютных рисков и системных кризисов. Его динамика часто слабо коррелирует с фондовым рынком, что делает его удобным инструментом для балансировки портфеля.

Инвесторы, ориентированные на стабильность, чаще увеличивают долю драгметалла в периоды турбулентности. Те, кто готов к риску, продолжают делать ставку на акции, включая AI-компании и производителей полупроводников.

Плюсы и минусы инвестиций в золото

Перед включением золота в инвестиционный портфель важно учитывать его особенности. Для частных инвесторов доступны разные форматы вложений: физические слитки, инвестиционные монеты, биржевые фонды, а также акции золотодобывающих компаний.

Если вы рассматриваете золото как часть долгосрочной стратегии, стоит действовать системно.

Определите долю в портфеле — обычно она составляет 5-15% в зависимости от уровня риска. Выберите формат инвестирования: физический металл, ETF или акции добывающих компаний. Учитывайте налоговые аспекты и комиссии брокеров. Следите за решениями центральных банков по ставкам. Оценивайте динамику доллара и инфляции.

Регулярный пересмотр структуры активов помогает поддерживать баланс между ростом и защитой капитала.