Газпром разместит первый в этом году выпуск валютных облигаций

10 февраля 2026 года ПАО "Газпром" успешно закрыло книгу заявок по выпуску облигаций в долларах с расчетами в рублях объемом 250 млн долл. по ставке купона 7,5% годовых на срок 5 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Боевая машина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Офис ПАО "Газпром" в Москве

В преддверии погашения замещающих облигаций 11 февраля 2026 года общим номинальным объемом 0,9 млрд долл ПАО "Газпром" приняло решение выйти на рынок облигаций с первым в этом году выпуском в валюте и предложило инвесторам новое размещение с первоначальным ориентиром по объему от 200 млн долл по ставке купона не выше 7,75%.

В процессе сбора книги Эмитент снизил ставку купона на 25 б. п. по сравнению с первоначальным ориентиром и увеличил объем выпуска до 250 млн долл. Размещение прошло по уровню доходности ниже вторичной кривой облигаций Компании в долларах.

Выпуск был сфокусирован на привлечении спроса со стороны частных инвесторов, для которых ПАО "Газпром" провело целевой маркетинг и личные встречи в форматах деловых мероприятий для брокеров и частных банков. Маркетинг выпуска проводился в течение длительного периода — 2 недели до открытия книги для максимизации вовлечения брокерских платформ и частных банков.

Спрос со стороны частных инвесторов, клиентов брокерского, частно-банковского обслуживания и доверительного управления составил 75% от объема выпуска, что превзошло среднюю долю участия физ лиц в локальных выпусках облигаций ПАО "Газпром", размещенных в прошлом году. В выпуске также приняли участие управляющие и страховые компании с долей 20% от объема выпуска, доля участия со стороны банков не превысила 5%.

ПАО "Газпром" привлек средства на самый длинный срок среди своих выпусков облигаций, размещенных на российском рынке в различных валютах с начала прошлого года.

Технические расчеты по выпуску запланированы на 13 февраля 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.