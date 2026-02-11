В Омске открылись золотые вакансии: где платят от 150 тысяч и выше

Зарплаты выше 150 тысяч рублей в Омской области чаще фигурируют в вакансиях для специалистов с опытом и профильным образованием. Речь идёт не о единичных предложениях, а о целом перечне позиций в разных сферах — от промышленности до медицины и общепита.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ списание долгов

Производство и агросектор

Одну из самых высоких зарплат предлагает птицефабрика "Осокино", входящая в ООО "Агрохолдинг". Технологу-начальнику цеха готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц. При этом кандидат должен иметь профильное образование и стаж не менее трёх лет, поскольку в обязанности входит организация работы персонала, выполнение плановых показателей и контроль технологических процессов.

Работодателем предусмотрена пятидневная рабочая неделя, обучение, перспективы профессионального роста и горячее питание за счёт компании. Также упоминаются социальные бонусы, включая подарки для детей сотрудников. Судя по описанию вакансии, руководителю цеха предстоит работать с производством цыплят-бройлеров.

Медицина и частная практика

Существенно выше уровень дохода указан для стоматолога-ортопеда в частной клинике ООО "Стоматологическая клиника "МЕДИОЦЕНТР"". В объявлении обозначена зарплатная вилка от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Требуются высшее образование, профильная специализация, действующий сертификат и не менее трёх лет практики.

Формат занятости гибкий: возможна работа на полный день, частичная занятость, сменный график по выходным или временное трудоустройство. Также допускается подработка. Размер вознаграждения объясняется высокой стоимостью профильных стоматологических услуг и уровнем ответственности врача.

Электротехническая отрасль и сервис

На предприятии по производству электротехнического оборудования ООО "ВЭЛТА" электромонтажникам предлагают от 180 тысяч рублей в месяц. Специалистам предстоит заниматься монтажом и сборкой оборудования, систем управления и релейной защиты, а также подключением распределительных щитов. Среди требований — опыт работы от одного года, допуск к высотным работам и готовность к командировкам продолжительностью до полутора месяцев.

Не менее высокую оплату — от 200 тысяч рублей — обещают автоэлектрику-диагносту в сервисном центре "Техкомплект", который занимается обслуживанием грузовой техники. Кандидат должен разбираться в устройстве грузовых автомобилей разных марок, владеть диагностическим оборудованием и иметь стаж не менее трёх лет. Работодатель гарантирует современное рабочее место, спецодежду и возможность выбора графика.

Транспорт и управление

Вакансия водителя-дальнобойщика в одной из омских транспортных компаний предусматривает доход от 150 тысяч рублей в месяц. Обязательны права категории СЕ и стаж вождения от трёх до пяти лет. Компания обещает предоставить рефрижератор из обновлённого автопарка, оплачивать стоянки, шиномонтаж, мобильную связь и ремонт на СТО.

В числе наиболее "дорогих" предложений также значится позиция управляющего рестораном. Кандидату требуется руководящий опыт в сфере общественного питания более двух лет и навыки формирования команды. Работа предполагает переезд в Ноябрьск, предварительное трёхмесячное обучение в Новосибирске и контракт на срок от двух до трёх лет. Об этом сообщает gorod55.ru.