Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Олимпийский огонь под политическим колпаком: один ход запустил партию против России
Тотальный бан криптотранзакций с РФ: сработает ли запрет там, где нет регуляторов
Школа без домашних заданий: сработает ли инициатива с единым правилом для всех школ
Пока акции буксуют, драгметалл возвращает статус: новый прогноз по золоту удивил рынок
Собака видит конкурента в пелёнках: эта ошибка родителей ставит младенца под удар
Газпром разместит первый в этом году выпуск валютных облигаций
Поручение снизить инфляцию перестроило рынок: давление на цены растёт
Бренд отошел на второй план: этот фактор стал решающим для покупателей дорогих авто
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном

В Омске открылись золотые вакансии: где платят от 150 тысяч и выше

Экономика

Зарплаты выше 150 тысяч рублей в Омской области чаще фигурируют в вакансиях для специалистов с опытом и профильным образованием. Речь идёт не о единичных предложениях, а о целом перечне позиций в разных сферах — от промышленности до медицины и общепита.

списание долгов
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
списание долгов

Производство и агросектор

Одну из самых высоких зарплат предлагает птицефабрика "Осокино", входящая в ООО "Агрохолдинг". Технологу-начальнику цеха готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц. При этом кандидат должен иметь профильное образование и стаж не менее трёх лет, поскольку в обязанности входит организация работы персонала, выполнение плановых показателей и контроль технологических процессов.

Работодателем предусмотрена пятидневная рабочая неделя, обучение, перспективы профессионального роста и горячее питание за счёт компании. Также упоминаются социальные бонусы, включая подарки для детей сотрудников. Судя по описанию вакансии, руководителю цеха предстоит работать с производством цыплят-бройлеров.

Медицина и частная практика

Существенно выше уровень дохода указан для стоматолога-ортопеда в частной клинике ООО "Стоматологическая клиника "МЕДИОЦЕНТР"". В объявлении обозначена зарплатная вилка от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Требуются высшее образование, профильная специализация, действующий сертификат и не менее трёх лет практики.

Формат занятости гибкий: возможна работа на полный день, частичная занятость, сменный график по выходным или временное трудоустройство. Также допускается подработка. Размер вознаграждения объясняется высокой стоимостью профильных стоматологических услуг и уровнем ответственности врача.

Электротехническая отрасль и сервис

На предприятии по производству электротехнического оборудования ООО "ВЭЛТА" электромонтажникам предлагают от 180 тысяч рублей в месяц. Специалистам предстоит заниматься монтажом и сборкой оборудования, систем управления и релейной защиты, а также подключением распределительных щитов. Среди требований — опыт работы от одного года, допуск к высотным работам и готовность к командировкам продолжительностью до полутора месяцев.

Не менее высокую оплату — от 200 тысяч рублей — обещают автоэлектрику-диагносту в сервисном центре "Техкомплект", который занимается обслуживанием грузовой техники. Кандидат должен разбираться в устройстве грузовых автомобилей разных марок, владеть диагностическим оборудованием и иметь стаж не менее трёх лет. Работодатель гарантирует современное рабочее место, спецодежду и возможность выбора графика.

Транспорт и управление

Вакансия водителя-дальнобойщика в одной из омских транспортных компаний предусматривает доход от 150 тысяч рублей в месяц. Обязательны права категории СЕ и стаж вождения от трёх до пяти лет. Компания обещает предоставить рефрижератор из обновлённого автопарка, оплачивать стоянки, шиномонтаж, мобильную связь и ремонт на СТО.

В числе наиболее "дорогих" предложений также значится позиция управляющего рестораном. Кандидату требуется руководящий опыт в сфере общественного питания более двух лет и навыки формирования команды. Работа предполагает переезд в Ноябрьск, предварительное трёхмесячное обучение в Новосибирске и контракт на срок от двух до трёх лет. Об этом сообщает gorod55.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Садоводство, цветоводство
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Недвижимость
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Последние материалы
Школа без домашних заданий: сработает ли инициатива с единым правилом для всех школ
Пока акции буксуют, драгметалл возвращает статус: новый прогноз по золоту удивил рынок
Земля живёт по таймеру: каждые 36 млн лет запускается опасный сценарий
Молоко и мука творят чудеса: выпечка, которая заменяет целый десертный стол
Собака видит конкурента в пелёнках: эта ошибка родителей ставит младенца под удар
В Швеции недовольны идеей Макрона покупать европейское
Газпром разместит первый в этом году выпуск валютных облигаций
Снег в квартире растаял: вместо белого пришли оттенки, которые согревают стены
Цветут как розы, кормят как огород: эти кустарники заменяют половину посадок
Корочка хрустит, начинка сочится: запеканка, которая делает любой ужин особенным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.