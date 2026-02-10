Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бренд отошел на второй план: этот фактор стал решающим для покупателей дорогих авто
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
Туристический потенциал России дремлет: барьеры, которые останавливают поток гостей
Сто тысяч на метле: что стоит за внезапным богатством российских дворников
Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует

Поручение снизить инфляцию перестроило рынок: давление на цены растёт

Экономика

Инфляция в российской экономике, по мнению экспертов, всё меньше воспринимается как результат отдельных решений и всё чаще — как отражение системных процессов. Поручение президента о её снижении следует рассматривать именно в этом контексте, считает кандидат экономических наук Михаил Мухин.

Экономика
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экономика

Поручение как элемент выстроенного курса

Михаил Мухин обращает внимание, что президентское поручение по снижению инфляции не является первым и не выглядит экстренной реакцией на текущую ситуацию. По его оценке, оно укладывается в логику экономической политики, которая последовательно реализуется в сфере промышленности, финансов и регулирования денежного обращения. Эксперт подчёркивает, что речь идёт о системном курсе, а не о разовой антикризисной кампании.

По мнению Мухина, такой подход предполагает постепенное воздействие на инфляционные процессы через совокупность мер, а не через отдельные административные решения. Он считает, что именно это отличает текущую стратегию от попыток краткосрочного сдерживания цен, применявшихся ранее.

Денежно-кредитные ограничения и их эффект

Говоря о причинах замедления инфляции, эксперт указывает на роль сдерживающей денежно-кредитной политики. По его словам, повышение ставок по вкладам и кредитам привело к сокращению объёма денег в обращении, что снизило инфляционное давление. Михаил Мухин отмечает, что этот инструмент стал одним из ключевых в текущей конфигурации экономической политики.

При этом он подчёркивает, что эффективность таких мер возможна лишь в сочетании с другими направлениями работы государства. По его оценке, изолированное ужесточение финансовых условий без изменений в реальном секторе не дало бы сопоставимого результата.

Изменения в структуре рынка

Существенное значение, по мнению Мухина, имеют процессы, происходящие в экономике с 2022 года. Он указывает на рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие интернет-торговли и реализацию политики импортозамещения. Эксперт также отмечает формирование новых логистических цепочек, адаптированных к изменившейся внешней среде.

"Эти структурные изменения увеличили предложение и усилили конкуренцию, заложив основу для снижения инфляции как в 2025 году, так и, по прогнозам, в 2026-м", — отметил кандидат экономических наук Михаил Мухин.

Оценка перспектив

Михаил Мухин подчёркивает, что процесс снижения инфляции остаётся сложным и многозадачным. Однако, по его оценке, уже принятые меры позволяют говорить о формировании устойчивой базы для дальнейшего замедления роста цен. Он считает, что сохранение выбранного курса будет иметь решающее значение для достижения прогнозируемых показателей.

Таким образом, эксперт рассматривает текущую инфляционную динамику как результат совокупности решений и структурных сдвигов, а не как следствие одного поручения или отдельной меры. Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Красота и стиль
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Наука и техника
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Садоводство, цветоводство
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Последние материалы
Кошка делает то, что хочет? Этот метод воспитания работает без крика и стресса
Машины, которые экономят нервы и деньги: рейтинг самых надёжных бензиновых авто
Корни задыхаются, а длина страдает: дополнительный шаг, чтобы запустить рост волос
Поручение снизить инфляцию перестроило рынок: давление на цены растёт
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Бренд отошел на второй план: этот фактор стал решающим для покупателей дорогих авто
Машину забирают без торга: мелочи, которые ускоряют продажу в разы
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Советский Союз раскопал ворота в ад: что на самом деле нашли на глубине 12 км
Весной посадите — осенью будете в шоке: эти сорта капусты называют золотым запасом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.