Поручение снизить инфляцию перестроило рынок: давление на цены растёт

Инфляция в российской экономике, по мнению экспертов, всё меньше воспринимается как результат отдельных решений и всё чаще — как отражение системных процессов. Поручение президента о её снижении следует рассматривать именно в этом контексте, считает кандидат экономических наук Михаил Мухин.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экономика

Поручение как элемент выстроенного курса

Михаил Мухин обращает внимание, что президентское поручение по снижению инфляции не является первым и не выглядит экстренной реакцией на текущую ситуацию. По его оценке, оно укладывается в логику экономической политики, которая последовательно реализуется в сфере промышленности, финансов и регулирования денежного обращения. Эксперт подчёркивает, что речь идёт о системном курсе, а не о разовой антикризисной кампании.

По мнению Мухина, такой подход предполагает постепенное воздействие на инфляционные процессы через совокупность мер, а не через отдельные административные решения. Он считает, что именно это отличает текущую стратегию от попыток краткосрочного сдерживания цен, применявшихся ранее.

Денежно-кредитные ограничения и их эффект

Говоря о причинах замедления инфляции, эксперт указывает на роль сдерживающей денежно-кредитной политики. По его словам, повышение ставок по вкладам и кредитам привело к сокращению объёма денег в обращении, что снизило инфляционное давление. Михаил Мухин отмечает, что этот инструмент стал одним из ключевых в текущей конфигурации экономической политики.

При этом он подчёркивает, что эффективность таких мер возможна лишь в сочетании с другими направлениями работы государства. По его оценке, изолированное ужесточение финансовых условий без изменений в реальном секторе не дало бы сопоставимого результата.

Изменения в структуре рынка

Существенное значение, по мнению Мухина, имеют процессы, происходящие в экономике с 2022 года. Он указывает на рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие интернет-торговли и реализацию политики импортозамещения. Эксперт также отмечает формирование новых логистических цепочек, адаптированных к изменившейся внешней среде.

"Эти структурные изменения увеличили предложение и усилили конкуренцию, заложив основу для снижения инфляции как в 2025 году, так и, по прогнозам, в 2026-м", — отметил кандидат экономических наук Михаил Мухин.

Оценка перспектив

Михаил Мухин подчёркивает, что процесс снижения инфляции остаётся сложным и многозадачным. Однако, по его оценке, уже принятые меры позволяют говорить о формировании устойчивой базы для дальнейшего замедления роста цен. Он считает, что сохранение выбранного курса будет иметь решающее значение для достижения прогнозируемых показателей.

Таким образом, эксперт рассматривает текущую инфляционную динамику как результат совокупности решений и структурных сдвигов, а не как следствие одного поручения или отдельной меры. Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.