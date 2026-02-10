Сто тысяч на метле: что стоит за внезапным богатством российских дворников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Зарплата дворника редко ассоциируется с шестизначными суммами, однако этой зимой сообщения о доходах под 100 тысяч рублей привлекли внимание и вызвали вопросы. Оказалось, что такие цифры действительно возможны, но имеют важные ограничения и зависят от сезона и условий труда.

Дворник
Фото: unsplash.com by Maxim Tolchinskiy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Дворник

Откуда берутся зимние сто тысяч

Эксперт подтверждает, что информация о высоких доходах дворников не выдумана, однако подчёркивает её сезонный характер. Зимой нагрузка на работников резко возрастает: уборка снега, борьба с гололёдом и работа в морозы требуют большего количества смен и часов.

"Такой разгон зарплат является сезонным. В морозы и снегопады дворники работают больше часов, выходят в выходные, получают надбавки за снег и гололед, поэтому доход под 100 тысяч и выше — это, как правило, "грязная” сумма с переработками", — объясняет HR-эксперт Гарри Мурадян.

Таким образом, речь идёт не о фиксированной ставке, а о результате интенсивной работы в сложных погодных условиях.

Реальный уровень доходов в течение года

В обычные месяцы картина выглядит гораздо скромнее. По словам Мурадяна, средняя зарплата дворников по рынку почти вдвое ниже зимних пиковых значений. В среднем за год она составляет порядка 50-60 тысяч рублей, а именно зимние месяцы "подтягивают" статистику, которая затем попадает в новости.

Эксперт уточняет, что доходы в диапазоне 90-100 тысяч рублей характерны прежде всего для Москвы и крупных агломераций. В частном секторе, при условии крайне высокой нагрузки и шестидневной или семидневной рабочей недели, заработки могут доходить до 120-150 тысяч рублей, однако такие случаи остаются скорее исключением.

Дефицит кадров несмотря на высокие ставки

Парадоксально, но даже на фоне роста зарплат рынок сталкивается с острой нехваткой работников. По словам Мурадяна, дефицит дворников перестал быть чисто сезонной проблемой.

"Сервисы занятости фиксируют рост числа вакансий в 2,5-3 раза зимой 25/26 года, и эксперты прямо говорят о накопившихся перекосах, в том числе, низком престиже профессии, тяжелых условиях труда и других проблемах", — отметил Гарри Мурадян.

Высокая физическая нагрузка и сложные условия по-прежнему отпугивают потенциальных соискателей. Об этом сообщает aif.ru.

Кого готовы брать на работу

Требования работодателей к дворникам остаются относительно простыми. Управляющие компании и ТСЖ готовы рассматривать местных жителей, чаще мужчин старше 30 лет, способных к физическому труду и нестандартному графику.

По словам эксперта, ключевыми условиями остаются здоровье, выносливость, отсутствие судимостей и базовое знание русского языка. Профильного образования, как правило, не требуется — обучают на месте. Отдельным трендом Мурадян называет привлечение работников из стран Юго-Восточной Азии, включая Индию и Бангладеш, как попытку компенсировать кадровый дефицит.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
