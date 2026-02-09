Поход в магазин стал испытанием: рост цен в начале 2026 года меняет правила жизни РФ

Еда действительно перестает быть чем-то обыденным — поход в магазин для многих россиян в начале 2026 года стал заметно дороже и эмоционально тяжелее. Цены на продукты выросли почти одновременно и почти на всё, заставляя людей пересматривать привычки и корзину покупок. Подорожание затронуло не только еду, но и транспорт, коммунальные услуги, доставку, такси и топливо. Об этом сообщает издание Inkazan.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ продукты питания

Цены растут не только из-за налогов

Конец 2025 года и первые месяцы 2026-го прошли под знаком общего удорожания жизни. Особенно ощутимо это проявилось в регионах, включая Татарстан, где рост цен стал заметен буквально во всех сферах повседневных расходов. Подобные процессы уже ранее наблюдались в сегменте экономики и бизнеса, где изменения налоговой и кредитной политики напрямую отражаются на потребителях.

По словам профессора кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России Сергея Толкачева, январский скачок цен связан прежде всего с сезонными и организационными факторами. Компании традиционно пересматривают прайсы в начале года, закладывая в них накопившиеся риски и ожидания.

"Январский рост цен не имеет прямой связи с НДС. Он во многом объясняется стандартной практикой начала года, когда бизнес обновляет финансовые модели", — поясняет профессор Сергей Толкачев.

Девальвационные ожидания и давление издержек

Эксперт обращает внимание, что предприятия заранее включили в цены опасения, связанные с возможной девальвацией рубля. В течение 2025 года российская валюта демонстрировала необычно устойчивый курс, что, по мнению бизнеса, не могло продолжаться бесконечно. Даже без фактического обесценивания валюты сами ожидания стали фактором удорожания.

Еще одна причина — рост издержек производства. Ужесточение кредитно-денежной политики в 2024–2025 годах привело к уходу части игроков с рынка. В результате у оставшихся поставщиков усилилась монопольная власть, а закупочные цены выросли практически по всей цепочке — от сырья до логистики.

"Повышение НДС стало удобным фоном, своего рода "операцией прикрытия” для административно-монопольного роста цен", — считает Толкачев, добавляя, что рассчитывать на снижение цен даже при возможном пересмотре налогов не стоит.

Инфляция ускорилась быстрее ожиданий

Более жесткую оценку ситуации дает научный сотрудник Лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин. По его словам, уже в первые недели 2026 года стало очевидно, что оптимистичные заявления чиновников о минимальном влиянии налоговых изменений на цены не оправдались. Аналогичные выводы ранее звучали и в публикациях, посвященных социально-экономическим процессам.

"Не прошло и квартала, как стало ясно: рост цен на товары массового спроса оказался значительно выше заявленного", — отмечает Сергей Гатауллин.

По его словам, официальная статистика зафиксировала резкое ускорение инфляции: за первые две недели года она "съела” около трети годового целевого ориентира. Это означает, что давление на кошельки граждан возникло быстрее и сильнее, чем ожидалось, сообщает inkazan.ru.

Почему момент оказался неудачным

Эксперт подчеркивает, что повышение НДС произошло в крайне неблагоприятный момент. К концу 2025 года экономика находилась в состоянии стагнации предложения: товаров и услуг не становилось больше, а возможности бизнеса расширяться были ограничены. В такой ситуации дополнительная налоговая нагрузка и новые требования к малому предпринимательству лишь усилили инфляционный эффект.

"При падающем спросе и ограниченном предложении любое фискальное ужесточение неизбежно перекладывается в цены", — поясняет Гатауллин.

Он также сомневается в том, что повышение налога действительно носит временный характер. По его мнению, российская экономическая модель исторически опирается на постепенное снижение покупательной способности рубля, а значит, долгосрочного разворота ценовой динамики ждать не приходится.

Что будет с ценами дальше

Оба эксперта сходятся в одном: за исключением социально значимых товаров, где действует отдельный контроль, цены вряд ли пойдут вниз. Даже если инфляция замедлится, это скорее будет означать более медленный рост, а не реальное удешевление продуктов.

Для потребителей это означает необходимость адаптации — пересмотра расходов, поиска альтернатив, более внимательного отношения к акциям и скидкам. Для бизнеса — сохранение осторожной ценовой политики с учетом нестабильных ожиданий.

Советы: как адаптироваться к росту цен

Пересматривать продуктовую корзину и отдавать приоритет базовым товарам. Использовать программы лояльности и следить за сезонными скидками. Сравнивать цены в разных магазинах и онлайн-сервисах. Планировать покупки заранее, избегая импульсивных трат.

Популярные вопросы о росте цен на продукты в 2026 году

Почему цены выросли именно в начале года?

Потому что январь — традиционный период пересмотра цен с учетом налогов, издержек и ожиданий бизнеса.

Стоит ли ждать снижения цен в 2026 году?

Эксперты считают, что значительного снижения не будет, возможна лишь стабилизация темпов роста.

Какие товары подорожали сильнее всего?

Наиболее заметный рост наблюдается в продуктах повседневного спроса, логистике и топливе.