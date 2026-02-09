Проценты больше не радуют: рублёвые вклады стремительно теряют доходность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Средние ставки по банковским вкладам продолжают терять привлекательность, и этот процесс, по оценкам аналитиков, ускоряется. Уже в ближайшие недели доходность сбережений может опуститься к уровням, которые рынок не видел с начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Рубли
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рубли

Снижение доходности вкладов в крупнейших банках

В феврале средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках России может опуститься до 15%. Такой сценарий обозначил инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин, оценивая текущую динамику банковских предложений и ожидания рынка.

По его словам, снижение происходит постепенно, но устойчиво.

"На фоне ожиданий по ключевой ставке доходности вкладов продолжат постепенное снижение. По данным банковских витрин и расчетов профильных площадок, средние максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков в середине января уже опускались в район 15,1% годовых, а по ряду сроков были заметно ниже 15%", — отметил инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.

Ожидания по ключевой ставке ЦБ

Ключевым фактором, влияющим на доходность вкладов, остаётся политика Банка России. Участники финансового рынка закладывают в базовый сценарий дальнейшее смягчение денежно-кредитных условий уже в ближайшие месяцы. Речь идёт о возможном снижении ключевой ставки в феврале и марте.

По оценке Александра Бахтина, регулятор может пойти на шаг в 0,5 или 1 процентный пункт. В этом случае ключевая ставка может опуститься до 15,5% или 15% соответственно. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке запланировано на 13 февраля, и именно оно станет ориентиром для пересмотра депозитных предложений банков.

Факторы осторожности регулятора

При этом сценарий быстрого снижения ставки не является безальтернативным. Эксперт отмечает, что Банк России будет учитывать широкий набор макроэкономических показателей. В фокусе внимания регулятора остаются данные по инфляции, состоянию рынка труда, а также динамике кредитной и потребительской активности.

В зависимости от поступающей статистики ЦБ может выбрать более сдержанный шаг. По словам Бахтина, не исключено снижение ключевой ставки лишь на 0,25-0,5 процентного пункта. Такой подход позволит регулятору сохранить контроль над инфляционными рисками, но при этом продолжить аккуратное смягчение политики.

Контекст предыдущих решений ЦБ

Текущие ожидания рынка опираются на уже принятые решения Банка России. 19 декабря регулятор снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до уровня 16%. Этот шаг стал сигналом для банковского сектора о начале нового этапа в процентной политике.

После декабрьского решения кредитные организации начали постепенно корректировать условия по вкладам. В результате доходность депозитов стала снижаться быстрее, чем в предыдущие месяцы, что и сформировало прогнозы о достижении уровня 15% уже в феврале. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
