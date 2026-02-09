Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием
Проценты больше не радуют: рублёвые вклады стремительно теряют доходность
Усталость не проходит, тревога растет, сил нет: что на самом деле происходит с организмом
Когда хозяева идут на торг без споров: раскрыт календарь выгодной аренды квартир
Воспаления возвращаются снова и снова: ошибка, которую совершают при лечении кожи
Испытание на прочность тыла: что стояло за системными обстрелами Белгородской области в январе
Гламур победил сцену: как шпагат Волочковой стал символом эпохи
Годы учебы впустую? Причины, по которым выпускники отказываются от выбранной специальности
Ставка на весну: приведет ли она к перелому, о котором говорят в Киеве

Покупки в онлайне больше не будут дешёвыми: что подорожает на маркетплейсах

Экономика

Цены на маркетплейсах в ближайшие годы перестанут быть тем фактором, который безоговорочно привлекал покупателей. Модель дешёвого онлайн-ритейла меняется, а привычный ассортимент может заметно сократиться.

Человек сидит в ноутбуке с картами
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек сидит в ноутбуке с картами

Налоговая реформа как отправная точка роста цен

С начала 2026 года в России вступают в силу изменения в налоговом регулировании, которые напрямую затронут продавцов на маркетплейсах. Речь идёт о структурной трансформации рынка, последствия которой неизбежно скажутся на конечной стоимости товаров. Эксперты прогнозируют рост цен минимум на 5% уже в первый год действия новых правил.

Как пояснил предприниматель, специалист по e-commerce, генеральный директор компании-импортёра "Деливери" Дмитрий Сидоркин, покупателям придётся внимательнее относиться к выбору товаров.

"С началом 2026 года потребителям придется более тщательно отбирать нужные товары на маркетплейсах, так как цены вырастут", — объяснил генеральный директор компании-импортёра "Деливери" Дмитрий Сидоркин.

Давление на малый бизнес и сокращение числа селлеров

Одним из ключевых факторов изменений станет пересмотр условий для малого бизнеса. С 2026 года лимит годового оборота для применения упрощённой системы налогообложения снижается с 60 млн до 20 млн рублей. К 2028 году этот порог сократится ещё сильнее — до 10 млн рублей.

Это означает, что продавцы, превысившие установленный лимит, автоматически становятся плательщиками НДС. Дополнительным осложнением становится повышение базовой ставки НДС до 22%. Даже с учётом льготных ставок для "упрощёнки" от 5 до 7%, маржинальность бизнеса, по оценке эксперта, снизится минимум на 5-7%.

В результате на маркетплейсах может сократиться количество продавцов недорогой электроники, товаров для дома и аксессуаров. Высокая налоговая нагрузка также способна привести к уменьшению числа пунктов выдачи заказов, что отразится на доступности сервиса для покупателей.

Обеление импорта и удорожание логистики

Отдельным фактором роста цен станет курс на легализацию импортного товарооборота. Усиление таможенного контроля и ограничение перечня товаров, разрешённых к ввозу, фактически вытесняют "серый" рынок. Расходы на таможенное оформление, уплату пошлин и НДС, а также логистику будут закладываться в конечную цену товара.

По словам Дмитрия Сидоркина, маркетплейсы уже блокируют продукцию неизвестного происхождения, а работа с карго всё чаще приводит к конфискации партий. "Поэтому логистические расходы и трансформация ввоза, по разным оценкам, добавят к стоимости товара от 10 до 30% наценки", — отметил он. В таких условиях продавцы либо уходят с рынка, либо полностью перекладывают издержки на покупателя.

Изменение ассортимента и новые правила игры

Наибольшее подорожание, по оценкам эксперта, затронет массовые категории — игрушки, электронику, товары для дома, одежду и обувь. С рынка постепенно исчезнут "серые" селлеры, а их место займут крупные компании и дистрибьюторы, работающие в рамках официальных схем.

Однако вместе с этим может измениться и ассортимент. Некоторые позиции станут экономически невыгодными для ввоза "в белую", что заставит продавцов искать новые товарные ниши. В итоге покупатели столкнутся не только с ростом цен, но и с трансформацией привычного предложения. По оценке Дмитрия Сидоркина, в 2026 году подорожание товаров на маркетплейсах составит как минимум 5%. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Недвижимость
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Газ
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Садоводство, цветоводство
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Популярное
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику

Черный и бежевый уходят в тень: в 2026 году их заменяют глубокие оттенки, которые делают образ дороже и сложнее без яркости.

Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин Что сейчас происходит на Украине: отчаянная борьба за власть или очередной фарс Михаил Дёмин В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро Любовь Степушова
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Последние материалы
Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием
Проценты больше не радуют: рублёвые вклады стремительно теряют доходность
Похудение застряло намертво: что менять, когда диеты больше не дают результата
Усталость не проходит, тревога растет, сил нет: что на самом деле происходит с организмом
Когда хозяева идут на торг без споров: раскрыт календарь выгодной аренды квартир
Россияне массово пересели на другой бренд: новичок выбил Haval из топа продаж
Воспаления возвращаются снова и снова: ошибка, которую совершают при лечении кожи
Юбка, которая идёт абсолютно всем: модная длина, скрывающая недостатки мгновенно
Организм чистится без диет и клизм: блюдо с неожиданной жирной основой
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.