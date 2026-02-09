Покупки в онлайне больше не будут дешёвыми: что подорожает на маркетплейсах

Цены на маркетплейсах в ближайшие годы перестанут быть тем фактором, который безоговорочно привлекал покупателей. Модель дешёвого онлайн-ритейла меняется, а привычный ассортимент может заметно сократиться.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек сидит в ноутбуке с картами

Налоговая реформа как отправная точка роста цен

С начала 2026 года в России вступают в силу изменения в налоговом регулировании, которые напрямую затронут продавцов на маркетплейсах. Речь идёт о структурной трансформации рынка, последствия которой неизбежно скажутся на конечной стоимости товаров. Эксперты прогнозируют рост цен минимум на 5% уже в первый год действия новых правил.

Как пояснил предприниматель, специалист по e-commerce, генеральный директор компании-импортёра "Деливери" Дмитрий Сидоркин, покупателям придётся внимательнее относиться к выбору товаров.

"С началом 2026 года потребителям придется более тщательно отбирать нужные товары на маркетплейсах, так как цены вырастут", — объяснил генеральный директор компании-импортёра "Деливери" Дмитрий Сидоркин.

Давление на малый бизнес и сокращение числа селлеров

Одним из ключевых факторов изменений станет пересмотр условий для малого бизнеса. С 2026 года лимит годового оборота для применения упрощённой системы налогообложения снижается с 60 млн до 20 млн рублей. К 2028 году этот порог сократится ещё сильнее — до 10 млн рублей.

Это означает, что продавцы, превысившие установленный лимит, автоматически становятся плательщиками НДС. Дополнительным осложнением становится повышение базовой ставки НДС до 22%. Даже с учётом льготных ставок для "упрощёнки" от 5 до 7%, маржинальность бизнеса, по оценке эксперта, снизится минимум на 5-7%.

В результате на маркетплейсах может сократиться количество продавцов недорогой электроники, товаров для дома и аксессуаров. Высокая налоговая нагрузка также способна привести к уменьшению числа пунктов выдачи заказов, что отразится на доступности сервиса для покупателей.

Обеление импорта и удорожание логистики

Отдельным фактором роста цен станет курс на легализацию импортного товарооборота. Усиление таможенного контроля и ограничение перечня товаров, разрешённых к ввозу, фактически вытесняют "серый" рынок. Расходы на таможенное оформление, уплату пошлин и НДС, а также логистику будут закладываться в конечную цену товара.

По словам Дмитрия Сидоркина, маркетплейсы уже блокируют продукцию неизвестного происхождения, а работа с карго всё чаще приводит к конфискации партий. "Поэтому логистические расходы и трансформация ввоза, по разным оценкам, добавят к стоимости товара от 10 до 30% наценки", — отметил он. В таких условиях продавцы либо уходят с рынка, либо полностью перекладывают издержки на покупателя.

Изменение ассортимента и новые правила игры

Наибольшее подорожание, по оценкам эксперта, затронет массовые категории — игрушки, электронику, товары для дома, одежду и обувь. С рынка постепенно исчезнут "серые" селлеры, а их место займут крупные компании и дистрибьюторы, работающие в рамках официальных схем.

Однако вместе с этим может измениться и ассортимент. Некоторые позиции станут экономически невыгодными для ввоза "в белую", что заставит продавцов искать новые товарные ниши. В итоге покупатели столкнутся не только с ростом цен, но и с трансформацией привычного предложения. По оценке Дмитрия Сидоркина, в 2026 году подорожание товаров на маркетплейсах составит как минимум 5%. Об этом сообщает Газета. Ru.