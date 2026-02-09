Столичные клиники охотятся за стоматологами: ставки растут так, будто это новая нефть

Доходы стоматологов в России продолжают расти, и столичный рынок в очередной раз зафиксировал новый максимум. В отдельных сегментах заработки специалистов уже сопоставимы с доходами топ-менеджеров, а региональные предложения всё чаще конкурируют с московскими.

Рекордные доходы в столице

Максимальная зарплата стоматологов-ортопедов в Москве за последний год достигла 750 тысяч рублей в месяц. По данным исследования, в течение 2025 года доходы таких специалистов выросли примерно на 10%, что подтверждает устойчивый спрос на высококвалифицированные кадры в этой области.

При этом медианная зарплата стоматологов-ортопедов в столице составила 330 тысяч рублей. Это означает, что значительная часть врачей зарабатывает существенно меньше максимальных значений, однако общий уровень доходов в профессии остаётся высоким даже по меркам московского рынка труда.

Терапевты не отстают по уровню оплаты

Стоматологи-терапевты также демонстрируют уверенный рост доходов. В Москве их средняя зарплата составляет около 195 тысяч рублей, а верхняя планка достигает 500 тысяч рублей в месяц. Такой уровень оплаты объясняется высокой загрузкой специалистов и стабильным спросом на терапевтические услуги.

Эксперты отмечают, что рост доходов в этом сегменте связан не только с инфляционными факторами, но и с увеличением объёма платных медицинских услуг, а также с дефицитом опытных врачей.

Регионы сокращают разрыв с Москвой

Интересно, что в регионах зарплаты стоматологов отстают от столичных не так значительно, как принято считать. Более того, отдельные вакансии за пределами Москвы предлагают доходы, сопоставимые или даже превышающие столичный уровень.

Так, в Мончегорске Мурманской области работодатели ищут стоматолога-хирурга-имплантолога с заработной платой до 650 тысяч рублей. Подобные предложения указывают на острую нехватку узких специалистов и готовность клиник конкурировать за кадры финансовыми условиями. Об этом сообщает издание "Постньюс".

Высокие доходы и скрытые риски рынка

На фоне роста зарплат внимание привлекают и системные проблемы отрасли. Ранее сообщалось, что почти 80% стоматологий в Москве и Санкт-Петербурге работают без лицензий. В таких клиниках, по данным отраслевых источников, могут использоваться контрафактные имплантаты и препараты, что создаёт риски как для пациентов, так и для самих врачей.

Таким образом, рост доходов стоматологов сопровождается не только расширением возможностей для специалистов, но и необходимостью более жёсткого контроля качества и легальности медицинских услуг.