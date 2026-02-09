Ключевая ставка готовится к развороту: февраль и март могут изменить кредитный рынок

Ожидания смягчения денежно-кредитной политики в России усиливаются: уже в ближайшие месяцы ключевая ставка может пойти вниз после длительного периода жёстких условий. Экономисты считают, что регулятор готов к осторожному, но последовательному снижению.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Сценарии решений Банка России

По оценке доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, за два ближайших заседания Центральный банк может снизить ключевую ставку суммарно на 1-2 процентных пункта, до уровня 14-15% годовых. Наиболее вероятным сценарием он называет снижение на 1,5 п. п., до 14,5%.

Эксперт отмечает, что характер февральского решения во многом определит шаги регулятора в марте. Более осторожное снижение на первом этапе, по его мнению, увеличит вероятность более заметного шага на следующем заседании, когда у Банка России появятся обновлённые данные по инфляции и социально-экономическим показателям.

Почему ставка может пойти вниз

Балынин подчёркивает, что в 2026 году регулятору придётся учитывать стратегическую задачу поддержки экономического роста. По его словам, именно этот фактор делает обсуждение снижения ставки на ближайшем заседании особенно значимым.

"У меня лично нет сомнения в том, что в 2026 году Банк России будет исходить из стратегической важности смягчения денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста", — отметил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Игорь Балынин / "Газета.Ru".

Экономист считает, что регулятор будет действовать максимально взвешенно, соотнося риски ускорения инфляции и необходимость создания более мягких условий для экономики.

Вероятности решений в феврале

Говоря о февральском заседании, Балынин указывает, что Банк России может рассматривать несколько вариантов. Среди них — снижение ключевой ставки на 0,5-1,5 п. п., а также сценарий сохранения показателя на текущем уровне 16% годовых.

Наиболее вероятными он считает два исхода: снижение на 0,5 п. п., до 15,5%, или на 1 п. п., до 15%. Каждый из этих вариантов эксперт оценивает примерно в 40% вероятности. Шанс более резкого снижения на 1,5 п. п., до 14,5%, он оценивает в 17%, тогда как вероятность сохранения ставки без изменений — всего в 3%. Об этом сообщает Газета.Ru.

Что это значит для вкладов и кредитов

По словам Балынина, ключевая ставка остаётся ориентиром для банковского рынка. Ставки по кредитам и вкладам, как правило, следуют за решениями ЦБ с определённым временным лагом. Поэтому при снижении ключевой ставки можно ожидать постепенного удешевления заёмных средств и одновременного снижения доходности новых вкладов.

В настоящий момент ключевая ставка составляет 16% годовых. Ближайшее заседание совета директоров Банка России назначено на 13 февраля 2026 года, следующее — на 20 марта 2026 года. Именно эти даты могут определить направление денежно-кредитной политики на ближайшие месяцы.