Вчера в зале консерватории случилось необыкновенное происшествие: публика собралась смотреть... босячку Айседору Дункан — писала газета Русский голос 7 февраля 1905 года

Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе

Экономика

Январское исполнение федерального бюджета России оказалось резко дефицитным на фоне снижения доходов и высоких расходов в начале года. По предварительной оценке Министерства финансов, отрицательное сальдо достигло 1,7 трлн рублей, что стало заметным стартом бюджетного года.

Пятитысячные купюры
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пятитысячные купюры

Доходы и расходы в начале года

По данным Минфина, доходы федерального бюджета в январе 2026 года составили 2,36 трлн рублей. Это на 11,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, что указывает на более слабую доходную динамику в начале года. Снижение зафиксировано именно в годовом выражении и отражает общую структуру поступлений.

Расходы при этом достигли 4,1 трлн рублей. Несмотря на высокий абсолютный уровень, они оказались на 1,4% ниже показателя января прошлого года. Однако даже при таком снижении разрыв между доходами и расходами привел к формированию значительного дефицита уже в первый месяц.

Причины высокого дефицита

В Министерстве финансов поясняют, что столь высокая величина дефицита носит технический характер. Часть бюджетных расходов традиционно финансируется авансом в начале года, что временно искажает картину исполнения бюджета. Такая практика применяется регулярно и учитывается при годовом планировании.

В ведомстве подчеркивают, что январские показатели не отражают итоговый баланс бюджета за 2026 год. В дальнейшем расходы будут формироваться в соответствии с законом о бюджете, а также с учетом дополнительных доходов, которые могут поступать в течение года.

Контекст бюджетной политики

Январские данные по бюджету публикуются на фоне других макроэкономических новостей. Ранее стало известно, что золотые резервы России впервые превысили отметку в 400 млрд долларов. Этот фактор рассматривается как элемент общей финансовой устойчивости страны.

В совокупности бюджетные показатели начала года и данные по резервам формируют более широкий контекст экономической политики. При этом ключевым ориентиром для оценки устойчивости бюджета останутся результаты исполнения по итогам нескольких месяцев, а не одного отчетного периода. Об этом сообщает издание "Постньюс".

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
