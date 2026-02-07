Золотая подушка безопасности: резервы России обновили рекорд без громких заявлений ЦБ

Рост стоимости золота и изменение структуры международных резервов России привели к событию, которого не было за всю современную историю страны. По итогам января объем золотых активов впервые превысил психологически важную отметку в 400 миллиардов долларов. Это стало результатом как ценовой динамики на мировом рынке, так и долгосрочной политики Банка России по наращиванию доли драгметаллов в системе международных резервов. Об этом сообщает Банк России.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ золотые слитки

Рекордный объем и новая структура резервов

Согласно опубликованным данным, вложения в золото за январь выросли сразу на 23,3%. В денежном выражении объем драгметалла в составе международных резервов достиг 402,7 млрд долларов. Это абсолютный рекорд за весь период ведения современной статистики.

На фоне роста стоимости золота заметно изменилась и структура активов Центрального банка. Если в конце прошлого года доля драгметалла составляла 43,3%, то по итогам января она увеличилась до 48,3%. Фактически золото теперь занимает почти половину всех международных резервов страны, усиливая роль драгметаллов в системе финансовой устойчивости.

Сравнение с 1990-ми: цифры изменились радикально

В январе 1995 года доля золота в международных резервах России достигала 54,8%. Однако тогда общий объем резервов был несоизмеримо меньше. Стоимость золотых запасов оценивалась всего примерно в 4,6 млрд долларов.

Таким образом, за три десятилетия ситуация изменилась не только количественно, но и качественно. Сегодня золото в резервах — это не просто символ надежности, а один из главных финансовых инструментов обеспечения макроэкономической стабильности.

Золото снова в центре внимания

Эксперты отмечают, что увеличение доли золота связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, это рост мировых цен на драгметаллы на фоне геополитической нестабильности и инфляционных ожиданий. Во-вторых, золото остается активом, не зависящим от внешних расчетных систем и валютных рисков.

Кроме того, золото не подвержено блокировкам и заморозкам, что делает его особенно привлекательным для стран, стремящихся снизить зависимость от иностранных валют и глобальных финансовых механизмов.

Продажа валюты и золота: параллельный процесс

На фоне рекордных показателей по золотым резервам стало известно и о планах Министерства финансов. Ведомство объявило о продаже иностранной валюты и золота на сумму 226,8 млрд рублей. Соответствующие операции стартовали 6 февраля.

Эти действия связаны с бюджетным правилом и направлены на сглаживание колебаний на внутреннем финансовом рынке. При этом они не отменяют стратегический курс на сохранение значительной доли золота в структуре государственных резервов, сообщает "Постньюс".

Плюсы и минусы высокой доли золота в резервах

Высокая концентрация золота в международных резервах имеет как очевидные преимущества, так и определенные ограничения. К ключевым плюсам относится защита от валютных рисков и внешних ограничений, а также высокая ликвидность золота на мировом рынке.

Среди минусов эксперты выделяют зависимость от ценовой конъюнктуры и отсутствие процентного дохода по сравнению с валютными активами. Тем не менее текущая динамика показывает, что в условиях неопределенности преимущества подобной структуры резервов оказываются более значимыми.