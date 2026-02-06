Татарстан тонет в нефти, но бензин лишь дорожает: скрытая логика рынка

Резкий скачок цен на бензин в Татарстане не произошёл, но даже символическое подорожание на копейки снова напомнило автомобилистам: топливо в регионе продолжает дорожать.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ АЗС

Как изменились цены за неделю

По данным Inkazan, стоимость бензина марки АИ-92 выросла до 60 рублей 60 копеек за литр. Ранее цена была ниже на одну копейку. Бензин АИ-95 при этом сохранил прежний уровень и стоит 64 рубля 35 копеек за литр.

Подорожал и бензин АИ-98: его цена достигла 88 рублей 39 копеек, тогда как неделей ранее составляла 88 рублей 33 копейки. Незначительно прибавил и дизель — теперь литр обходится в 73 рубля 39 копеек, против предыдущих 73 рублей 37 копеек.

Рост цен в долгосрочной динамике

Как напоминает Inkazan, за год стоимость бензина в Татарстане увеличилась на 13,8%. При этом республика остаётся среди регионов-лидеров по относительно низким ценам на топливо. Однако тенденция роста сохраняется, несмотря на статус Татарстана как нефтедобывающего региона.

За последний месяц стоимость топлива в республике выросла примерно на один рубль. Если на 19 декабря 2025 года литр бензина в среднем стоил 61,75 рубля, то к 19 января 2026 года цена увеличилась до 62,72 рубля за литр.

Почему бензин дорожает, даже если нефти хватает

Татарстан не испытывает дефицита топлива. По итогам 2024 года производство бензина в республике составило 41,1 млн тонн. Тем не менее наличие собственной нефтяной базы не гарантирует стабильных цен на АЗС.

Казанский экономист и финансовый консультант Ирек Галямов объяснил, что на стоимость топлива сегодня влияет сразу несколько факторов. Среди ключевых он выделил логистику: доставка стала дороже, выросли расходы на обслуживание заправок, налоги, инфляция и зарплаты персонала. Об этом сообщает inkazan.ru.

Татарстан зависит от общероссийского рынка

Отвечая на вопрос о том, почему нефтяной регион не имеет самых низких цен на бензин в стране, Галямов подчеркнул, что республика встроена в единый рынок. По его словам, Татарстан поставляет топливо по всей России и не может существовать отдельно от общих экономических правил.

"Татарстан продает бензин по всей России. И, несмотря на то, что это нефтедобывающая республика, она не может существовать вне рыночного экономического поля. У нас единая экономика, поэтому мы зависим от общероссийских тенденций, от тех правил, которые устанавливают производитель, оптовый покупатель и так далее", — заявил экономист Ирек Галямов.

Ждать ли снижения цен

Обнадёживающих прогнозов эксперт не даёт. По его словам, текущие тенденции указывают только на дальнейшее повышение стоимости топлива. Таким образом, даже если рост выглядит минимальным в конкретную неделю, общая динамика остаётся устойчиво восходящей.

"Падения цен точно ждать не стоит. Сейчас всё смотрит только в сторону повышения", — заявил экономист Ирек Галямов.