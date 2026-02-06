Татарстан тонет в нефти, но бензин лишь дорожает: скрытая логика рынка

Резкий скачок цен на бензин в Татарстане не произошёл, но даже символическое подорожание на копейки снова напомнило автомобилистам: топливо в регионе продолжает дорожать.
По данным Inkazan, стоимость бензина марки АИ-92 выросла до 60 рублей 60 копеек за литр. Ранее цена была ниже на одну копейку. Бензин АИ-95 при этом сохранил прежний уровень и стоит 64 рубля 35 копеек за литр.
Подорожал и бензин АИ-98: его цена достигла 88 рублей 39 копеек, тогда как неделей ранее составляла 88 рублей 33 копейки. Незначительно прибавил и дизель — теперь литр обходится в 73 рубля 39 копеек, против предыдущих 73 рублей 37 копеек.
Как напоминает Inkazan, за год стоимость бензина в Татарстане увеличилась на 13,8%. При этом республика остаётся среди регионов-лидеров по относительно низким ценам на топливо. Однако тенденция роста сохраняется, несмотря на статус Татарстана как нефтедобывающего региона.
За последний месяц стоимость топлива в республике выросла примерно на один рубль. Если на 19 декабря 2025 года литр бензина в среднем стоил 61,75 рубля, то к 19 января 2026 года цена увеличилась до 62,72 рубля за литр.
Татарстан не испытывает дефицита топлива. По итогам 2024 года производство бензина в республике составило 41,1 млн тонн. Тем не менее наличие собственной нефтяной базы не гарантирует стабильных цен на АЗС.
Казанский экономист и финансовый консультант Ирек Галямов объяснил, что на стоимость топлива сегодня влияет сразу несколько факторов. Среди ключевых он выделил логистику: доставка стала дороже, выросли расходы на обслуживание заправок, налоги, инфляция и зарплаты персонала. Об этом сообщает inkazan.ru.
Отвечая на вопрос о том, почему нефтяной регион не имеет самых низких цен на бензин в стране, Галямов подчеркнул, что республика встроена в единый рынок. По его словам, Татарстан поставляет топливо по всей России и не может существовать отдельно от общих экономических правил.
"Татарстан продает бензин по всей России. И, несмотря на то, что это нефтедобывающая республика, она не может существовать вне рыночного экономического поля. У нас единая экономика, поэтому мы зависим от общероссийских тенденций, от тех правил, которые устанавливают производитель, оптовый покупатель и так далее", — заявил экономист Ирек Галямов.
Обнадёживающих прогнозов эксперт не даёт. По его словам, текущие тенденции указывают только на дальнейшее повышение стоимости топлива. Таким образом, даже если рост выглядит минимальным в конкретную неделю, общая динамика остаётся устойчиво восходящей.
"Падения цен точно ждать не стоит. Сейчас всё смотрит только в сторону повышения", — заявил экономист Ирек Галямов.
