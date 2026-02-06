Совкомбанк и Халва запускают акцию Киберпонедельник: кэшбэк до 100% за онлайн-покупки каждую неделю

Хотите, чтобы понедельники стали самым выгодным днём недели? Совкомбанк и "Халва" представляют новую акцию "Киберпонедельник", где можно вернуть до 100% от суммы покупок в онлайн-магазинах.

Фото: Пресс-служба Совкомбанка is licensed under public domain Акция Киберпонедельник от Совкомбанка и карты Халва

Чтобы принять участие в акции, активируйте ее в приложении "Халвы" или на странице акции и совершайте онлайн-покупки от 3000 рублей в более чем 260 000 магазинов-партнеров "Халвы" по всей России.

Регистрируйте чеки за эти покупки, получайте за каждый чек возможность прокрутить "Колесо фортуны" и получить промокод на кэшбэк до 100%.

Промокоды, полученные на "Колесе фортуны", нужно использовать в течение следующего понедельника после их получения. Максимальная сумма кэшбэка по промокодам составляет 5000 рублей.

Все участники акции при первом подключении получают 30 дней бесплатной подписки "Халва.Десятка" с рассрочкой 10 месяцев на все покупки у партнеров. После пробного периода подписка автоматически продлевается за 399 рублей в месяц (299 рублей для держателей "Социальной Халвы"). Отключить подписку можно в любое время в мобильном приложении или по телефону 8-800-100-777-2.

Не упустите шанс превратить каждую онлайн-покупку в выгодное приключение с возможностью вернуть до 100% ее стоимости! Регистрируйте чеки, крутите колесо и делайте свои понедельники по-настоящему счастливыми с Совкомбанком и "Халвой"!

Акция действует до 24 февраля. Подробные условия — на странице акции.

Реклама ПАО "Совкомбанк" ИНН: 4401116480 erid 2SDnjcheLdE