Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Небо стало дороже: самая высокая башня в мире рискует обойтись в астрономическую сумму
Пенсионный маршрут можно сократить: условия, при которых решает не дата в паспорте
Эксперимент стал системой: в России призвали сделать НПД постоянным
Платежка станет меньше: есть способ добиться перерасчета за холод и неубранный подъезд
Главный враг на экзамене по вождению не инспектор: большинство попадается именно на этом
Забота с обратным эффектом: одно действие приводит к проблемам со здоровьем питомца
Аренда квартиры может обернуться кошмаром: эти сигналы сразу выдают проблемного арендодателя
Арендаторам приготовили неприятный сюрприз: за съем ипотечной квартиры придется отвечать
Когда эмоции становятся непосильной ношей: шаги, без которых психика не восстанавливается

Зарплаты растут быстрее инфляции: назван город-чемпион Подмосковья по доходам

Экономика

Рынок услуг в Подмосковье демонстрирует заметный рост доходов, а отдельные города уже выходят на уровень зарплат, сопоставимый с московскими показателями. Самые высокие предложения работодателей фиксируются в Люберцах, где в ряде вакансий доход превышает 150 тысяч рублей.

Зарплата
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Зарплата

Люберцы и Одинцово — лидеры по уровню зарплат

По данным исследования, Люберцы стали городом с самыми высокими зарплатами в сфере услуг в Московской области. В среднем работодатели предлагают здесь около 134 тысяч рублей. На втором месте расположилось Одинцово со средним уровнем 132 тысячи рублей.

В середине рейтинга оказались Химки (127 тысяч рублей), Мытищи (126 тысяч рублей), Королев (125 тысяч рублей), Красногорск (124 тысячи рублей), Балашиха (123 тысячи рублей) и Подольск (121 тысяча рублей). Самые низкие предложения среди перечисленных городов аналитики зафиксировали в Коломне (107 тысяч рублей) и Электростали (108 тысяч рублей).

Самые высокооплачиваемые профессии сферы услуг

Отдельные специальности в Подмосковье демонстрируют особенно высокий уровень дохода. В Люберцах наиболее прибыльной профессией стали мастера-приемщики: их средняя зарплата превышает 157 тысяч рублей, что на 19% выше прошлогоднего уровня.

Высокие показатели также отмечены у помощников по хозяйству в Одинцове — 153 тысячи рублей (+20% за год). В Химках отделочники получают в среднем 149 тысяч рублей, что соответствует росту на 41%. В Балашихе барберы зарабатывают около 147 тысяч рублей, при этом за год доход увеличился на 58%.

Где платят меньше всего

В исследовании отмечены и профессии с минимальными зарплатными предложениями. Самыми низкими оказались доходы садовников в Коломне — около 99 тысяч рублей, хотя и здесь наблюдается рост на 39% за год.

Сантехники в Электростали получают в среднем 102 тысячи рублей (+12%). В Балашихе мастера по ремонту бытовой техники зарабатывают около 104 тысяч рублей, при этом рост за год составил 52%. Разница в уровне оплаты труда между городами и профессиями показывает, что рынок услуг в регионе остаётся неоднородным. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Где зарплаты растут быстрее всего

Наиболее активный рост доходов работников сферы услуг аналитики зафиксировали в Мытищах — в среднем +36,6% за год. Существенное увеличение также отмечено в Подольске (+35%) и Балашихе (+34,8%). При этом более медленный рост наблюдается в Электростали и Одинцове — около +11% в каждом городе.

Самый резкий скачок зарплат отмечен у помощников по хозяйству в Подольске: их доходы выросли на 79% за год. В то же время практически без изменений остались зарплаты сборщиков мебели в Электростали, а также отделочников в Одинцове и Люберцах — рост составил всего 1%.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Еда и рецепты
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Еда и рецепты
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Тренд, который сметает шкафы: как французы делают кухню выше и легче без затрат
Недвижимость
Тренд, который сметает шкафы: как французы делают кухню выше и легче без затрат
Популярное
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот

Зимой герань легко размножить черенками: простой метод с пакетом помогает укоренить побеги без полива и получить пышные кусты к весне.

Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Версальский треугольник короля-солнца: жена, интрига и удобная любовь Игорь Буккер Змеи могут не есть месяцами: как деградация генов превратила их в мастеров энергосбережения Александр Рощин Грязное бельё европейской политики: доклад США выставил Брюссель главным врагом выборов Любовь Степушова
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Старый враг в новой маске: армия Вьетнама тайно готовит план обороны от второго вторжения США
Война умов и технологий: инженер на передовой
Война умов и технологий: инженер на передовой
Последние материалы
Зарплаты растут быстрее инфляции: назван город-чемпион Подмосковья по доходам
Небо стало дороже: самая высокая башня в мире рискует обойтись в астрономическую сумму
Удалили зуб — челюсть начинает терять кость: этот шаг избавляет от дорогих операций
Деньги считают по глоткам: у россиян появились жёсткие рамки для кофе навынос
Гаражная амнистия развернулась без лишних манёвров: искать документы будут не владельцы
Версальский треугольник короля-солнца: жена, интрига и удобная любовь
Сон становится имитацией отдыха: эти сигналы превращают нервы в оголённые провода
Пауза важнее увлечённости: хобби облегчает будни, но счастье не зависит от него
Пенсионный маршрут можно сократить: условия, при которых решает не дата в паспорте
Малоподвижность ускоряет старение: программа из 7 упражнений после 60
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.