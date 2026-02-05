Зарплаты растут быстрее инфляции: назван город-чемпион Подмосковья по доходам

Рынок услуг в Подмосковье демонстрирует заметный рост доходов, а отдельные города уже выходят на уровень зарплат, сопоставимый с московскими показателями. Самые высокие предложения работодателей фиксируются в Люберцах, где в ряде вакансий доход превышает 150 тысяч рублей.

Люберцы и Одинцово — лидеры по уровню зарплат

По данным исследования, Люберцы стали городом с самыми высокими зарплатами в сфере услуг в Московской области. В среднем работодатели предлагают здесь около 134 тысяч рублей. На втором месте расположилось Одинцово со средним уровнем 132 тысячи рублей.

В середине рейтинга оказались Химки (127 тысяч рублей), Мытищи (126 тысяч рублей), Королев (125 тысяч рублей), Красногорск (124 тысячи рублей), Балашиха (123 тысячи рублей) и Подольск (121 тысяча рублей). Самые низкие предложения среди перечисленных городов аналитики зафиксировали в Коломне (107 тысяч рублей) и Электростали (108 тысяч рублей).

Самые высокооплачиваемые профессии сферы услуг

Отдельные специальности в Подмосковье демонстрируют особенно высокий уровень дохода. В Люберцах наиболее прибыльной профессией стали мастера-приемщики: их средняя зарплата превышает 157 тысяч рублей, что на 19% выше прошлогоднего уровня.

Высокие показатели также отмечены у помощников по хозяйству в Одинцове — 153 тысячи рублей (+20% за год). В Химках отделочники получают в среднем 149 тысяч рублей, что соответствует росту на 41%. В Балашихе барберы зарабатывают около 147 тысяч рублей, при этом за год доход увеличился на 58%.

Где платят меньше всего

В исследовании отмечены и профессии с минимальными зарплатными предложениями. Самыми низкими оказались доходы садовников в Коломне — около 99 тысяч рублей, хотя и здесь наблюдается рост на 39% за год.

Сантехники в Электростали получают в среднем 102 тысячи рублей (+12%). В Балашихе мастера по ремонту бытовой техники зарабатывают около 104 тысяч рублей, при этом рост за год составил 52%. Разница в уровне оплаты труда между городами и профессиями показывает, что рынок услуг в регионе остаётся неоднородным. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Где зарплаты растут быстрее всего

Наиболее активный рост доходов работников сферы услуг аналитики зафиксировали в Мытищах — в среднем +36,6% за год. Существенное увеличение также отмечено в Подольске (+35%) и Балашихе (+34,8%). При этом более медленный рост наблюдается в Электростали и Одинцове — около +11% в каждом городе.

Самый резкий скачок зарплат отмечен у помощников по хозяйству в Подольске: их доходы выросли на 79% за год. В то же время практически без изменений остались зарплаты сборщиков мебели в Электростали, а также отделочников в Одинцове и Люберцах — рост составил всего 1%.