Пенсионный маршрут можно сократить: условия, при которых решает не дата в паспорте

Возможность завершить трудовую деятельность раньше установленного срока продолжает вызывать вопросы у будущих пенсионеров. Закон действительно допускает досрочный выход на пенсию, однако право на него предоставляется только при соблюдении строго определённых условий. Они касаются трудового стажа, количества пенсионных баллов и жизненных обстоятельств. Об этом сообщает РИА Новости.

Пенсионер считает деньги дома
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пенсионер считает деньги дома

Длительный стаж как основание для досрочной пенсии

Доцент кафедры экономики труда и управления персоналом РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец напомнила, что россияне могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста при наличии длительного страхового стажа.

"Граждане России могут выйти на пенсию раньше обычного срока при длительном трудовом стаже: 37 лет для женщин и 42 года для мужчин", — пояснила Людмила Иванова-Швец.

Речь идёт именно о страховом стаже, который формируется за счёт официальной занятости с уплатой страховых взносов. Такое основание не требует дополнительных социальных условий и позволяет оформить выплаты в пределах двух лет до стандартного пенсионного возраста.

""Длительный страховой стаж фактически выступает компенсацией за многолетнее участие в системе и снижает нагрузку на рынок труда в старших возрастных группах"" — считает экономист по рынку труда, обозреватель Pravda. ru Ирина Михайловна Костина.

Досрочная пенсия для предпенсионеров без работы

Существует и другой вариант досрочного выхода на пенсию — для предпенсионеров, утративших работу и не сумевших трудоустроиться. В этом случае требуется выполнение сразу нескольких критериев.

Минимальный страховой стаж должен составлять не менее 15 лет, количество пенсионных коэффициентов — не ниже 30. Кроме того, гражданин обязан состоять на учёте в службе занятости, а невозможность найти работу должна быть официально подтверждена. Подобный механизм уже применяется при оформлении досрочного выхода на пенсию.

Почему досрочный выход доступен не всем

Эксперты подчёркивают, что досрочная пенсия не является универсальной льготой. Она не предоставляется автоматически всем гражданам предпенсионного возраста. Ключевыми факторами остаются продолжительность официальной занятости и объём страховых отчислений.

Такой подход позволяет поддерживать устойчивость пенсионной системы и направлять ресурсы тем, кто на протяжении длительного времени участвовал в её формировании, что особенно важно на фоне обсуждений пенсионной реформы.

"Адресность досрочных выплат позволяет сбалансировать социальную поддержку и финансовые возможности пенсионной системы" — считает макроэкономист, обозреватель Pravda. ru Артём Логинов.

Сравнение: обычный и досрочный выход на пенсию

При стандартном выходе на пенсию основным условием является достижение установленного возраста. В случае досрочного оформления акцент смещается на стаж, пенсионные баллы и социальную ситуацию человека.

Обычная пенсия доступна всем при выполнении базовых требований, тогда как досрочная требует дополнительных оснований и подтверждений, что делает её точечной мерой поддержки.

Популярные вопросы

Можно ли выйти на пенсию раньше без длительного стажа?

Да, но только при статусе предпенсионера и подтверждённой невозможности трудоустройства.

На сколько лет раньше допускается выход?

Не более чем на два года до общеустановленного пенсионного возраста.

Влияет ли досрочный выход на размер пенсии?

Да, выплаты могут быть ниже из-за более раннего прекращения начисления пенсионных баллов.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
