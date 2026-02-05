Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Платежка станет меньше: есть способ добиться перерасчета за холод и неубранный подъезд
Главный враг на экзамене по вождению не инспектор: большинство попадается именно на этом
Забота с обратным эффектом: одно действие приводит к проблемам со здоровьем питомца
Аренда квартиры может обернуться кошмаром: эти сигналы сразу выдают проблемного арендодателя
Арендаторам приготовили неприятный сюрприз: за съем ипотечной квартиры придется отвечать
Когда эмоции становятся непосильной ношей: шаги, без которых психика не восстанавливается
Лёд ушёл — морозы пришли: странный климатический эффект накрыл европейскую Россию
Гость у раскалённой звезды: неопознанный объект стал предвестником большой катастрофы
Тонкая грань закона: как Euroclear распоряжается доходами от российских активов

Эксперимент стал системой: в России призвали сделать НПД постоянным

Экономика

Налоговый режим для самозанятых в России может утратить статус эксперимента и стать постоянным элементом налоговой системы. Механизм, введённый несколько лет назад, показал устойчивый рост и стал заметной частью экономики. Сейчас обсуждение выходит за рамки стабильности правил и касается будущего развития самозанятости как формата занятости. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмен считает налоги
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бизнесмен считает налоги

Почему статус самозанятых предлагают закрепить

Руководитель объединения самозанятых России Иван Литвинов заявил, что налог на профессиональный доход необходимо закрепить на постоянной основе. По его словам, предсказуемость условий позволит сохранить доверие граждан и не приведёт к росту налоговой нагрузки.

"Необходимо закрепить для самозанятых НПД как постоянный режим и не допустить повышения налоговой ставки", — подчеркнул Иван Литвинов.

Эксперимент, запущенный в 2019 году, продемонстрировал устойчивую динамику. Число самозанятых достигло 15 миллионов человек, их совокупный доход за прошлый год превысил три триллиона рублей, а налоговые поступления составили 136 миллиардов рублей. Эти показатели подтверждают, что режим стал рабочим инструментом для легализации доходов и расширения налоговой базы.

""Фиксация НПД на постоянной основе снижает регуляторную неопределённость и делает самозанятость более привлекательной для долгосрочного планирования доходов"" — считает налоговый консультант, обозреватель Pravda. ru Ирина Вячеславовна Зайцева.

Самозанятость как часть легальной экономики

По словам Литвинова, самозанятые уже заняли устойчивое место в легальном секторе. Режим активно используется в сфере услуг, торговле, строительстве, образовании, IT и креативных индустриях. При этом потенциал формата остаётся не до конца реализованным.

Особое внимание уделяется частным перевозкам на личных автомобилях, которые не подпадают под категорию такси и часто остаются вне правового поля. Возможные изменения в рамках регулирования платформенной экономики могут легализовать до пяти миллионов водителей и заметно увеличить поступления в бюджет.

Как изменился подход к налогообложению

Введение института самозанятости позволило скорректировать подход к налогообложению физических лиц. Ранее система практически не различала граждан, работающих самостоятельно, и индивидуальных предпринимателей с наёмными сотрудниками и крупными оборотами.

Теперь правила стали более гибкими. Самозанятые получили понятный механизм учёта доходов и уплаты налога без отчётности, а государство — прозрачный инструмент контроля и администрирования, сопоставимый по эффективности с другими формами занятости.

""Самозанятость стала буфером между теневой экономикой и классическим бизнесом, позволяя людям легально работать без избыточных издержек"" — считает экономист по рынку труда, обозреватель Pravda. ru Ирина Михайловна Костина.

Что представляет собой налог на профессиональный доход

Режим НПД действует в России с 2019 года в формате эксперимента, рассчитанного до 31 декабря 2028 года. Он доступен гражданам с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей.

Для работы используется специальное приложение, через которое фиксируются доходы. Налоговая ставка составляет 4% при расчётах с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями и ИП. Обязанность по сдаче отчётности отсутствует.

Сравнение: самозанятые и индивидуальные предприниматели

Самозанятость отличается простотой входа и минимальной административной нагрузкой. В отличие от ИП, здесь не требуется вести бухгалтерию и платить фиксированные страховые взносы. Однако режим ограничен по обороту и не допускает наём сотрудников.

Индивидуальные предприниматели имеют больше возможностей для масштабирования, но сталкиваются с более сложными требованиями и затратами. В результате оба формата дополняют друг друга и закрывают разные потребности рынка.

Советы самозанятым

  1. Убедитесь, что вид деятельности подходит под НПД.
  2. Зарегистрируйтесь через официальное приложение.
  3. Фиксируйте каждый доход сразу после получения.
  4. Следите за годовыми лимитами.

Популярные вопросы

Станет ли НПД постоянным?

Окончательное решение не принято, но обсуждение идёт в сторону закрепления режима.

Можно ли совмещать самозанятость с работой по найму?

Да, это допускается при соблюдении лимита дохода.

Что будет после 2028 года?

Рассматриваются варианты продления эксперимента или перевода режима в постоянный статус.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Садоводство, цветоводство
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Садоводство, цветоводство
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Садоводство, цветоводство
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Популярное
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре

Миниатюрные томаты, которые плодоносят гроздьями до холодов, способны удивить даже опытных дачников. Эти сорта черри дают по-настоящему рекордный урожай.

Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Змеи могут не есть месяцами: как деградация генов превратила их в мастеров энергосбережения Александр Рощин Грязное бельё европейской политики: доклад США выставил Брюссель главным врагом выборов Любовь Степушова Метеозависимость или самовнушение: что на самом деле происходит во время магнитных бурь Сергей Ивaнов
Капустные листья становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Газобетон больше не герой стройки: новый материал не боится сырости, времени и ошибок
Газобетон больше не герой стройки: новый материал не боится сырости, времени и ошибок
Последние материалы
Тело включает режим выживания: когда спорт перестаёт быть полезным
Эксперимент стал системой: в России призвали сделать НПД постоянным
Энергия без скачков сахара: батончики, которые держат сытость часами
Помимо нефти и газа: Россия наращивает неэнергетический экспорт
Когда лицо кричит о помощи: быстрый ритуал, который скрывают за кулисами модных шоу
Холод пробирает до костей? Это покрытие спасает дом, пока соседи ставят теплый пол
Города уже вмешались в ночную жизнь океана — первые последствия проявились у акул
Змеи могут не есть месяцами: как деградация генов превратила их в мастеров энергосбережения
Грязное бельё европейской политики: доклад США выставил Брюссель главным врагом выборов
Платежка станет меньше: есть способ добиться перерасчета за холод и неубранный подъезд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.