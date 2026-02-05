Эксперимент стал системой: в России призвали сделать НПД постоянным

Налоговый режим для самозанятых в России может утратить статус эксперимента и стать постоянным элементом налоговой системы. Механизм, введённый несколько лет назад, показал устойчивый рост и стал заметной частью экономики. Сейчас обсуждение выходит за рамки стабильности правил и касается будущего развития самозанятости как формата занятости. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бизнесмен считает налоги

Почему статус самозанятых предлагают закрепить

Руководитель объединения самозанятых России Иван Литвинов заявил, что налог на профессиональный доход необходимо закрепить на постоянной основе. По его словам, предсказуемость условий позволит сохранить доверие граждан и не приведёт к росту налоговой нагрузки.

"Необходимо закрепить для самозанятых НПД как постоянный режим и не допустить повышения налоговой ставки", — подчеркнул Иван Литвинов.

Эксперимент, запущенный в 2019 году, продемонстрировал устойчивую динамику. Число самозанятых достигло 15 миллионов человек, их совокупный доход за прошлый год превысил три триллиона рублей, а налоговые поступления составили 136 миллиардов рублей. Эти показатели подтверждают, что режим стал рабочим инструментом для легализации доходов и расширения налоговой базы.

""Фиксация НПД на постоянной основе снижает регуляторную неопределённость и делает самозанятость более привлекательной для долгосрочного планирования доходов"" — считает налоговый консультант, обозреватель Pravda. ru Ирина Вячеславовна Зайцева.

Самозанятость как часть легальной экономики

По словам Литвинова, самозанятые уже заняли устойчивое место в легальном секторе. Режим активно используется в сфере услуг, торговле, строительстве, образовании, IT и креативных индустриях. При этом потенциал формата остаётся не до конца реализованным.

Особое внимание уделяется частным перевозкам на личных автомобилях, которые не подпадают под категорию такси и часто остаются вне правового поля. Возможные изменения в рамках регулирования платформенной экономики могут легализовать до пяти миллионов водителей и заметно увеличить поступления в бюджет.

Как изменился подход к налогообложению

Введение института самозанятости позволило скорректировать подход к налогообложению физических лиц. Ранее система практически не различала граждан, работающих самостоятельно, и индивидуальных предпринимателей с наёмными сотрудниками и крупными оборотами.

Теперь правила стали более гибкими. Самозанятые получили понятный механизм учёта доходов и уплаты налога без отчётности, а государство — прозрачный инструмент контроля и администрирования, сопоставимый по эффективности с другими формами занятости.

""Самозанятость стала буфером между теневой экономикой и классическим бизнесом, позволяя людям легально работать без избыточных издержек"" — считает экономист по рынку труда, обозреватель Pravda. ru Ирина Михайловна Костина.

Что представляет собой налог на профессиональный доход

Режим НПД действует в России с 2019 года в формате эксперимента, рассчитанного до 31 декабря 2028 года. Он доступен гражданам с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей.

Для работы используется специальное приложение, через которое фиксируются доходы. Налоговая ставка составляет 4% при расчётах с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями и ИП. Обязанность по сдаче отчётности отсутствует.

Сравнение: самозанятые и индивидуальные предприниматели

Самозанятость отличается простотой входа и минимальной административной нагрузкой. В отличие от ИП, здесь не требуется вести бухгалтерию и платить фиксированные страховые взносы. Однако режим ограничен по обороту и не допускает наём сотрудников.

Индивидуальные предприниматели имеют больше возможностей для масштабирования, но сталкиваются с более сложными требованиями и затратами. В результате оба формата дополняют друг друга и закрывают разные потребности рынка.

Советы самозанятым

Убедитесь, что вид деятельности подходит под НПД. Зарегистрируйтесь через официальное приложение. Фиксируйте каждый доход сразу после получения. Следите за годовыми лимитами.

Популярные вопросы

Станет ли НПД постоянным?

Окончательное решение не принято, но обсуждение идёт в сторону закрепления режима.

Можно ли совмещать самозанятость с работой по найму?

Да, это допускается при соблюдении лимита дохода.

Что будет после 2028 года?

Рассматриваются варианты продления эксперимента или перевода режима в постоянный статус.