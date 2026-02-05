Тонкая грань закона: как Euroclear распоряжается доходами от российских активов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Использование доходов от российских активов, заблокированных в Euroclear, формально не нарушает финансовое законодательство, но само удержание этих средств остается грубым нарушением права собственности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Brussels - Euroclear HQ
Фото: commons.wikimedia.org by Marek Śliwecki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Brussels - Euroclear HQ

Ранее бельгийский депозитарий Euroclear сообщил о намерении направить в фонд для Украины €1,4 млрд доходов, полученных от размещения заблокированных в Европе суверенных активов России.

Беляев отметил, что доходы, которые Euroclear намерен направить в фонд для Украины, не являются средствами России в прямом смысле. По его словам, российские активы по-прежнему числятся в пассивах депозитария, и формально их движение не происходит — речь идет о бухгалтерских операциях, а не о реальном изъятии средств.

"Эти деньги числятся в пассивах Euroclear, и любые пассивы банк может использовать для проведения активных операций, получая прибыль. Это абсолютно стандартная банковская практика — аналогичная тому, как Сбербанк использует вклады клиентов для выдачи кредитов. Сами средства остаются на счетах, принадлежат России и никуда не исчезают. Это обычная финансовая операция, без политического подтекста, но с юридической точки зрения она полностью допустима", — пояснил он.

Экономист подчеркнул, что Euroclear не имеет права конфисковать российские активы или изменить право собственности на них. Именно этот юридический барьер, по его словам, сдерживает Запад от радикальных решений и не позволяет легально передать замороженные активы Украине.

"Почему эти деньги до сих пор не конфискованы? Потому что сделать это невозможно в рамках существующих законов. Как только будет изменено право собственности, рухнет вся система рыночных отношений. Тогда любой участник сможет по своему усмотрению забирать чужие средства, и это приведет к полному обрушению мировой финансовой архитектуры. Вот почему западные юристы уже несколько лет пытаются найти выход, но безуспешно", — отметил Беляев.

Он добавил, что полученные доходы Euroclear может использовать на свое усмотрение — например, направлять их на инвестиции, обслуживание собственных обязательств или перечисление в различные фонды, включая украинский. По словам эксперта, такие действия не считаются прямым нарушением финансовых правил, поскольку речь идет о прибыли депозитария, а не о самих российских активах.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
