Продуктовая корзина трещит: что выросло в цене сильнее всего за последний год

Привычный набор продуктов за последний год заметно изменился не только по составу, но и по цене. То, что ещё недавно считалось базовым и доступным, сегодня всё чаще заставляет пересматривать расходы.

Лидеры подорожания в продуктовой корзине

Самым подорожавшим продуктом за год стали яблоки. Средняя цена за килограмм достигла 201 рубля, что на 11% выше прошлогоднего уровня. Фрукт, традиционно воспринимаемый как один из самых доступных, вышел в лидеры роста стоимости.

Следом за яблоками расположилась гречка. Цена за упаковку весом 800 граммов увеличилась на 9,6% и составила 91,3 рубля. Практически на том же уровне оказалось молоко: средняя стоимость 900 миллилитров выросла на 9,5%, до 92 рублей. Эти продукты входят в ежедневный рацион большинства семей, поэтому рост цен ощущается особенно остро.

Продукты с умеренным ростом цен

Помимо лидеров подорожания, за год прибавили в цене и другие базовые позиции. Ржано-пшеничный хлеб весом 300 граммов подорожал на 8,9%, до 49,5 рубля. Макароны (450 граммов) выросли в цене на 7,8% и в среднем стоят 83,9 рубля.

Рост также зафиксирован на мясную продукцию и товары первой необходимости. Свинина подорожала на 5,6% - до 475,5 рубля за килограмм, сахар — на 5,5%, до 96,4 рубля. Подсолнечное масло прибавило 4,5% и достигло 161,6 рубля за литр, курятина — 4% (340,8 рубля за килограмм), а сливочное масло показало самый скромный рост — 1,8%, до 231,1 рубля за 180 граммов.

Что стало дешевле

На фоне общего роста цен часть продуктов за год заметно подешевела. Наибольшее снижение продемонстрировал картофель — минус 18,1%, средняя цена составила 68 рублей за килограмм. Яйца подешевели на 14,1%, до 109 рублей за десяток.

Также снизились цены на помидоры (-9,8%, 314,8 рубля за килограмм) и соль (-2,95%, 33,8 рубля за килограмм). Эти изменения частично сгладили общее подорожание продуктовой корзины, но не компенсировали рост по ключевым позициям. Об этом сообщает inkazan.ru.

Овощи: разнонаправленная динамика

Отдельно аналитики рассмотрели овощную группу. Самое заметное падение цены зафиксировано на лук — -19,7%, до 49,3 рубля за килограмм. Капуста подешевела на 15%, до 51,4 рубля.

При этом часть овощей, напротив, стала дороже. Чеснок прибавил 9,9% и достиг 288,4 рубля за килограмм, морковь выросла в цене на 5%, до 84,4 рубля. Огурцы подорожали на 7,1%, средняя цена составила 315 рублей, а в отдельных магазинах стоимость превышает 500 рублей, что уже привлекло внимание ФАС.