Продуктовая корзина трещит: что выросло в цене сильнее всего за последний год

Привычный набор продуктов за последний год заметно изменился не только по составу, но и по цене. То, что ещё недавно считалось базовым и доступным, сегодня всё чаще заставляет пересматривать расходы.
Самым подорожавшим продуктом за год стали яблоки. Средняя цена за килограмм достигла 201 рубля, что на 11% выше прошлогоднего уровня. Фрукт, традиционно воспринимаемый как один из самых доступных, вышел в лидеры роста стоимости.
Следом за яблоками расположилась гречка. Цена за упаковку весом 800 граммов увеличилась на 9,6% и составила 91,3 рубля. Практически на том же уровне оказалось молоко: средняя стоимость 900 миллилитров выросла на 9,5%, до 92 рублей. Эти продукты входят в ежедневный рацион большинства семей, поэтому рост цен ощущается особенно остро.
Помимо лидеров подорожания, за год прибавили в цене и другие базовые позиции. Ржано-пшеничный хлеб весом 300 граммов подорожал на 8,9%, до 49,5 рубля. Макароны (450 граммов) выросли в цене на 7,8% и в среднем стоят 83,9 рубля.
Рост также зафиксирован на мясную продукцию и товары первой необходимости. Свинина подорожала на 5,6% - до 475,5 рубля за килограмм, сахар — на 5,5%, до 96,4 рубля. Подсолнечное масло прибавило 4,5% и достигло 161,6 рубля за литр, курятина — 4% (340,8 рубля за килограмм), а сливочное масло показало самый скромный рост — 1,8%, до 231,1 рубля за 180 граммов.
На фоне общего роста цен часть продуктов за год заметно подешевела. Наибольшее снижение продемонстрировал картофель — минус 18,1%, средняя цена составила 68 рублей за килограмм. Яйца подешевели на 14,1%, до 109 рублей за десяток.
Также снизились цены на помидоры (-9,8%, 314,8 рубля за килограмм) и соль (-2,95%, 33,8 рубля за килограмм). Эти изменения частично сгладили общее подорожание продуктовой корзины, но не компенсировали рост по ключевым позициям. Об этом сообщает inkazan.ru.
Отдельно аналитики рассмотрели овощную группу. Самое заметное падение цены зафиксировано на лук — -19,7%, до 49,3 рубля за килограмм. Капуста подешевела на 15%, до 51,4 рубля.
При этом часть овощей, напротив, стала дороже. Чеснок прибавил 9,9% и достиг 288,4 рубля за килограмм, морковь выросла в цене на 5%, до 84,4 рубля. Огурцы подорожали на 7,1%, средняя цена составила 315 рублей, а в отдельных магазинах стоимость превышает 500 рублей, что уже привлекло внимание ФАС.
