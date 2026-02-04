Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волосы редеют не из-за шампуней: настоящая причина выпадения оказалась гораздо глубже
Когда организм сбивается с ритма: эти неочевидные симптомы выдают нарушения обмена веществ
Включил пульт — выдал себя: как дроны противника находят еще до взлета
Платим за воздух: продукты, на которых маркировка без ГМО — чистый маркетинговый трюк
Сделка рухнула, деньги исчезли: вокруг дела Ларисы Долиной возник опасный миф
Этот сбой во сне запускает цепочку болезней: организм расплачивается здоровьем
Когда машина дешевле смартфона: что скрывают ультрабюджетные авто на омском рынке
Гнёзда в скалах оказались старше государств: грифы превратили их в музеи на 700 лет
Промышленность под ударом: что происходит с возможностями Украины продолжать конфликт

Продуктовая корзина трещит: что выросло в цене сильнее всего за последний год

Экономика

Привычный набор продуктов за последний год заметно изменился не только по составу, но и по цене. То, что ещё недавно считалось базовым и доступным, сегодня всё чаще заставляет пересматривать расходы

Супермаркет
Фото: www.freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under Free More info
Супермаркет

Лидеры подорожания в продуктовой корзине

Самым подорожавшим продуктом за год стали яблоки. Средняя цена за килограмм достигла 201 рубля, что на 11% выше прошлогоднего уровня. Фрукт, традиционно воспринимаемый как один из самых доступных, вышел в лидеры роста стоимости.

Следом за яблоками расположилась гречка. Цена за упаковку весом 800 граммов увеличилась на 9,6% и составила 91,3 рубля. Практически на том же уровне оказалось молоко: средняя стоимость 900 миллилитров выросла на 9,5%, до 92 рублей. Эти продукты входят в ежедневный рацион большинства семей, поэтому рост цен ощущается особенно остро.

Продукты с умеренным ростом цен

Помимо лидеров подорожания, за год прибавили в цене и другие базовые позиции. Ржано-пшеничный хлеб весом 300 граммов подорожал на 8,9%, до 49,5 рубля. Макароны (450 граммов) выросли в цене на 7,8% и в среднем стоят 83,9 рубля.

Рост также зафиксирован на мясную продукцию и товары первой необходимости. Свинина подорожала на 5,6% - до 475,5 рубля за килограмм, сахар — на 5,5%, до 96,4 рубля. Подсолнечное масло прибавило 4,5% и достигло 161,6 рубля за литр, курятина — 4% (340,8 рубля за килограмм), а сливочное масло показало самый скромный рост — 1,8%, до 231,1 рубля за 180 граммов.

Что стало дешевле

На фоне общего роста цен часть продуктов за год заметно подешевела. Наибольшее снижение продемонстрировал картофель — минус 18,1%, средняя цена составила 68 рублей за килограмм. Яйца подешевели на 14,1%, до 109 рублей за десяток.

Также снизились цены на помидоры (-9,8%, 314,8 рубля за килограмм) и соль (-2,95%, 33,8 рубля за килограмм). Эти изменения частично сгладили общее подорожание продуктовой корзины, но не компенсировали рост по ключевым позициям. Об этом сообщает inkazan.ru.

Овощи: разнонаправленная динамика

Отдельно аналитики рассмотрели овощную группу. Самое заметное падение цены зафиксировано на лук — -19,7%, до 49,3 рубля за килограмм. Капуста подешевела на 15%, до 51,4 рубля.

При этом часть овощей, напротив, стала дороже. Чеснок прибавил 9,9% и достиг 288,4 рубля за килограмм, морковь выросла в цене на 5%, до 84,4 рубля. Огурцы подорожали на 7,1%, средняя цена составила 315 рублей, а в отдельных магазинах стоимость превышает 500 рублей, что уже привлекло внимание ФАС.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Сад вспыхнет алыми шапками: цветок, который растёт сам и не просит ни воды, ни ухода
Садоводство, цветоводство
Сад вспыхнет алыми шапками: цветок, который растёт сам и не просит ни воды, ни ухода
Популярное
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя. Анжела Якубовская Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли Александр Рощин После ДСНВ-III новая ядерная архитектура сделает упор на неуязвимость носителей Любовь Степушова
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Последние материалы
Фабрика русофобов: названа цена, за которую западные фонды скупают узбекских блогеров
Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя.
Когда организм сбивается с ритма: эти неочевидные симптомы выдают нарушения обмена веществ
Включил пульт — выдал себя: как дроны противника находят еще до взлета
Платим за воздух: продукты, на которых маркировка без ГМО — чистый маркетинговый трюк
Летучие мыши, не переносчики, а архивы эволюции: почему они стали фабрикой вирусов
Европа не может обойтись без российских удобрений
Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли
Сделка рухнула, деньги исчезли: вокруг дела Ларисы Долиной возник опасный миф
Этот сбой во сне запускает цепочку болезней: организм расплачивается здоровьем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.