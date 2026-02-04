Сделка рухнула, деньги исчезли: вокруг дела Ларисы Долиной возник опасный миф

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Решение по делу о недвижимости певицы Ларисы Долиной не создает универсального правила, позволяющего не возвращать деньги при признании сделок недействительными, пояснила практикующий юрист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова. О судебной практике и границах применения реституции она рассказала в эфире Pravda.Ru.

недвижимость активы дом
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
недвижимость активы дом

Оганова отметила, что вокруг этого дела сформировалось ошибочное представление о якобы появившейся "индульгенции" для недобросовестных участников сделок. По ее словам, речь идет не о правовом перевороте, а о конкретном наборе обстоятельств, которые суды учитывают уже давно. Эксперт подчеркнула, что подобные решения принимались и ранее, просто они не привлекали такого общественного внимания.

Она обратила внимание, что отмененное решение не было следствием ошибки одного судьи или случая, вырванного из общего контекста, а результатом сложного правового анализа.

"Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Как минимум, четверо высококвалифицированных юристов принимали решение, которое в дальнейшем у нас уже было отменено. Сформировался прецедент, когда сделка была признана недействительной, но не случилась двусторонняя реституция", — пояснила юрист.

Оганова также напомнила, что отсутствие двусторонней реституции не означает автоматического освобождения от последствий для всех сторон. Каждый случай оценивается индивидуально, в том числе с учетом добросовестности участников и движения денежных средств.

"Деньги она вернуть не смогла, потому что они выбыли из ее владения, а помимо ее воли как написал суд да по вине злоумышленников. Принцип добросовестности приобретателя жилья тоже приобрел новое значение", — отметила она.

Эксперт отдельно предостерегла от попыток использовать это дело как оправдание заведомо сомнительных сделок, подчеркнув, что суды внимательно оценивают цену, мотивы и поведение сторон. По ее словам, практика знает большое количество решений, где реституция не применяется именно из-за недобросовестности.

Полная запись разговора с Натальей Огановой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
