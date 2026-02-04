ЕС не видит, кто сжигает российский метан: данные размываются в общих потоках

Европейский союз продолжает декларировать движение к отказу от российских энергоресурсов, однако реальная картина потребления газа остаётся фрагментарной. В Еврокомиссии признают, что не располагают полной информацией о том, какие именно страны ЕС используют российский метан.

Нефть под контролем, газ — в серой зоне

На сегодняшний день в Евросоюзе официально остаются только две страны, легально закупающие российскую нефть, — Венгрия и Словакия. Обе они имеют исключения из действующих санкционных режимов. Эту информацию подтвердила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

С газом ситуация значительно сложнее. В Еврокомиссии располагают лишь данными о точках входа топлива на территорию ЕС, однако дальнейшее распределение потоков отследить невозможно. В результате в Брюсселе не могут с уверенностью сказать, какие государства союза фактически потребляют российский газ.

Отказ запланирован, но не завершён

Несмотря на нехватку прозрачности, в Еврокомиссии ожидают постепенное сокращение закупок российского газа. Решение о полном отказе к концу 2027 года уже утверждено. Первый этап ограничений, предусматривающий запрет на заключение новых контрактов, должен вступить в силу в ближайшие полтора месяца.

Однако действующие поставки продолжаются. Российский газ поступает в ЕС как по трубопроводам, так и в виде сжиженного природного газа. Это усложняет контроль и делает реальные объёмы потребления менее очевидными на уровне отдельных стран.

Трубопроводы, СПГ и общий рынок

"НиК" напоминает, что нефть из России по-прежнему поступает в ЕС по южной ветке трубопровода "Дружба", а газ — по "Турецкому потоку" и через СПГ-терминалы. По трубопроводам газ и нефть получают те же Венгрия и Словакия, однако часть газа затем оказывается у их соседей.

СПГ же покупают все государства ЕС, имеющие мощности по регазификации. После переработки топливо поступает в общеевропейскую газотранспортную систему, из-за чего, по отдельным данным, российский газ доходит и до Германии — через Францию и Бельгию. Австрия, отказавшаяся от прямых поставок в ноябре 2024 года, официально заменила их газом из Норвегии и собственных ПХГ, хотя до разрыва контракта с OMV доля российского газа составляла 60-80% её потребления. Об этом сообщает oilcapital.ru.

Данные по импорту СПГ

Согласно информации Gas Infrastructure Europe, в январе ЕС импортировал 12,7 млрд куб. м СПГ. Из этого объёма до 2,4 млрд куб. м, или 18%, пришлось на газ с проекта "Ямал СПГ". Его в прошлом месяце закупали Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды, выбрав весь доступный объём поставок.

Таким образом, даже при формальном сокращении зависимости от российских энергоресурсов газ из РФ продолжает циркулировать внутри ЕС, оставаясь частью общего рынка.