Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жесткая политика ЦБ — лекарство или яд: как высокая ставка меняет экономику и жизнь россиян
Новый удар по кошельку водителей: к чему приведет отказ от натурального возмещения по ОСАГО
Школы Уфы переходят на режим стерильности: грипп этого типа меняет логику профилактики
ОСАГО перестало быть одинаковым: страхование впервые жестко привязали к регионам
Застывшая тайна мелового мира: находка Испании вскрыла опасный эволюционный парадокс
Хищник, которого не ждали у берега: древний гигант освоил чужую территорию у воды
Арктика тает не сама по себе: ускоритель льда нашёлся в тысячах километров от полюса
Робот пришёл в операционную: суставы в Подмосковье теперь лечат с ювелирной точностью
Турнир в Италии обещал драму: сборная России могла стать главным фаворитом

ЕС не видит, кто сжигает российский метан: данные размываются в общих потоках

Экономика

Европейский союз продолжает декларировать движение к отказу от российских энергоресурсов, однако реальная картина потребления газа остаётся фрагментарной. В Еврокомиссии признают, что не располагают полной информацией о том, какие именно страны ЕС используют российский метан.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Нефть под контролем, газ — в серой зоне

На сегодняшний день в Евросоюзе официально остаются только две страны, легально закупающие российскую нефть, — Венгрия и Словакия. Обе они имеют исключения из действующих санкционных режимов. Эту информацию подтвердила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

С газом ситуация значительно сложнее. В Еврокомиссии располагают лишь данными о точках входа топлива на территорию ЕС, однако дальнейшее распределение потоков отследить невозможно. В результате в Брюсселе не могут с уверенностью сказать, какие государства союза фактически потребляют российский газ.

Отказ запланирован, но не завершён

Несмотря на нехватку прозрачности, в Еврокомиссии ожидают постепенное сокращение закупок российского газа. Решение о полном отказе к концу 2027 года уже утверждено. Первый этап ограничений, предусматривающий запрет на заключение новых контрактов, должен вступить в силу в ближайшие полтора месяца.

Однако действующие поставки продолжаются. Российский газ поступает в ЕС как по трубопроводам, так и в виде сжиженного природного газа. Это усложняет контроль и делает реальные объёмы потребления менее очевидными на уровне отдельных стран.

Трубопроводы, СПГ и общий рынок

"НиК" напоминает, что нефть из России по-прежнему поступает в ЕС по южной ветке трубопровода "Дружба", а газ — по "Турецкому потоку" и через СПГ-терминалы. По трубопроводам газ и нефть получают те же Венгрия и Словакия, однако часть газа затем оказывается у их соседей.

СПГ же покупают все государства ЕС, имеющие мощности по регазификации. После переработки топливо поступает в общеевропейскую газотранспортную систему, из-за чего, по отдельным данным, российский газ доходит и до Германии — через Францию и Бельгию. Австрия, отказавшаяся от прямых поставок в ноябре 2024 года, официально заменила их газом из Норвегии и собственных ПХГ, хотя до разрыва контракта с OMV доля российского газа составляла 60-80% её потребления. Об этом сообщает oilcapital.ru.

Данные по импорту СПГ

Согласно информации Gas Infrastructure Europe, в январе ЕС импортировал 12,7 млрд куб. м СПГ. Из этого объёма до 2,4 млрд куб. м, или 18%, пришлось на газ с проекта "Ямал СПГ". Его в прошлом месяце закупали Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды, выбрав весь доступный объём поставок.

Таким образом, даже при формальном сокращении зависимости от российских энергоресурсов газ из РФ продолжает циркулировать внутри ЕС, оставаясь частью общего рынка.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Красота и стиль
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Жарятся и надуваются, как воздушные шарики: картофельные булочки с эффектом фритюра
Еда и рецепты
Жарятся и надуваются, как воздушные шарики: картофельные булочки с эффектом фритюра
Слоится как в лучших кондитерских: домашний Наполеон снова рвёт рейтинги десертов
Еда и рецепты
Слоится как в лучших кондитерских: домашний Наполеон снова рвёт рейтинги десертов
Популярное
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
От дешёвых АКБ — к дешёвым электрокарам: твердотельные батареи меняют правила игры Сергей Милешкин Сто лет интоксикации: как экологические нормы изменили химический состав человеческого тела Александр Рощин Дело Эпштейна: страшная правда опубликована — почему нет последствий Олег Володин
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Клумба вспыхнет солнечными ромашками: редкий многолетник цветёт даже при +35 без ухода
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Последние материалы
ЕС не видит, кто сжигает российский метан: данные размываются в общих потоках
Жесткая политика ЦБ — лекарство или яд: как высокая ставка меняет экономику и жизнь россиян
Настал конец нелегальных анклавов: без этого условия мигрант не сможет работать в РФ
Зелень растёт быстрее доставки: что можно вырастить дома всего за неделю
Новый удар по кошельку водителей: к чему приведет отказ от натурального возмещения по ОСАГО
Война невидимых: охотники за дронами на электронном фронте
Скандальный список Каллас: вот какая литература мусорит мозг главного дипломата ЕС
Тихо, ровно, цепко: рейтинг шин без рекламных иллюзий, которые не подводят в манёвре
Шапки цветов и свечи до двух метров: многолетники, которые поражают каждый год
Жарятся за минуты, исчезают за секунды: лепёшки для ленивого чаепития
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.