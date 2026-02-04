Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый удар по кошельку водителей: к чему приведет отказ от натурального возмещения по ОСАГО
Школы Уфы переходят на режим стерильности: грипп этого типа меняет логику профилактики
ОСАГО перестало быть одинаковым: страхование впервые жестко привязали к регионам
Застывшая тайна мелового мира: находка Испании вскрыла опасный эволюционный парадокс
Хищник, которого не ждали у берега: древний гигант освоил чужую территорию у воды
Арктика тает не сама по себе: ускоритель льда нашёлся в тысячах километров от полюса
Робот пришёл в операционную: суставы в Подмосковье теперь лечат с ювелирной точностью
Турнир в Италии обещал драму: сборная России могла стать главным фаворитом
Соборная площадь — театральное приключение в Смутном времени: ко-продукция Театра на Малой Ордынке и Кинопарка Москино

Жесткая политика ЦБ — лекарство или яд: как высокая ставка меняет экономику и жизнь россиян

Экономика

Жесткая политика Центробанка сдерживает не только рост цен, но и спасает экономику от "болезни дорогой недвижимости", которая подорвала западные рынки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Ранее в Центробанке заявили, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока инфляция не снизится до целевого уровня в 4%.

Колташов объяснил, что жесткая денежно-кредитная политика действительно помогает сдерживать инфляцию, особенно при укреплении рубля. Экономист отметил, что высокая ключевая ставка предотвращает рост цен на недвижимость — процесс, который уже разрушил экономики западных стран.

"При условии укрепления рубля жесткая денежно-кредитная политика помогает снижению инфляции. К тому же она помогает ограничить распространение такой опасной болезни в экономике, как рост цен на недвижимость. Эта болезнь настолько опасна, что она, по сути, убила западные экономики, превратив их в глубоко депрессивные. Это касается практически всех стран на Западе, особенно Европы и Великобритании, и в значительной степени Соединенных Штатов. Все так называемые богатые страны были отравлены дешевой ипотекой, которая привела к тому, что цены на недвижимость улетели в космос", — подчеркнул он.

Он пояснил, что слишком дорогая недвижимость делает невозможным устойчивый экономический рост. Если стоимость квадратных метров становится чрезмерной, то повышаются издержки производства, а деловая активность снижается. По словам экономиста, высокая ставка Банка России играет здесь сдерживающую роль и стимулирует население к накоплениям.

"Когда недвижимость становится запредельно дорогой, экономика перестает расти. Производственная и предпринимательская активность замедляется, а в отдельных секторах вовсе замирает. В этом смысле высокая ставка Банка России играет позитивную роль — она сдерживает рост цен и стимулирует людей к накоплению. Граждане начинают осознаннее подходить к сбережениям, чтобы в будущем выйти на рынок жилья. Высокая ставка обеспечивает доходность, которая перекрывает инфляцию, особенно на рынке недвижимости", — пояснил экономист.

Говоря о перспективах, Колташов подчеркнул, что в ближайшие годы перехода к мягкой денежно-кредитной политике не произойдет. По его словам, ставка начнет постепенно снижаться в 2026 году, но останется на высоком уровне, поэтому рассчитывать на дешевые кредиты не стоит. Исключением станут лишь целевые программы — семейная и промышленная ипотека. Однако, как отметил экономист, их условия будут становиться все строже: семейная ипотека станет действительно адресной и будет предусматривать покупку только определенных типов жилья, например квартир не менее чем с двумя комнатами.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Энергетика
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Жарятся и надуваются, как воздушные шарики: картофельные булочки с эффектом фритюра
Еда и рецепты
Жарятся и надуваются, как воздушные шарики: картофельные булочки с эффектом фритюра
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Недвижимость
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Популярное
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
От дешёвых АКБ — к дешёвым электрокарам: твердотельные батареи меняют правила игры Сергей Милешкин Сто лет интоксикации: как экологические нормы изменили химический состав человеческого тела Александр Рощин Дело Эпштейна: страшная правда опубликована — почему нет последствий Олег Володин
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Клумба вспыхнет солнечными ромашками: редкий многолетник цветёт даже при +35 без ухода
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Последние материалы
Тихо, ровно, цепко: рейтинг шин без рекламных иллюзий, которые не подводят в манёвре
Шапки цветов и свечи до двух метров: многолетники, которые поражают каждый год
Жарятся за минуты, исчезают за секунды: лепёшки для ленивого чаепития
США сколачивают альянс по критически важным минералам
Газобетон больше не герой стройки: новый материал не боится сырости, времени и ошибок
Сулугуни тянется, картошка тает: быстрый пирог, от аромата которого не пройти мимо
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Полное спокойствие опаснее тревоги: почему мозг без стресса начинает угасать
Устойчивость начинается до кризиса: четыре привычки, которые держат качество и прибыль
От дешёвых АКБ — к дешёвым электрокарам: твердотельные батареи меняют правила игры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.