Жесткая политика ЦБ — лекарство или яд: как высокая ставка меняет экономику и жизнь россиян

Жесткая политика Центробанка сдерживает не только рост цен, но и спасает экономику от "болезни дорогой недвижимости", которая подорвала западные рынки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Ранее в Центробанке заявили, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока инфляция не снизится до целевого уровня в 4%.

Колташов объяснил, что жесткая денежно-кредитная политика действительно помогает сдерживать инфляцию, особенно при укреплении рубля. Экономист отметил, что высокая ключевая ставка предотвращает рост цен на недвижимость — процесс, который уже разрушил экономики западных стран.

"При условии укрепления рубля жесткая денежно-кредитная политика помогает снижению инфляции. К тому же она помогает ограничить распространение такой опасной болезни в экономике, как рост цен на недвижимость. Эта болезнь настолько опасна, что она, по сути, убила западные экономики, превратив их в глубоко депрессивные. Это касается практически всех стран на Западе, особенно Европы и Великобритании, и в значительной степени Соединенных Штатов. Все так называемые богатые страны были отравлены дешевой ипотекой, которая привела к тому, что цены на недвижимость улетели в космос", — подчеркнул он.

Он пояснил, что слишком дорогая недвижимость делает невозможным устойчивый экономический рост. Если стоимость квадратных метров становится чрезмерной, то повышаются издержки производства, а деловая активность снижается. По словам экономиста, высокая ставка Банка России играет здесь сдерживающую роль и стимулирует население к накоплениям.

"Когда недвижимость становится запредельно дорогой, экономика перестает расти. Производственная и предпринимательская активность замедляется, а в отдельных секторах вовсе замирает. В этом смысле высокая ставка Банка России играет позитивную роль — она сдерживает рост цен и стимулирует людей к накоплению. Граждане начинают осознаннее подходить к сбережениям, чтобы в будущем выйти на рынок жилья. Высокая ставка обеспечивает доходность, которая перекрывает инфляцию, особенно на рынке недвижимости", — пояснил экономист.

Говоря о перспективах, Колташов подчеркнул, что в ближайшие годы перехода к мягкой денежно-кредитной политике не произойдет. По его словам, ставка начнет постепенно снижаться в 2026 году, но останется на высоком уровне, поэтому рассчитывать на дешевые кредиты не стоит. Исключением станут лишь целевые программы — семейная и промышленная ипотека. Однако, как отметил экономист, их условия будут становиться все строже: семейная ипотека станет действительно адресной и будет предусматривать покупку только определенных типов жилья, например квартир не менее чем с двумя комнатами.