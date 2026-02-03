У соседей дешевле? Честный чеклист цен белорусских магазинов

Считается, что в Белорусии продукты не только качественнее, но и значительно дешевле. Отправляясь в поездку, мы постоянно слышали советы: "Закупайтесь там по полной, всё стоит копейки!". Чтобы проверить этот народный миф, автор блога "Зоркий" провёл детальное исследование цен в белорусских супермаркетах и на рынках, сравнив их с актуальными ценниками в российских магазинах.
Главный вывод эксперимента:
Республика Беларусь — больше не страна "дармовых" продуктов. Цены на многие позиции практически сравнялись с нашими, однако на молочную и мясную продукцию разница всё еще ощутима. Главный интерес поездки теперь не в экономии, а в уникальном ассортименте.
Для удобства сравнения мы пересчитали все цены по актуальному курсу: 1 белорусский рубль ≈ 27 российских рублей. Вот что показал "контрольный закуп".
Сливочное масло в Беларуси — это бренд. Пачка популярного "Брест-Литовска" (180 г) в местном супермаркете стоит около 140 рублей, в то время как у нас цена на аналоги часто переваливает за 190-200 рублей. Сыр также радует глаз: стандартная 200-граммовая пачка обходится в 122 рубля, что заметно дешевле российских предложений без акций.
Молоко в мягкой упаковке и вовсе кажется "социальным" — всего 34 рубля за 0.9 литра. Однако в бутылках цена подтягивается к нашим стандартам — от 60 до 80 рублей за литр.
Если вы ищете ту самую "гостовскую" тушенку, то в Беларуси банка свинины от фабрики "Береза" обойдется в 141 рубль, говядина — в 185 рублей. Это отличные цены для продукта такого качества. Сырокопченая колбаса (например, "Медовая") стоит в среднем 780 рублей за килограмм, что делает покупку целой палки весом 200 грамм весьма выгодной — около 150 рублей.
|Продукт
|Цена в Белорусии (в рублях)
|Цена в РФ (ориентир)
|Масло сливочное (пачка)
|~140 ₽
|~200 ₽
|Молоко (0.9 л, пакет)
|~34 ₽
|~65 ₽
|Яйца (1 категория)
|~88 ₽
|~90-110 ₽
"Выгоднее ли закупаться в Беларуси? В глобальном смысле — нет, разница в чеке не покроет расходы на дорогу. Но за сгущенкой, тушенкой и сырами ехать однозначно стоит: это другой уровень вкуса", — отметил макроэкономист Артём Логинов.
Удивительно, но подсолнечное масло и мука в Беларуси стоят либо столько же, либо даже дороже. Популярная марка масла там обойдется в 160 рублей против наших 144. Также неприятно удивили яйца: на рынке за деревенский десяток просят около 106 рублей, что выше средних летних цен в наших регионах.
Знаменитые брестские носки тоже не отдают даром — цена за пару стартует от 90 рублей и доходит до 130, что вполне сопоставимо с качественным трикотажем в РФ.
