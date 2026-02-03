Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вас уже продали: 5 признаков, что номер слили в базы мошенников
Переговорный процесс пробуксовал: перенос встречи в Абу-Даби оказался закономерным
Самостоятельная уборка дворов может принести выгоду: для россиян готовят новую меру поддержки
Российский самолет Ил-76 на Кубе вызвал острую реакцию в США: что так напугало Вашингтон
Совместный ответ Запада России оказался под вопросом: в договоренности нашли слабое место
Геополитическая игра Вашингтона: какие мотивы стоят за отменой пошлин США против Индии
Память Максима Грека вскрывает неудобную правду: кто и зачем боялся честного слова
Непростая правда о подростковой агрессии: что на самом деле стоит за жестокостью в школах
Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: свидетели защиты перевернут ход суда?

У соседей дешевле? Честный чеклист цен белорусских магазинов

3:25
Экономика

Считается, что в Белорусии продукты не только качественнее, но и значительно дешевле. Отправляясь в поездку, мы постоянно слышали советы: "Закупайтесь там по полной, всё стоит копейки!". Чтобы проверить этот народный миф, автор блога "Зоркий" провёл детальное исследование цен в белорусских супермаркетах и на рынках, сравнив их с актуальными ценниками в российских магазинах.

Молоко за 34 рубля, а масло — дороже? Россиянин съездил в Беларусь и сравнил реальные цены с нашими.
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоко за 34 рубля, а масло — дороже? Россиянин съездил в Беларусь и сравнил реальные цены с нашими.

Главный вывод эксперимента:

Республика Беларусь — больше не страна "дармовых" продуктов. Цены на многие позиции практически сравнялись с нашими, однако на молочную и мясную продукцию разница всё еще ощутима. Главный интерес поездки теперь не в экономии, а в уникальном ассортименте.

Для удобства сравнения мы пересчитали все цены по актуальному курсу: 1 белорусский рубль ≈ 27 российских рублей. Вот что показал "контрольный закуп".

Молочные продукты: эталон и реальность

Сливочное масло в Беларуси — это бренд. Пачка популярного "Брест-Литовска" (180 г) в местном супермаркете стоит около 140 рублей, в то время как у нас цена на аналоги часто переваливает за 190-200 рублей. Сыр также радует глаз: стандартная 200-граммовая пачка обходится в 122 рубля, что заметно дешевле российских предложений без акций.

Молоко в мягкой упаковке и вовсе кажется "социальным" — всего 34 рубля за 0.9 литра. Однако в бутылках цена подтягивается к нашим стандартам — от 60 до 80 рублей за литр.

Мясные деликатесы и знаменитая тушенка

Если вы ищете ту самую "гостовскую" тушенку, то в Беларуси банка свинины от фабрики "Береза" обойдется в 141 рубль, говядина — в 185 рублей. Это отличные цены для продукта такого качества. Сырокопченая колбаса (например, "Медовая") стоит в среднем 780 рублей за килограмм, что делает покупку целой палки весом 200 грамм весьма выгодной — около 150 рублей.

Продукт Цена в Белорусии (в рублях) Цена в РФ (ориентир)
Масло сливочное (пачка) ~140 ₽ ~200 ₽
Молоко (0.9 л, пакет) ~34 ₽ ~65 ₽
Яйца (1 категория) ~88 ₽ ~90-110 ₽

"Выгоднее ли закупаться в Беларуси? В глобальном смысле — нет, разница в чеке не покроет расходы на дорогу. Но за сгущенкой, тушенкой и сырами ехать однозначно стоит: это другой уровень вкуса", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Где цены "кусаются"?

Удивительно, но подсолнечное масло и мука в Беларуси стоят либо столько же, либо даже дороже. Популярная марка масла там обойдется в 160 рублей против наших 144. Также неприятно удивили яйца: на рынке за деревенский десяток просят около 106 рублей, что выше средних летних цен в наших регионах.

Знаменитые брестские носки тоже не отдают даром — цена за пару стартует от 90 рублей и доходит до 130, что вполне сопоставимо с качественным трикотажем в РФ.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ирина Костина
Ирина Михайловна Костина — экономист по рынку труда, специалист по анализу зарплат и безработицы, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Персиковые шапки для вашего сада: этот цветок радует всё лето с минимальными усилиями
Садоводство, цветоводство
Персиковые шапки для вашего сада: этот цветок радует всё лето с минимальными усилиями
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Садоводство, цветоводство
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Популярное
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения

Илон Маск ограничил скорость дронов, использующих Starlink, но российские специалисты находят способы обхода. Ситуация для Украины гораздо сложнее.

Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Дело Эпштейна: страшная правда опубликована — почему нет последствий Олег Володин Недолгая эйфория в Вашингтоне: США пытаются разбить выгодные тандемы Индии, но потерпят фиаско Любовь Степушова Госномера: что в имени тебе моём — скрытые коды, которые инспекторы ГИБДД знали, а мы — нет Сергей Милешкин
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Последние материалы
Страх вместо воспитания: к чему на самом деле приводят крики и побои
Грязь под ободком исчезает сама: метод без ёршика убирает налёт и запах за один заход
Жир на боках упрямый, но сдаётся: простая схема, которая запускает похудение
Европа собралась отучить себя от зависимости от США
Вас уже продали: 5 признаков, что номер слили в базы мошенников
Дело Эпштейна: страшная правда опубликована — почему нет последствий
Переговорный процесс пробуксовал: перенос встречи в Абу-Даби оказался закономерным
Недолгая эйфория в Вашингтоне: США пытаются разбить выгодные тандемы Индии, но потерпят фиаско
Самостоятельная уборка дворов может принести выгоду: для россиян готовят новую меру поддержки
Дачники сметают эти растения: цветут роскошно, пахнут ярко, в блюдах работают как магия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.