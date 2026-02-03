У соседей дешевле? Честный чеклист цен белорусских магазинов

Считается, что в Белорусии продукты не только качественнее, но и значительно дешевле. Отправляясь в поездку, мы постоянно слышали советы: "Закупайтесь там по полной, всё стоит копейки!". Чтобы проверить этот народный миф, автор блога "Зоркий" провёл детальное исследование цен в белорусских супермаркетах и на рынках, сравнив их с актуальными ценниками в российских магазинах.

Молоко за 34 рубля, а масло — дороже? Россиянин съездил в Беларусь и сравнил реальные цены с нашими.

Главный вывод эксперимента: Республика Беларусь — больше не страна "дармовых" продуктов. Цены на многие позиции практически сравнялись с нашими, однако на молочную и мясную продукцию разница всё еще ощутима. Главный интерес поездки теперь не в экономии, а в уникальном ассортименте.

Для удобства сравнения мы пересчитали все цены по актуальному курсу: 1 белорусский рубль ≈ 27 российских рублей. Вот что показал "контрольный закуп".

Молочные продукты: эталон и реальность

Сливочное масло в Беларуси — это бренд. Пачка популярного "Брест-Литовска" (180 г) в местном супермаркете стоит около 140 рублей, в то время как у нас цена на аналоги часто переваливает за 190-200 рублей. Сыр также радует глаз: стандартная 200-граммовая пачка обходится в 122 рубля, что заметно дешевле российских предложений без акций.

Молоко в мягкой упаковке и вовсе кажется "социальным" — всего 34 рубля за 0.9 литра. Однако в бутылках цена подтягивается к нашим стандартам — от 60 до 80 рублей за литр.

Мясные деликатесы и знаменитая тушенка

Если вы ищете ту самую "гостовскую" тушенку, то в Беларуси банка свинины от фабрики "Береза" обойдется в 141 рубль, говядина — в 185 рублей. Это отличные цены для продукта такого качества. Сырокопченая колбаса (например, "Медовая") стоит в среднем 780 рублей за килограмм, что делает покупку целой палки весом 200 грамм весьма выгодной — около 150 рублей.

Продукт Цена в Белорусии (в рублях) Цена в РФ (ориентир) Масло сливочное (пачка) ~140 ₽ ~200 ₽ Молоко (0.9 л, пакет) ~34 ₽ ~65 ₽ Яйца (1 категория) ~88 ₽ ~90-110 ₽

"Выгоднее ли закупаться в Беларуси? В глобальном смысле — нет, разница в чеке не покроет расходы на дорогу. Но за сгущенкой, тушенкой и сырами ехать однозначно стоит: это другой уровень вкуса", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Где цены "кусаются"?

Удивительно, но подсолнечное масло и мука в Беларуси стоят либо столько же, либо даже дороже. Популярная марка масла там обойдется в 160 рублей против наших 144. Также неприятно удивили яйца: на рынке за деревенский десяток просят около 106 рублей, что выше средних летних цен в наших регионах.

Знаменитые брестские носки тоже не отдают даром — цена за пару стартует от 90 рублей и доходит до 130, что вполне сопоставимо с качественным трикотажем в РФ.