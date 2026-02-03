Геополитическая игра Вашингтона: какие мотивы стоят за отменой пошлин США против Индии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Вашингтон отказался от торгового давления на Индию, решив отменить введенные ранее пошлины и сделать ставку на укрепление стратегического партнерства ради глобальных интересов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, американист и публицист Михаил Синельников-Оришак.

Добыча нефти
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча нефти

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что администрация США намерена отменить дополнительные пошлины в размере 25%, введенные против Индии в связи с ее закупками российской нефти.

По словам Михаила Синельникова-Оришака, решение об отмене пошлин носит политический характер и связано с попытками США переориентировать Индию на другие источники поставок нефти. Он отметил, что Вашингтон рассчитывает, что Нью-Дели сократит закупки российской нефти в обмен на преференции и более мягкий торговый режим со стороны США.

"Изначально идея была в том, чтобы перенаправить Индию на закупку нефти у Венесуэлы. Если Индия пообещает покупать венесуэльскую нефть, то в пошлинах просто не будет смысла. Судя по всему, такое обещание действительно прозвучало, и именно поэтому пошлины решили отменить. Трамп стремится продемонстрировать, что сумел добиться уступок от Дели и таким образом укрепил партнерство с Индией", — пояснил политолог.

Синельников-Оришак подчеркнул, что в реальности индийская экономика не подчиняется директивным решениям правительства и действует, исходя прежде всего из принципа выгоды. По его словам, ни одно распоряжение премьер-министра Нарендры Моди не заставит частные компании отказаться от выгодных поставок российской нефти. Кроме того, он указал, что логистика поставок и тип перерабатываемой нефти делают российские контракты более рентабельными для индийских НПЗ.

"Даже если бы Индия захотела полностью заменить российскую нефть на венесуэльскую, сделать это крайне сложно. Венесуэльская нефть в основном тяжелая, а переработка такого сырья требует дополнительных затрат. К тому же российская нефть выгоднее логистически — она ближе и проще в транспортировке. Поэтому полная переориентация Индии выглядит малореалистичной", — отметил он.

Политолог добавил, что шаг Вашингтона продиктован не столько экономикой, сколько стратегией сдерживания Китая. По его словам, США стремятся сохранить Индию в качестве союзника и не допустить одновременного обострения отношений с двумя азиатскими державами.

"Сейчас для США важно не обострять отношения с Индией, ведь на фоне затяжного соперничества с Китаем Вашингтон стремится укреплять вокруг себя союзников. Индия рассматривается как ключевой партнер, с которым нельзя допускать конфронтации, особенно по экономическим вопросам. Если Америка продолжит давить на Дели пошлинами, она рискует потерять стратегического партнера в регионе. Поэтому отмена пошлин — не просто торговый шаг, а часть более широкой политики США в долгосрочном противостоянии с Пекином", — заключил Синельников-Оришак.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
