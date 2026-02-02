Деньги едва удержались на плаву: маткапитал в Омской области спасли от обесценивания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В Омской области семьи с детьми получили важную финансовую новость: размер материнского капитала снова увеличился. Индексация произошла в начале 2026 года и напрямую связана с итогами инфляции за прошедший год. Рост выплат затронул как новые сертификаты, так и средства, которые уже находятся на счетах родителей, но пока не были использованы. Об этом сообщает отделение Социального фонда России.

материнский капитал
Фото: Designed by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
материнский капитал

Почему маткапитал вырос именно сейчас

С февраля 2026 года материнский капитал для омских семей был проиндексирован на 5,6%. Такой же показатель инфляции за 2025 год ранее озвучил Банк России. Механизм индексации закреплён на федеральном уровне: государство ежегодно пересматривает размер выплаты, чтобы сохранить её реальную покупательную способность на фоне роста цен и общей ситуации в сфере социальной поддержки.

В Социальном фонде России поясняют, что индексация проводится автоматически. Родителям не нужно подавать дополнительные заявления или обращаться в ведомства — обновлённые суммы применяются без их участия. Это касается как семей, которые только планируют воспользоваться мерой поддержки, так и тех, кто уже получил сертификат ранее.

Актуальные размеры материнского капитала в Омской области

После индексации выплаты в 2026 году достигли следующих значений:

  1. на первого ребёнка — 728 921,9 рубля;
  2. на второго ребёнка (если право на маткапитал возникло после рождения первого) — 234 321,27 рубля.

Таким образом, суммарная господдержка для семьи с двумя детьми превышает 960 тысяч рублей. Это делает материнский капитал одной из самых существенных мер социальной помощи для родителей в регионе.

Индексация коснулась и неиспользованных остатков

Отдельное внимание власти уделили тем семьям, которые не израсходовали материнский капитал полностью. Индексация применяется не только к новым сертификатам, но и к остаткам средств на счетах. Даже если родители использовали часть денег несколько лет назад, оставшаяся сумма увеличивается пропорционально инфляции.

По данным омского отделения СФР, в регионе насчитывается около 78 тысяч семей, у которых на счетах остаются неиспользованные средства маткапитала. Для них индексация стала ощутимым бонусом, особенно с учётом роста цен на жильё, образовательные услуги и другие значимые статьи расходов, сообщает gorod55.ru.

Сколько семей получили сертификаты

В 2025 году право на материнский капитал в Омской области реализовали 7 756 семей. Часть из них уже направила средства на конкретные цели, другие предпочли сохранить деньги на будущее, рассчитывая использовать их позже — например, при улучшении жилищных условий или оплате обучения детей.

Эксперты отмечают, что подобная стратегия становится всё более популярной: индексация делает хранение средств на сертификате менее убыточным с точки зрения инфляции и текущих процессов в сфере экономики и бизнеса.

На что можно потратить маткапитал

Материнский, или семейный, капитал предоставляется при рождении первого или второго ребёнка. Закон строго регламентирует направления, на которые разрешено направлять эти средства. Наиболее востребованные варианты остаются неизменными уже несколько лет.

Чаще всего деньги используют на покупку или улучшение жилья — это может быть квартира, дом или погашение ипотечного кредита. На втором месте по популярности находится образование: оплата детского сада, колледжа или обучения в вузе. Ещё одно направление — формирование накопительной пенсии родителей, хотя этот вариант выбирают заметно реже.

Единовременная выплата при небольшом остатке

Если на сертификате осталось менее 10 тысяч рублей, родители могут получить эти средства наличными в виде единовременной выплаты. Такая возможность появилась в 2024 году и упростила использование небольших остатков, которые ранее было сложно направить на разрешённые цели.

Чтобы оформить выплату, можно выбрать любой удобный способ: подать заявление через портал госуслуг, обратиться в отделение Социального фонда России или посетить МФЦ. Процедура считается стандартной и не требует длительного ожидания.

Почему индексация важна для семей

Регулярное повышение материнского капитала позволяет сохранить его реальную ценность. Без индексации сумма выплаты со временем теряла бы значимость, особенно на фоне подорожания недвижимости и образовательных услуг. В Омской области, как и в других регионах России, рост маткапитала рассматривается как инструмент долгосрочной поддержки семей с детьми.

Индексация имеет как очевидные преимущества, так и некоторые ограничения. С одной стороны, семьи получают защиту от инфляции и могут планировать крупные расходы более уверенно. С другой — рост выплат не всегда успевает за реальным подорожанием жилья, особенно в крупных городах.

Тем не менее ежегодное увеличение суммы делает меру поддержки более устойчивой и предсказуемой, что важно для семейного финансового планирования.

Советы родителям по использованию маткапитала

  1. Оцените, выгоднее ли использовать средства сейчас или сохранить их на счёте с учётом будущих индексаций.
  2. Заранее изучите условия направлений расходов, особенно если речь идёт об ипотеке или образовании.
  3. Проверяйте актуальную информацию в личном кабинете на портале госуслуг, чтобы не пропустить изменения в правилах.

Популярные вопросы о материнском капитале

Можно ли потратить маткапитал сразу после рождения ребёнка?

Да, но только по отдельным направлениям, например на ипотеку. Для других целей могут действовать возрастные ограничения.

Индексируется ли капитал, если он уже частично использован?

Да, индексации подлежит оставшаяся сумма средств на сертификате.

Обязательно ли обращаться в СФР для перерасчёта суммы?

Нет, индексация проводится автоматически без заявлений со стороны родителей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
